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Le forze armate yemenite hanno rivendicato un raid condotto con droni contro lo scalo aereo saudita King Fahd di Dammam, azione che ha provocato l'interruzione dei voli.

Il portavoce delle truppe di Sana'a, il generale di brigata Yahya Sari, ha dichiarato giovedì sera che l'incursione ha raggiunto i suoi obiettivi, come riferito dall'emittente televisiva yemenita Al-Masirah. L'episodio si colloca nell'ambito del progressivo inasprimento delle ostilità tra Sana'a e Riyadh e della serie di offensive condotte dalle forze yemenite in territorio saudita.

Al contempo, il comando yemenita ha smentito le affermazioni dell'Arabia Saudita relative all'intercettazione di un vettore nei cieli di Medina. Attraverso una nota ufficiale, ha bollato la ricostruzione saudita come "una palese menzogna e una falsificazione contro il popolo yemenita e le sue forze armate", confermando che i propri attacchi prendono di mira unicamente le infrastrutture petrolifere e le installazioni militari del governo di Riyadh.

Nel medesimo comunicato, le truppe yemenite hanno ribadito il proprio profondo rispetto per le sedi sacre dell'Islam, ricordando come lo Yemen, definendosi "terra di saggezza e fede", nutra una devozione particolare verso di esse. Hanno poi indicato nella casata Al Saud il pericolo principale per i luoghi di culto dell'Hejaz, l'area occidentale del regno che ospita La Mecca e Medina.

Tali presadiposizione giungono all'indomani di un bombardamento aereo saudita che giovedì ha provocato almeno sette vittime in un quartiere residenziale nella provincia di Taiz, nel sud-ovest dello Yemen. Stando a quanto riportato da fonti sul posto citate da Al-Masirah, l'incursione ha centrato un edificio abitativo nella località di Al-Barh, all'interno del distretto di Maqbanah; tra i deceduti si contano due minori, mentre i feriti sono sei.

In un ulteriore scontro, un civile ha perso la vita in seguito ai colpi d'artiglieria sferrati dalle truppe saudite nel distretto di Shada, situato nella provincia nord-occidentale di Saada. Tali azioni belliche s'inseriscono nel quadro delle manovre militari che la dirigenza di Sana'a individua come parte della campagna di pressione condotta da Riyadh contro il paese.

Un'ondata di raid sauditi sullo Yemen ha provocato complessivamente oltre 900 tra vittime e feriti.

Il 20 luglio, la compagine di governo di Sana'a ha proclamato il blocco navale ai danni dell'Arabia Saudita per reagire a quello che ha descritto come un "assedio ingiusto e oppressivo" protratto da quasi dodici anni. Da quel momento, i contingenti yemeniti hanno assunto la paternità di diverse operazioni dirette contro imbarcazioni riconducibili all'Arabia Saudita nel Mar Rosso, oltre a incursioni mirate su obiettivi all'interno dei confini sauditi.

La contrapposizione ha avuto inizio nel marzo 2015, quando l'Arabia Saudita e la sua coalizione hanno intrapreso una campagna militare in territorio yemenita imponendo la chiusura delle vie di accesso al paese, avvalendosi dell'appoggio logistico, politico e militare degli Stati Uniti e di altre nazioni occidentali. I combattimenti hanno causato centinaia di migliaia di morti e scatenato una catastrofe umanitaria di drammatiche proporzioni, senza che Riyadh sia riuscita a reinsediare a Sana'a un'amministrazione favorevole ai propri interessi.