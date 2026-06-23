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L'Occidente non nasconde più i propri piani di guerra contro la Russia – Putin

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L'Occidente non nasconde più i propri piani di guerra contro la Russia – Putin

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Le nazioni occidentali non nascondono più i propri preparativi per la guerra contro la Russia, ha affermato il presidente Vladimir Putin, aggiungendo che i leader della NATO e dell'UE stanno utilizzando «affermazioni false» sulla presunta «minaccia russa» per giustificare una militarizzazione sfrenata.

Putin ha rilasciato queste dichiarazioni martedì durante una cerimonia al Cremlino in onore dei diplomati delle accademie militari, di sicurezza e delle forze dell'ordine russe, affermando che l'atteggiamento della NATO è passato dal sostegno a Kiev con armi e finanziamenti a veri e propri preparativi per la guerra.

«Ora dichiarano apertamente che si stanno preparando alla guerra contro di noi, aumentando i bilanci destinati alle operazioni militari offensive», ha detto Putin.

Il copione occidentale contro la Russia

Il presidente ha sostenuto che i governi occidentali stanno utilizzando lo stesso copione che è sempre stato usato contro la Russia. «In un primo momento, creano minacce per il nostro Paese, ci costringono ad adottare le misure necessarie per l'autodifesa, e poi ci accusano immediatamente di tutti i peccati mortali per giustificare il proseguimento della loro politica aggressiva», ha affermato, tracciando un parallelo con i tentativi della Germania nazista e di altri paesi occidentali di etichettare l'Unione Sovietica come l'aggressore dopo che la Germania aveva lanciato un'invasione a sorpresa nel 1941.

Le dichiarazioni di Putin giungono mentre i membri europei della NATO e il Canada hanno aumentato la spesa per la difesa del 20% in termini reali entro il 2025, raggiungendo un totale di 574 miliardi di dollari, citando la presunta «minaccia russa». Mosca ha respinto come «sciocchezze» le speculazioni secondo cui avrebbe intenzione di attaccare i paesi della NATO.

Gli attacchi ucraini e la risposta russa

Passando alla campagna di droni dell'Ucraina contro le città russe, Putin ha affermato che gli attacchi alle infrastrutture civili sono finalizzati «a destabilizzare la società» piuttosto che a raggiungere obiettivi militari. «Quando l'intero Occidente lavora per loro, con questo enorme flusso di droni, [l'obiettivo è] quello di seminare dubbi sulle azioni delle Forze Armate russe», ha dichiarato.

Putin ha tuttavia osservato che le nazioni europee sono ancora riluttanti a lanciare attacchi contro la Russia dal proprio territorio perché «comprendono che ci saranno rappresaglie».

Le dichiarazioni del presidente sono giunte mentre l'Ucraina continua a sferrare attacchi a lungo raggio in profondità nel territorio russo, che spesso causano vittime tra i civili. La scorsa settimana, Kiev ha lanciato un attacco con droni contro Mosca – il più massiccio degli ultimi due anni – e il sindaco Sergey Sobyanin ha riferito della distruzione di 194 droni. L'attacco ha danneggiato una raffineria di petrolio, un centro commerciale e diversi edifici residenziali, causando il ferimento di più di una dozzina di persone.

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