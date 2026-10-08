Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS
  • ASIA

Lo Yemen attacca l'aeroporto di Riyadh e lancia un avvertimento alle compagnie aeree

665
Lo Yemen attacca l'aeroporto di Riyadh e lancia un avvertimento alle compagnie aeree

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Secondo fonti locali, lo Yemen ha intensificato gli attacchi contro l'Arabia Saudita, colpendo due aeroporti internazionali e abbattendo un drone di fabbricazione turca gestito dalle forze saudite.

"Le nostre Forze Armate sono riuscite a colpire l'aeroporto King Khalid di Riyadh con un missile balistico, centrando il bersaglio con precisione e provocando l'interruzione delle operazioni scalo", ha annunciato il generale di brigata Yahya Sari, portavoce delle forze yemenite. Nella stessa occasione, il generale ha lanciato un duro monito alle compagnie aeree internazionali sui rischi legati ai sorvoli dello spazio aereo saudita: "Ribadiamo per l'ultima volta il nostro avvertimento a tutte le compagnie del mondo: il cielo saudita è diventato teatro di operazioni militari, ad eccezione dello spazio aereo sopra La Mecca e Medina".

Nel frattempo, le autorità saudite e l'Autorità Generale per l'Aviazione Civile hanno confermato gli attacchi condotti contro le strutture dell'aeroporto Re Khalid di Riyadh e dell'aeroporto internazionale di Abha, nel sud-ovest del Regno. Il bilancio provvisorio parla di tre morti e almeno 36 feriti, a testimonianza del costo umano ed economico del prolungato conflitto tra Riyadh e lo Yemen.

Oltre ai raid aeroportuali, le forze yemenite hanno colpito con missili balistici e da crociera diverse concentrazioni di truppe saudite a Jizan e ostacolato l'avanzata verso lo stretto di Bab el-Mandeb.

Sul fronte aereo, il portavoce Sari ha annunciato l'abbattimento di un drone da ricognizione armato Bayraktar Ak?nc? di fabbricazione turca, intercettato con sistemi di difesa aerea nella provincia di Taiz mentre compiva azioni ostili. L'Ak?nc? è un velivolo da combattimento bimotore di punta prodotto dall'azienda Baykar: dotato di 20 metri di apertura alare, è in grado di operare fino a 40.000 piedi di altitudine e trasportare 1,5 tonnellate di carico utile.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

"Operazioni sotto falsa bandiera": l’accusa dell’Iran a USA e Israele

"Operazioni sotto falsa bandiera": l’accusa dell’Iran a USA e Israele

08 Ottobre 2026 08:30
Nessuna epidemia a Irkutsk: l’OMS conferma la valutazione russa

Nessuna epidemia a Irkutsk: l’OMS conferma la valutazione russa

08 Ottobre 2026 07:00
In Spagna la crisi della casa diventa il terreno decisivo della campagna elettorale

In Spagna la crisi della casa diventa il terreno decisivo della campagna elettorale

08 Ottobre 2026 07:00
Zakhrova: dove sono le autorità europee quando la polizia francese «calpesta e schiaccia i ragazzini»?

Zakhrova: dove sono le autorità europee quando la polizia francese «calpesta e schiaccia i ragazzini»?

07 Ottobre 2026 16:59
Le "epiche" perdite aeree statunitensi nella loro "Epic Fury" contro l'Iran

Le "epiche" perdite aeree statunitensi nella loro "Epic Fury" contro l'Iran

07 Ottobre 2026 08:00
Le dure conseguenze dell'attacco iraniano sulle basi USA

Le dure conseguenze dell'attacco iraniano sulle basi USA

07 Ottobre 2026 08:00
Quebec, la vittoria dei separatisti apre una nuova crisi per il Canada

Quebec, la vittoria dei separatisti apre una nuova crisi per il Canada

07 Ottobre 2026 07:00
Dal Ponte di Crimea ai ponti di Kiev: il doppio standard di Zelensky

Dal Ponte di Crimea ai ponti di Kiev: il doppio standard di Zelensky

07 Ottobre 2026 07:00
ASIA

Volo Flydubai, le leggi di Newton smentiscono la versione di Netanyahu

23910
EUROPA

Tutto è partito da Créteil: la scintilla che sta incendiando la Francia

17535
EUROPA

Rutte si lascia scappare: “quasi certo” è sufficiente per attribuire la colpa alla Russia

13462
EUROPA

Le 2.000 persone arrestate in Francia non sono prigionieri politici?

12508
EUROPA

Le piazze francesi (di Andrea Zhok)

8283
EUROPA

Inflazione al 4% e la sinistra degli imbecilli

7859
MEDITERRANEO

Avevate veramente bisogno del racconto di due registi israeliani e dei soldati dell'IDF?

7349
EUROPA

Proteste in Francia, Parigi paralizzata: la rabbia esplode contro i tagli da 50 miliardi

7180
ASIA

"Operazioni sotto falsa bandiera": l’accusa dell’Iran a USA e Israele

ASIA

Lo Yemen attacca l'aeroporto di Riyadh e lancia un avvertimento alle compagnie aeree

RUSSIA

Nessuna epidemia a Irkutsk: l’OMS conferma la valutazione russa

EUROPA

In Spagna la crisi della casa diventa il terreno decisivo della campagna elettorale

EUROPA

Zakhrova: dove sono le autorità europee quando la polizia francese «calpesta e schiaccia i ragazzini»?

