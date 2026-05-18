Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED

L’Iran sta resistendo anche perché ha una storia gloriosa (di Angelo d'Orsi)

894
L’Iran sta resistendo anche perché ha una storia gloriosa (di Angelo d'Orsi)

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Angelo d'Orsi - Fatto Quotidiano, 13 maggio 2026

 

Un convegno tempestivo tenutosi a Roma sabato 9 maggio (“Capire l’Iran. Radici, ragioni e conseguenza di una grande resistenza di popolo”, organizzato dal “Fronte del dissenso”), alla presenza dell’ambasciatore di Teheran, Mohammad Reza Sabouri, ha fornito un utile contributo a più voci su una guerra, o meglio sull’aggressione israelo-statunitense alla Repubblica Islamica dell’Iran. Fra i tanti spunti, uno su cui non mi pare si sia riflettuto abbastanza. Nelle cosiddette “nuove guerre” (quelle avviate dopo il “crollo” del 1989-’91) la costruzione del consenso, a prescindere dall’avversario di turno, si è basata su un massiccio ricorso alla Storia, o meglio ai magazzini della Storia, a fini politici, usando l’arma pericolosa dell’analogia, uno strumento facile ma assai rischioso. Si è fatta un’operazione canonica nella lotta politica, che si accentua e aggrava diventando abuso politico della Storia, nelle situazioni di conflitto: interno (vedi campagne elettorali o crisi di varia natura) ed esterno (guerre).

Si pensi al ricorso quasi ossessivo alla Seconda guerra mondiale come pietra di paragone e di giudizio: chi si voleva bollare d’infamia veniva nazificato mentre i nemici, quelli che erano sul fronte opposto, erano ebraicizzati: basti l’esempio della Guerra del Kosovo (1999) che vide una intensa partecipazione italiana, dove i serbi (liquidati come carnefici) vennero vituperati come i nuovi nazi e i kosovari (le vittime) esaltati come i nuovi ebrei. E di concerto, procedeva l’hitlerizzazione del nemico: quella volta fu Milosevic, ma in precedenza furono Saddam, Gheddafi, Assad e ora Putin (nella chiacchiera pubblica anche il nuovo Stalin, o il nuovo Zar). Davanti a questa guerra, invece, non si fanno certi richiami, certe analogie, salvo ingiuriare un regime, disprezzare un popolo, offendere la sua intelligenza collettiva e la sua dignità, arrivando a sostenere il sedicente erede dello Scià, Reza Pahlavi.

E intanto, mentre l’Iran mostra un’insospettata capacità militare e una forza politica straordinaria, noi occidentali imperialisti e razzisti e suprematisti bianchi, ci siamo trovati al cospetto della Storia, tout court. Senza neppure rendercene conto abbiamo cozzato contro i millenni di storia di una grande civiltà, quella persiana. Da parte degli iraniani ci è stato semplicemente, quasi per caso, ricordato chi sono. Non uso pubblico, né tantomeno uso politico della Storia, ma richiamo, più sottinteso che conclamato, più sentito interiormente come popolo e come classe dirigente, che narrato al mondo. Come è scritto in un libro recente “occorre tenere presente questa grandezza storica e culturale per capire i caratteri sociali e politici dell’Iran contemporaneo” (P. L. Petrillo, L’Iran degli ayatollah, il Mulino, 2025, p. 16).

Per capire la resistenza (secondo qualcuno, la vittoria), dell’Iran sugli aggressori dobbiamo precisamente tenere conto della grandiosa costruzione storica che è la Persia, diventata Iran soltanto nel 1935, con la dinastia dei Pahlavi, avviata un decennio avanti. L’insegnamento? Mai sottovalutare la Storia, che se da un lato può diventare strumento di propaganda, opportunamente manipolata e semplificata, può anche essere l’asse ideale della comunità, l’arma possente, forse l’arma principale. Forse aveva ragione Ugo Foscolo quando esortava gli italiani “alle storie”. Non faremmo male a estendere l’esortazione agli europei, agli occidentali tutti: studiate la Storia, perché serve. Serve anche sconfiggerne l’uso scorretto, il suo abuso politico: la Storia autentica, che si rivela un mezzo fondamentale non soltanto per comprendere il mondo ma addirittura per trasformarlo. Perché questa guerra all’Iran sta modificando le coordinate del mondo. E gli effetti si stanno solo per ora intravvedendo. Il bello, insomma, deve ancora arrivare. Ovvero, considerando che stiamo parlando di guerra potremmo anche rovesciare e dire: il brutto, ahinoi, deve ancora arrivare.

