L’oleodotto che aggira lo Stretto di Hormuz smette di funzionare: cosa succede ora?

Il mondo rischia di perdere fino al 4% dell’approvvigionamento mondiale di petrolio se l’Arabia Saudita non ripristinerà il proprio oleodotto Est-Ovest entro pochi giorni. È quanto ha riferito Reuters domenica, citando acquirenti e commercianti di greggio del Paese. Il cruciale oleodotto Est-Ovest, che consente di convogliare il greggio verso il Mar Rosso, è stato preso di mira da numerosi attacchi recenti nell'escalation di Riad con gli Houthi.

Il Ministero degli Esteri dell’Arabia Saudita ha confermato che i droni utilizzati nell’attacco sono stati lanciati dall’Iraq. Riad ha inoltre indicato che, a seguito di una richiesta del primo ministro iracheno, ha deciso di non rispondere e di dare al governo iracheno l’opportunità di adottare misure per impedire che nuovi attacchi vengano sferrati dal proprio territorio.

Da parte sua, il governo iracheno ha condannato gli attacchi e ha annunciato un’indagine urgente per individuare i responsabili. Baghdad ha inoltre affermato che non permetterà che il proprio territorio o spazio aereo venga utilizzato per sferrare attacchi contro l’Arabia Saudita. Nel frattempo, secondo quanto riportato dai media locali, la polizia irachena ha scoperto un arsenale segreto di droni e munizioni nella provincia occidentale di Anbar. Le autorità hanno perquisito il luogo, sequestrato il materiale e avviato un’indagine sulla sua provenienza e sui possibili legami con gruppi armati.

L’oleodotto riveste un’importanza strategica per Riad, poiché riceve una parte significativa delle esportazioni che aggirano lo Stretto di Hormuz, attualmente bloccato. Secondo Reuters, se il funzionamento dell’oleodotto non verrà ripristinato, l’Arabia Saudita rimarrà senza riserve di greggio da esportare. Uno degli esperti ha affermato che potrebbero essere necessarie da cinque a sei settimane per riparare il danno, mentre un altro ha suggerito che la riparazione potrebbe avvenire prima e che il pompaggio potrebbe riprendere parzialmente mentre proseguono i restanti lavori.

L’Arabia Saudita, uno dei maggiori esportatori mondiali di greggio, ha dirottato circa quattro milioni di barili al giorno attraverso l’oleodotto Est-Ovest verso il porto di Yanbu, sulla costa del Mar Rosso. Parliamo del 4% dell’offerta mondiale. A seguito degli attacchi, Yanbu dispone ora di riserve sufficienti per mantenere le esportazioni per circa cinque o sette giorni. Inoltre, il Paese dispone di riserve per consegnare il greggio ai clienti attraverso due porti egiziani, ma entrambi hanno una capacità di stoccaggio inferiore.