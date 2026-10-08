Lo Yemen attacca l'aeroporto di Riyadh e lancia un avvertimento alle compagnie aeree

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Secondo fonti locali, lo Yemen ha intensificato gli attacchi contro l'Arabia Saudita, colpendo due aeroporti internazionali e abbattendo un drone di fabbricazione turca gestito dalle forze saudite.

"Le nostre Forze Armate sono riuscite a colpire l'aeroporto King Khalid di Riyadh con un missile balistico, centrando il bersaglio con precisione e provocando l'interruzione delle operazioni scalo", ha annunciato il generale di brigata Yahya Sari, portavoce delle forze yemenite. Nella stessa occasione, il generale ha lanciato un duro monito alle compagnie aeree internazionali sui rischi legati ai sorvoli dello spazio aereo saudita: "Ribadiamo per l'ultima volta il nostro avvertimento a tutte le compagnie del mondo: il cielo saudita è diventato teatro di operazioni militari, ad eccezione dello spazio aereo sopra La Mecca e Medina".

Nel frattempo, le autorità saudite e l'Autorità Generale per l'Aviazione Civile hanno confermato gli attacchi condotti contro le strutture dell'aeroporto Re Khalid di Riyadh e dell'aeroporto internazionale di Abha, nel sud-ovest del Regno. Il bilancio provvisorio parla di tre morti e almeno 36 feriti, a testimonianza del costo umano ed economico del prolungato conflitto tra Riyadh e lo Yemen.

Oltre ai raid aeroportuali, le forze yemenite hanno colpito con missili balistici e da crociera diverse concentrazioni di truppe saudite a Jizan e ostacolato l'avanzata verso lo stretto di Bab el-Mandeb.

Sul fronte aereo, il portavoce Sari ha annunciato l'abbattimento di un drone da ricognizione armato Bayraktar Ak?nc? di fabbricazione turca, intercettato con sistemi di difesa aerea nella provincia di Taiz mentre compiva azioni ostili. L'Ak?nc? è un velivolo da combattimento bimotore di punta prodotto dall'azienda Baykar: dotato di 20 metri di apertura alare, è in grado di operare fino a 40.000 piedi di altitudine e trasportare 1,5 tonnellate di carico utile.

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