*Angelo d'Orsi ha pubblicato per LAD EDIZIONI "Catastrofe Neoliberista"

Angelo d'Orsi

Angelo d'Orsi

Prof. Angelo d'Orsi. Già Ordinario di Storia del pensiero politico Università degli Studi di Torino. Direttore di "Historia Magistra. Rivista di storia critica" e di "Gramsciana. Rivista internazionale di studi su Antonio Gramsci"

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

Il nuovo editore di Repubblica, il futuro del Golfo... e Giorgia Meloni

Il nuovo editore di Repubblica, il futuro del Golfo... e Giorgia Meloni

18 Maggio 2026 07:00
Un paese di fronte a una scelta: l'UE, la NATO e il futuro della politica armena

Un paese di fronte a una scelta: l'UE, la NATO e il futuro della politica armena

16 Maggio 2026 20:00
Il Tempio del cielo, Tucidide e la metafora non colta di XI (di Pepe Escobar)

Il Tempio del cielo, Tucidide e la metafora non colta di XI (di Pepe Escobar)

16 Maggio 2026 15:00
Chris Hedges - L'incubo iraniano di Trump

Chris Hedges - L'incubo iraniano di Trump

15 Maggio 2026 07:00
Scacco matto a Washington: perché la pressione Usa sulla Cina è fallita (di Pepe Escobar)

Scacco matto a Washington: perché la pressione Usa sulla Cina è fallita (di Pepe Escobar)

14 Maggio 2026 12:00
Sta evidentemente succedendo qualcosa in Ucraina...

Sta evidentemente succedendo qualcosa in Ucraina...

12 Maggio 2026 19:00
Oltre le immagini del Washington Post: i danni reali alle basi USA che l'intelligence non ha ammesso

Oltre le immagini del Washington Post: i danni reali alle basi USA che l'intelligence non ha ammesso

12 Maggio 2026 12:30
Caitlin Johnstone - NYT e Israele: lo scontro che nasconde anni di propaganda e omissioni

Caitlin Johnstone - NYT e Israele: lo scontro che nasconde anni di propaganda e omissioni

12 Maggio 2026 12:00
RUSSIA

L'escalation ombra della NATO ed il (terribile) bivio di Mosca

16795
EUROPA

Le "coincidenze" degli scandali di Kiev e la frase di Putin

15551
MEDITERRANEO

Eurovision. Voti truccati da Israele e l'inganno burocratico dell'EBU

15336
CINA

Scacco matto a Washington: perché la pressione Usa sulla Cina è fallita (di Pepe Escobar)

14970
EUROPA

Sta evidentemente succedendo qualcosa in Ucraina...

14278
RUSSIA

Crisi isteriche, cocaina e bugie: l''intervista (devastante) su Zelenskij, rilasciata dalla sua ex portavoce....

13192
CINA

Componenti per missili all'Iran? La dura smentita della Cina che gela Tel Aviv

12292

L'esito catastrofico del vertice di Pechino

12031
ASIA

"Ti sbagli completamente": la rivelazione dell'ex capo della CIA sul piano di Netanyahu per l'Iran

MEDITERRANEO

Israele, approvata la pena di morte per i prigionieri palestinesi: Ben-Gvir festeggia con lo champagne

EUROPA

Mercenario colombiano ingannato da Kiev. "Ho capito che siamo solo carne da macello"

ASIA

L'Iran stringe la morsa su Hormuz: "Nessuno passa senza il nostro via libera"

ASIA

Teheran rivendica la vittoria su Usa e Israele. "I nostri 10 punti sono una linea rossa"

AMERICA LATINA

Perù, diffusi i risultati ufficiali: Fujimori e Sánchez al ballottaggio del 7 giugno

NORD-AMERICA

La doccia fredda di Trump a chi punta all'indipendenza di Taiwan

Mosca accoglie con ironia la «finta indifferenza» occidentale dopo il lancio del missile Sarmat

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Il mostro che si nasconde dentro il nostro ChatGPT di Alessandro Bartoloni Il mostro che si nasconde dentro il nostro ChatGPT

Il mostro che si nasconde dentro il nostro ChatGPT

  • 11 Maggio 2026 15:59
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Cina, Tempio del Cielo e fine dell’unipolarismo. Intervista a Fabio Massimo Parenti di Loretta Napoleoni Cina, Tempio del Cielo e fine dell’unipolarismo. Intervista a Fabio Massimo Parenti

Cina, Tempio del Cielo e fine dell’unipolarismo. Intervista a Fabio Massimo Parenti

  • 15 Maggio 2026 20:00
L'Honduras diventa un narco-Stato, Usa e Israele lo proteggono di Fabrizio Verde L'Honduras diventa un narco-Stato, Usa e Israele lo proteggono

L'Honduras diventa un narco-Stato, Usa e Israele lo proteggono

  • 11 Maggio 2026 19:00
L'esito catastrofico del vertice di Pechino di Giuseppe Masala L'esito catastrofico del vertice di Pechino

L'esito catastrofico del vertice di Pechino

  • 16 Maggio 2026 10:00
Ecco il piano israeliano per una nuova (imminente) Nakba a Gaza di Michelangelo Severgnini Ecco il piano israeliano per una nuova (imminente) Nakba a Gaza

Ecco il piano israeliano per una nuova (imminente) Nakba a Gaza

  • 16 Maggio 2026 15:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere   Una finestra aperta Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere

Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere

  • 11 Maggio 2026 07:00
Sistema di navigazione BeiDou alimenta la trasformazione agricola della Cina Sistema di navigazione BeiDou alimenta la trasformazione agricola della Cina

Sistema di navigazione BeiDou alimenta la trasformazione agricola della Cina

  • 18 Maggio 2026 08:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La “Sinistra Antagonista” e il ritorno della Scia di Francesco Santoianni La “Sinistra Antagonista” e il ritorno della Scia

La “Sinistra Antagonista” e il ritorno della Scia

  • 05 Maggio 2026 08:00
Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”? di Raffaella Milandri Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

  • 04 Maggio 2026 07:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
I fatti di Modena e lo "spettacolo" dei trumpisti italici di Paolo Desogus I fatti di Modena e lo "spettacolo" dei trumpisti italici

I fatti di Modena e lo "spettacolo" dei trumpisti italici

  • 18 Maggio 2026 09:00
Roma, Monte Sacro: il Multilateralismo dei Popoli nel solco del Giuramento di Bolívar di Geraldina Colotti Roma, Monte Sacro: il Multilateralismo dei Popoli nel solco del Giuramento di Bolívar

Roma, Monte Sacro: il Multilateralismo dei Popoli nel solco del Giuramento di Bolívar

  • 04 Maggio 2026 17:56
Fulvio Grimaldi - Nella Galleria degli Orrori. ANNESSIONE COSTI QUEL CHE COSTI. Finte elezioni, finti confini, finta sicurezza, ma linee gialle Fulvio Grimaldi - Nella Galleria degli Orrori. ANNESSIONE COSTI QUEL CHE COSTI. Finte elezioni, finti confini, finta sicurezza, ma linee gialle

Fulvio Grimaldi - Nella Galleria degli Orrori. ANNESSIONE COSTI QUEL CHE COSTI. Finte elezioni, finti confini, finta sicurezza, ma linee gialle

  • 12 Maggio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione di Alessandro Mariani Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

  • 09 Maggio 2026 10:30
Kiev attacca la centrale nucleare di Zaporizhzhia e Mosca di Marinella Mondaini Kiev attacca la centrale nucleare di Zaporizhzhia e Mosca

Kiev attacca la centrale nucleare di Zaporizhzhia e Mosca

  • 18 Maggio 2026 09:00
Intorno a Libercomunismo. E' ancora possibile l'utopia? di Giuseppe Giannini Intorno a Libercomunismo. E' ancora possibile l'utopia?

Intorno a Libercomunismo. E' ancora possibile l'utopia?

  • 13 Maggio 2026 14:00
Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B di Antonio Di Siena Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

  • 17 Aprile 2026 10:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux.... di  Leo Essen Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux....

Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux....

  • 18 Maggio 2026 07:00
La democrazia occidentale è in crisi? Perché il modello economico cinese oggi sfida le nostre certezze di Michele Blanco La democrazia occidentale è in crisi? Perché il modello economico cinese oggi sfida le nostre certezze

La democrazia occidentale è in crisi? Perché il modello economico cinese oggi sfida le nostre certezze

  • 16 Maggio 2026 15:00
Coloni israeliani: lo schifo UE di Giorgio Cremaschi Coloni israeliani: lo schifo UE

Coloni israeliani: lo schifo UE

  • 11 Maggio 2026 22:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti