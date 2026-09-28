Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. MondiSud
  • ITALIA

Lo spazio urbano come campo di battaglia egemonico: Gianmarco Pisa smaschera la semantica del potere nei monumenti

'Più eterno del bronzo' di Gianmarco Pisa: un'opera fondamentale per comprendere la guerra culturale neoliberista e la necessità del multipolarismo

390
Lo spazio urbano come campo di battaglia egemonico: Gianmarco Pisa smaschera la semantica del potere nei monumenti

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE


di Fabrizio Verde

Il saggio di Gianmarco Pisa, ‘Più eterno del bronzo. Educazione alla cultura e semantica del monumento’, ci offre uno strumento straordinario per svelare come lo spazio pubblico sia, a tutti gli effetti, un terreno di scontro geopolitico e di classe. La tesi centrale dell’opera ci costringe a superare la visione borghese ed estetica del monumento: una statua o un memoriale non sono pezzi di pietra inerte, ma dispositivi politici attivi, ovvero la materializzazione visiva di una precisa egemonia.

Se c’è un ambito in cui questa materializzazione ha raggiunto vette di autentica rottura rivoluzionaria, è proprio quello del blocco socialista e dell’esperienza jugoslava. L’autore, basandosi sulla sua approfondita ricerca sul campo in Kosovo e nei Balcani, ci riporta alla grande stagione del socialismo reale. In Occidente siamo purtroppo abituati a monumenti imperialisti, dedicati a conquistatori, monarchi o generali che celebrano il colonialismo, il dominio e la sottomissione. 

Il socialismo reale ha radicalmente ribaltato questa semantica. Pensiamo ai celebri Spomenik jugoslavi: quelle imponenti strutture astratte e avveniristiche non celebravano i singoli leader, ma la lotta partigiana di liberazione dal nazi-fascismo, la fratellanza e l’unità dei popoli. Era un’architettura monumentale concepita non per intimidire le masse, ma per elevarle, ricordando che la vera pace si fonda sul superamento delle divisioni etniche e sull’emancipazione dei lavoratori.

Quella era un’idea di pace attiva, internazionalista e legata a doppio filo alla giustizia sociale.

Cosa succede, allora, quando quel sistema crolla sotto la spinta dell’avanzata neoliberista e dell’espansionismo occidentale? Questo è il punto di giunzione fondamentale con la geopolitica del presente. Oggi assistiamo a quella che possiamo definire una brutale campagna imperialista di cancellazione della memoria. Lungo tutta l’Europa dell’Est, nei paesi baltici, così come in Ucraina, l’abbattimento sistematico dei monumenti sovietici e dei memoriali antifascisti non è un semplice cambio di arredo urbano. È un atto di aggressione culturale volto a sradicare la memoria storica dell’alternativa socialista.

L’unipolarismo imperialista a guida euro-atlantica ha bisogno di cancellare questi simboli per imporre la finta “fine della storia” e legittimare il proprio modello economico e militare. Demolire la statua di un liberatore sovietico o un monumento alla fratellanza jugoslava significa voler cancellare l’idea stessa che un mondo non capitalista sia esistito e sia tuttora possibile, oltre che auspicabile. Questa furia iconoclasta è la proiezione visiva dell’espansionismo della NATO, ed è il preludio ideologico dei tragici conflitti che oggi insanguinano il nostro tempo.

In conclusione, la proposta di ‘culture-oriented peacebuilding’ di Gianmarco Pisa assume qui un significato profondamente attuale e urgente. Costruire la pace non significa piegarsi alle narrative unilaterali del vincitore capitalista, ma difendere la complessità storica. Una pace autentica può nascere solo in un mondo finalmente multipolare, in cui ai popoli sia restituita la sovranità di scegliere la propria via di sviluppo economico e sociale, liberi dal ricatto dell’imperialismo e della sottomissione culturale.

La “semantica del monumento” di cui parla Gianmarco Pisa ci esorta a lottare per riprenderci lo spazio visivo e politico. Leggere questo libro oggi significa dotarsi degli anticorpi intellettuali necessari per difendere la memoria storica del socialismo e per guardare ai monumenti del passato non con nostalgia, ma come fari che indicano la necessità di un’alternativa multipolare, socialista e di pace per il futuro. 

Fabrizio Verde

Fabrizio Verde

Direttore de l'AntiDiplomatico. Napoletano classe '80

Giornalista di stretta osservanza maradoniana

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

EUROPA La farsa del deficit ucraino: Fmi e Ue smentiscono i numeri di Kiev, ma i miliardi continuano a fluire

La farsa del deficit ucraino: Fmi e Ue smentiscono i numeri di Kiev, ma i miliardi continuano a fluire

  • 26 Settembre 2026 15:46

Riguardo i fondi finanziari destinati a quel pozzo senza fondo del regime di Kiev viene raccontata una versione dei fatti che non sta in piedi. E nessuno, a Bruxelles, ha il coraggio o la volontà...