ASIA

Le "epiche" perdite aeree statunitensi nella loro "Epic Fury" contro l'Iran

ASIA

Le dure conseguenze dell'attacco iraniano sulle basi USA

NORD-AMERICA

Quebec, la vittoria dei separatisti apre una nuova crisi per il Canada

7 ottobre. "A Gaza c'erano le fragole: vi racconto la Palestina che ho vissuto" di Giulia Bertotto 7 ottobre. "A Gaza c'erano le fragole: vi racconto la Palestina che ho vissuto"

7 ottobre. "A Gaza c'erano le fragole: vi racconto la Palestina che ho vissuto"

  • 07 Ottobre 2026 07:00
Le 2.000 persone arrestate in Francia non sono prigionieri politici? Le 2.000 persone arrestate in Francia non sono prigionieri politici?

Le 2.000 persone arrestate in Francia non sono prigionieri politici?

  • 02 Ottobre 2026 10:00
Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi di Loretta Napoleoni Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

  • 07 Settembre 2026 20:00
Austerità per il Sud e miliardi per la guerra: così Merz affama il Mediterraneo di Fabrizio Verde Austerità per il Sud e miliardi per la guerra: così Merz affama il Mediterraneo

Austerità per il Sud e miliardi per la guerra: così Merz affama il Mediterraneo

  • 29 Settembre 2026 17:34
Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa di Giuseppe Masala Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa

Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa

  • 30 Settembre 2026 08:30
CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026 di Michelangelo Severgnini CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

  • 11 Settembre 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea   Una finestra aperta Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

  • 23 Settembre 2026 08:30
I numeri del treno merci Cina-Europa che ha rivoluzionato il commercio globale I numeri del treno merci Cina-Europa che ha rivoluzionato il commercio globale

I numeri del treno merci Cina-Europa che ha rivoluzionato il commercio globale

  • 30 Settembre 2026 08:30
La differenza tra Cina e occidente finalmente spiegata in una tv italiana (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti La differenza tra Cina e occidente finalmente spiegata in una tv italiana (VIDEO)

La differenza tra Cina e occidente finalmente spiegata in una tv italiana (VIDEO)

  • 29 Settembre 2026 14:55
Base RAF Fairford: un salto di qualità nelle fake news per portarci in guerra di Francesco Santoianni Base RAF Fairford: un salto di qualità nelle fake news per portarci in guerra

Base RAF Fairford: un salto di qualità nelle fake news per portarci in guerra

  • 29 Settembre 2026 19:00
Kaliningrad, il monito di Mosca e la crisi finanziaria dell’Ucraina: la guerra entra in una nuova fase di Alessandro Bartoloni Kaliningrad, il monito di Mosca e la crisi finanziaria dell’Ucraina: la guerra entra in una nuova fase

Kaliningrad, il monito di Mosca e la crisi finanziaria dell’Ucraina: la guerra entra in una nuova fase

  • 05 Ottobre 2026 16:39
Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli di Raffaella Milandri Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

  • 10 Settembre 2026 09:30
Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni" di Francesco Erspamer  Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

  • 05 Ottobre 2026 07:00
La grande paura del capitale di fronte al contagio della rivolta francese di Paolo Desogus La grande paura del capitale di fronte al contagio della rivolta francese

La grande paura del capitale di fronte al contagio della rivolta francese

  • 08 Ottobre 2026 08:00
DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa di Paolo Arigotti DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

  • 24 Settembre 2026 11:00
«Se l'estrema destra vince in Brasile, sarà una grande conquista per il piano egemonico di Trump nella regione». Intervista al professor Javier Vadell di Geraldina Colotti «Se l'estrema destra vince in Brasile, sarà una grande conquista per il piano egemonico di Trump nella regione». Intervista al professor Javier Vadell

«Se l'estrema destra vince in Brasile, sarà una grande conquista per il piano egemonico di Trump nella regione». Intervista al professor Javier Vadell

  • 04 Ottobre 2026 16:20
Fulvio Grimaldi -YEMEN, STAVOLTA DAVID E’ ARABO. Bab el Mandeb e Corno d’Africa, lotta per una vena giugulare Fulvio Grimaldi -YEMEN, STAVOLTA DAVID E’ ARABO. Bab el Mandeb e Corno d’Africa, lotta per una vena giugulare

Fulvio Grimaldi -YEMEN, STAVOLTA DAVID E’ ARABO. Bab el Mandeb e Corno d’Africa, lotta per una vena giugulare

  • 06 Ottobre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il voto su AfD e le vecchie beghine di Alessandro Mariani Il voto su AfD e le vecchie beghine

Il voto su AfD e le vecchie beghine

  • 11 Settembre 2026 21:00
Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro di Marinella Mondaini Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro

Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro

  • 07 Ottobre 2026 08:00
I persuasori occulti. Come manipolare le masse occidentali di Giuseppe Giannini I persuasori occulti. Come manipolare le masse occidentali

I persuasori occulti. Come manipolare le masse occidentali

  • 05 Ottobre 2026 12:30
Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia di Antonio Di Siena Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

  • 06 Settembre 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti