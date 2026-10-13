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Lo Yemen smentisce i blitz alla Mecca e colpisce gli aeroporti sauditi

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Lo Yemen smentisce i blitz alla Mecca e colpisce gli aeroporti sauditi

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Le forze armate yemenite hanno annunciato una nuova serie di attacchi di precisione contro obiettivi strategici in Arabia Saudita. Tra i bersagli colpiti figurano l'aeroporto internazionale Re Khalid di Riyadh e la base aerea di Khamis Mushait.

Il portavoce militare yemenita, Yahya Sari, ha confermato il lancio di un missile balistico contro lo scalo della capitale saudita, definendo l'operazione un "successo" e sostenendo che il missile ha centrato con precisione il bersaglio.

L'avviso alle compagnie aeree e la smentita sulla Mecca

A seguito dell'attacco, Sari ha lanciato un esplicito avvertimento rivolto a lavoratori, passeggeri, esperti e compagnie aeree internazionali, invitandoli a evitare gli aeroporti sauditi a causa del rischio di nuovi bombardamenti.

Il portavoce ha tuttavia precisato che tale avviso non si applica allo spazio aereo e agli scali situati nei pressi dei luoghi santi dell'Islam, in particolare le città della Mecca e di Medina, smentendo categoricamente quanto diffuso dalle autorità saudite circa presunti attacchi diretti verso le due città sacre.

Oltre al raid missilistico su Riyadh, le forze yemenite hanno condotto un'operazione condotta con droni contro la base aerea di Khamis Mushait, oltre a prendere di mira infrastrutture nella regione di Najran.

La reazione ai raid sauditi sullo Yemen

Questa nuova ondata di raid si inserisce in un quadro di intensa escalation militare. Nelle ore precedenti, lo stesso Yahya Sari aveva denunciato oltre 119 attacchi aerei e missilistici condotti dall'aviazione saudita in 24 ore su diverse province yemenite, tra cui Sana'a, Al-Jawf, Taiz, Saada, Marib, Lahij, Al-Bayda e Ibb.

Secondo le fonti yemenite, le incursioni aeree saudite — effettuate con caccia F-15 e Typhoon decollati dalle basi di Taif e Khamis Mushait — e i bombardamenti di artiglieria da Najran e Jizan avrebbero colpito diverse aree civili, provocando vittime e feriti tra la popolazione, tra cui donne e bambini. Dall'inizio dell'ultima fase di ostilità, il conteggio totale degli attacchi sauditi sullo Yemen ha superato quota 2.000.

Il contesto: una crisi esplosa a luglio

La recrudescenza del conflitto tra le forze yemenite e la coalizione a guida saudita si è intensificata a partire dallo scorso luglio, in seguito al bombardamento dell'aeroporto di Sana'a da parte di Riyadh.

In risposta, le forze yemenite hanno progressivamente ampliato il raggio d'azione delle proprie ritorsioni, impiegando droni e missili balistici contro aeroporti, porti e basi militari saudite, ed estendendo la minaccia alle navi petroliere e mercantili collegate all'Arabia Saudita in transito nel Mar Rosso.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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