EUROPA Nato 3.0, il piano di Rutte: Europa carne da cannone e taglio al welfare

Nato 3.0, il piano di Rutte: Europa carne da cannone e taglio al welfare

  • 24 Settembre 2026 16:15

Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha scelto l'Iowa, cuore degli Stati Uniti più profondi, per dire agli europei quello che Washington pensa da tempo ma non aveva ancora messo così...

NORD-AMERICA Jeffrey Sachs - Fermate la guerra all'Iran del folle re Donald: una lettera aperta ai membri del Congresso USA

Jeffrey Sachs - Fermate la guerra all'Iran del folle re Donald: una lettera aperta ai membri del Congresso USA

  • 24 Settembre 2026 15:10

  di Jeffrey D. Sachs - Common Dreams   Cari membri del Congresso, Con dichiarazioni davvero deliranti rivolte ai leader mondiali alle Nazioni Unite, Donald Trump ha affermato: «Ho...

ASIA Pezeshkian all'Onu accusa Israele e Usa: sono loro i veri terroristi, l'Iran si è solo difeso

Pezeshkian all'Onu accusa Israele e Usa: sono loro i veri terroristi, l'Iran si è solo difeso

  • 23 Settembre 2026 17:03

Il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, Masoud Pezeshkian, ha scelto il podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per mettere a nudo, senza giri di parole, la doppia morale di chi predica...

ASIA Khalilur Rahman: "Prevenire una terza guerra mondiale è la ragione d'essere dell'ONU"

Khalilur Rahman: "Prevenire una terza guerra mondiale è la ragione d'essere dell'ONU"

  • 22 Settembre 2026 18:25

"Prevenire una terza guerra mondiale è e rimane la ragione fondamentale dell'esistenza delle Nazioni Unite: un traguardo che rappresenta uno dei più grandi successi dell'organizzazione nella...

Le più recenti da MondiSud

Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino

Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino

11 Settembre 2026 17:23
La "Dottrina Monroe 2.0" di Trump e Rubio: così la fabbrica dei bot USA destabilizza e manipola l'America Latina

La "Dottrina Monroe 2.0" di Trump e Rubio: così la fabbrica dei bot USA destabilizza e manipola l'America Latina

02 Settembre 2026 16:35
Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza

Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza

13 Agosto 2026 18:18
Dalla Convertibilità al "grillete fiscal": l'Argentina si consegna ai mercati (ancora una volta)

Dalla Convertibilità al "grillete fiscal": l'Argentina si consegna ai mercati (ancora una volta)

01 Agosto 2026 19:07
Il caso Pirlo smaschera l'ipocrisia del pensiero unico

Il caso Pirlo smaschera l'ipocrisia del pensiero unico

27 Luglio 2026 18:06
Oltre la frase isolata: cosa dice davvero Daniel Ortega (e cosa nasconde il mainstream)

Oltre la frase isolata: cosa dice davvero Daniel Ortega (e cosa nasconde il mainstream)

21 Luglio 2026 21:41
Cavo Dragone e il doppio inganno: Kiev che avanza e "ribalta le sorti della guerra" mentre la Russia minaccia l'Europa

Cavo Dragone e il doppio inganno: Kiev che avanza e "ribalta le sorti della guerra" mentre la Russia minaccia l'Europa

19 Luglio 2026 15:45
Malvinas, la verità dietro il racconto occidentale

Malvinas, la verità dietro il racconto occidentale

16 Luglio 2026 15:34
EUROPA

Il vero motivo per cui UE e NATO continuano a tenere in vita il 'capro espiatorio' Zelensky

17840
EUROPA

La guerra inevitabile (di Vincenzo Costa)

17404
RUSSIA

Sikorski afferma che la Polonia è in guerra con la Russia da secoli e riceve questa risposta da Medvedev

15109
ITALIA

Denuncia per genocidio in Italia: nei guai soldato israeliano in Toscana

12111
AMERICA LATINA

Una lezione di sovranità al mondo. Il discorso integrale di Lula all'Assemblea Onu 2026 (ITA)

10003
NORD-AMERICA

Israele provoca l'Iran all'ONU: la reazione del diplomatico iraniano

9869
EUROPA

Un Diego Bianchi in giacca e cravatta

9678
NORD-AMERICA

Trump riprenderà i bombardamenti il 3 novembre? La risposta del ministro degli esteri iraniano alla tv USA

9297
CINA

La Cina rafforza il proprio sostegno a Cuba e respinge qualsiasi "ingerenza esterna"

