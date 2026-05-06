Lo sciopero della scuola ci riguarda tutti, ignorarlo sarà un danno per la intera società

Il decreto ministeriale è stato firmato giorni or sono per quanto sul sito ministeriale non se ne veda traccia, notizia, un silenzio che la dice lunga sulla difficoltà del Governo e del suo ministro all'Istruzione nel difendere una controriforma che taglierà ore di insegnamento e centinaia di cattedre senza alcuna certezza che trasformando gli istituti tecnici in professionali favorirà, un domani, la ricerca del posto di lavoro. Le imprese dovrebbero spiegarci la ragione per la quale la stragrande maggioranza delle offerte di lavoro arriva a ultracinquantenni già formati e impiegabili da subito in produzione. Altro che tutela dei giovani quando si costringono gli stessi a scegliere a 14 anni un indirizzo. Scelte del genere ci riportano ad una pratica educativa classista di cui non sentiamo necessità alcuna.

La riforma dei tecnici viene costruita attraverso tagli pesanti a discipline fondamentali, sia di cultura generale che professionalizzanti, comporterà un drastico ridimensionamento del monte ore e un impoverimento generale dell’offerta formativa, oltre che il rischio concreto di tagli agli organici e aumento del sovra numero tra il personale docente e ATA”