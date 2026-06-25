Lo scandalo dei documenti di Trump: così il "Consiglio per la Pace" vuole cancellare lo Stato palestinese

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Secondo documenti ottenuti in esclusiva da Drop Site News, il Consiglio per la Pace di Gaza del presidente statunitense Donald Trump sta lavorando per "affossare" la prospettiva di uno Stato palestinese e "costringere i palestinesi alla resa".

I documenti provengono da recenti negoziati tra il Board of Peace guidato da Trump e i negoziatori palestinesi.

Il primo documento contiene gli emendamenti proposti dal team palestinese alla tabella di marcia del Board of Peace per il disarmo della resistenza di Gaza, mentre il secondo è una risposta del direttore del Board of Peace ed ex diplomatico bulgaro Nickolay Mladenov, rilasciata la settimana scorsa.

La bozza palestinese afferma che le armi della resistenza possono essere trattate solo nell'ambito di un "processo che garantisca al popolo palestinese il diritto di istituire uno Stato palestinese e di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione".

Tuttavia, le condizioni poste dal consiglio stabiliscono che solo un disarmo preventivo può "creare le condizioni per un percorso credibile" verso l'ottenimento dello status di stato.

Israele e il consiglio di amministrazione chiedono che Hamas, la Jihad islamica palestinese (PIJ) e le altre fazioni consegnino le armi prima che possano procedere la ricostruzione, il ritiro israeliano e gli accordi di governo.

Tel Aviv non ha rispettato i termini dell'accordo continuando a occupare Gaza, a limitare gli aiuti e a bombardare la Striscia.

I negoziatori palestinesi citati nel rapporto hanno descritto i colloqui con il Board of Peace come un tentativo di imporre per via diplomatica ciò che Israele non è riuscito a ottenere con la guerra.

"Il consiglio di amministrazione di Trump ha adottato una tattica israeliana in uso da decenni, che consiste nel richiedere impegni dettagliati ai palestinesi su questioni di sicurezza e armamenti, offrendo al contempo solo vaghi suggerimenti su potenziali impegni israeliani e non fornendo alla parte palestinese alcun ricorso sostanziale quando Israele viola i termini", ha scritto la testata.

Un funzionario di Hamas ha dichiarato a Drop Site News che l'ultima risposta di Mladenov "riflette la riluttanza dell'occupazione a raggiungere un accordo, nonostante il movimento si sia conformato a tutte le richieste avanzate".

"Nella sua forma attuale, questo documento è inaccettabile e non può servire come base per un accordo."

Il Consiglio per la Pace ha risposto al rapporto negando di favorire la parte israeliana rispetto a quella palestinese.

Secondo quanto riportato da POLITICO, funzionari dell'UE citati da fonti ufficiali, il comitato si riunirà a Cipro la prossima settimana per "riavviare" il processo di cessate il fuoco a Gaza, dopo che "la guerra con l'Iran ha completamente distolto l'attenzione negli ultimi mesi".

Secondo recenti rapporti, il Consiglio continua ad avere difficoltà a ottenere impegni dalle nazioni che inizialmente avevano promesso il loro sostegno.

Il consiglio ha inoltre fallito nel suo piano di creare una Forza Internazionale di Stabilizzazione (ISF) per Gaza, ampiamente respinto in quanto considerato un tentativo di costringere i paesi della regione a uno scontro con Hamas dopo che due anni di genocidio non sono riusciti a sradicare il movimento di resistenza.

Oltre 1.000 palestinesi sono stati uccisi dagli attacchi israeliani da quando è stata annunciata la cosiddetta tregua a Gaza nell'ottobre 2025.

Le forze di occupazione israeliane hanno esteso la loro occupazione a oltre il 60% della Striscia assediata.

Sono stati costruiti molti avamposti permanenti e Tel Aviv continua a ostacolare gli aiuti umanitari a Gaza, espandendo al contempo in modo significativo gli insediamenti illegali nella Cisgiordania occupata.

Il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich sta portando avanti i piani per l'annessione del territorio.

A febbraio, il governo israeliano ha approvato una procedura di registrazione fondiaria che consente a Israele di rivendicare territori nella Cisgiordania occupata come "proprietà statale" qualora i palestinesi non siano in grado di dimostrarne la proprietà.

Da allora, sono stati approvati numerosi nuovi insediamenti illegali.

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