EUROPA

Nuova strage saudita in Yemen: 7 morti e 40 feriti

ASIA

Usa-Iran, Qalibaf ironizza sui dati di Trump sul petrolio

NORD-AMERICA

Senatore USA Kelly contro Trump: "Attacco all'Iran errore da 40 miliardi"

AMERICA LATINA

Lavrov all'ONU: insistiamo per l'immediato rilascio di Maduro e di sua moglie (VIDEO)

AMERICA LATINA

"Cessi la filosofia della spoliazione e cesserà la filosofia della guerra": Cuba cita Fidel Castro all'ONU

NORD-AMERICA

Trump si prepara ad attaccare l'Iran dopo il 3 novembre (WSJ)

RUSSIA

Droni russi dal Mediterraneo? Italia e Francia smentiscono l’allarme

Religione zombie e scuola aziendalizzata: poi ci stupiamo dell'indifferenza alla guerra? || Gabriele Busti di Giulia Bertotto Religione zombie e scuola aziendalizzata: poi ci stupiamo dell'indifferenza alla guerra? || Gabriele Busti

Religione zombie e scuola aziendalizzata: poi ci stupiamo dell'indifferenza alla guerra? || Gabriele Busti

  • 25 Settembre 2026 12:00
Xinjiang, una terra complessa e multiculturale Xinjiang, una terra complessa e multiculturale

Xinjiang, una terra complessa e multiculturale

  • 18 Settembre 2026 13:00
Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi di Loretta Napoleoni Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

  • 07 Settembre 2026 20:00
Lo spazio urbano come campo di battaglia egemonico: Gianmarco Pisa smaschera la semantica del potere nei monumenti di Fabrizio Verde Lo spazio urbano come campo di battaglia egemonico: Gianmarco Pisa smaschera la semantica del potere nei monumenti

Lo spazio urbano come campo di battaglia egemonico: Gianmarco Pisa smaschera la semantica del potere nei monumenti

  • 28 Settembre 2026 18:33
La guerra per le rotte arriva al Grande Nord di Giuseppe Masala La guerra per le rotte arriva al Grande Nord

La guerra per le rotte arriva al Grande Nord

  • 23 Settembre 2026 15:00
CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026 di Michelangelo Severgnini CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

  • 11 Settembre 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea   Una finestra aperta Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

  • 23 Settembre 2026 08:30
Da Huawei a BYD: i "segreti" che permettono al settore manifatturiero cinese di prosperare Da Huawei a BYD: i "segreti" che permettono al settore manifatturiero cinese di prosperare

Da Huawei a BYD: i "segreti" che permettono al settore manifatturiero cinese di prosperare

  • 24 Settembre 2026 15:00
Siete proprio sicuri di vivere in democrazia? di Fabio Massimo Paernti Siete proprio sicuri di vivere in democrazia?

Siete proprio sicuri di vivere in democrazia?

  • 16 Settembre 2026 16:09
Una falsa false-flag? di Francesco Santoianni Una falsa false-flag?

Una falsa false-flag?

  • 04 Settembre 2026 15:00
La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca di Alessandro Bartoloni La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

  • 17 Settembre 2026 15:39
Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli di Raffaella Milandri Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

  • 10 Settembre 2026 09:30
Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

  • 25 Agosto 2026 14:00
Una vergognosa marchetta a Israele di Paolo Desogus Una vergognosa marchetta a Israele

Una vergognosa marchetta a Israele

  • 25 Settembre 2026 08:00
DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa di Paolo Arigotti DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

  • 24 Settembre 2026 11:00
Pierre Goldman, il destino spezzato di un rivoluzionario fuori dagli schemi di Geraldina Colotti Pierre Goldman, il destino spezzato di un rivoluzionario fuori dagli schemi

Pierre Goldman, il destino spezzato di un rivoluzionario fuori dagli schemi

  • 20 Settembre 2026 18:29
Fulvio Grimaldi - LATINOAMERICA, COME FAR DIVENTARE A STELLE E STRISCE IL ROSSO Fulvio Grimaldi - LATINOAMERICA, COME FAR DIVENTARE A STELLE E STRISCE IL ROSSO

Fulvio Grimaldi - LATINOAMERICA, COME FAR DIVENTARE A STELLE E STRISCE IL ROSSO

  • 28 Settembre 2026 08:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il voto su AfD e le vecchie beghine di Alessandro Mariani Il voto su AfD e le vecchie beghine

Il voto su AfD e le vecchie beghine

  • 11 Settembre 2026 21:00
Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra di Marinella Mondaini Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra

Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra

  • 18 Settembre 2026 08:00
L’arroganza di Israele e le continue provocazioni dei sionisti di Giuseppe Giannini L’arroganza di Israele e le continue provocazioni dei sionisti

L’arroganza di Israele e le continue provocazioni dei sionisti

  • 28 Settembre 2026 10:30
Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia di Antonio Di Siena Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

  • 06 Settembre 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti