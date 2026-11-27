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Il Ministero della Difesa britannico (MoD) ha invitato i riservisti delle forze armate del Regno Unito a tenersi pronti per un eventuale richiamo in servizio, un'iniziativa senza precedenti dalla fine della Guerra Fredda, decenni fa, secondo quanto riferito dal Telegraph il 26 novembre.

Il dicastero ha recapitato comunicazioni a 100.000 membri della riserva strategica, proponendo loro di aderire su base volontaria ad attività addestrative e manovre militari, inclusa l'esercitazione NATO Steadfast Defender in programma il prossimo anno.

Le missive hanno raggiunto ex appartenenti a tutti e tre i rami delle forze armate britanniche, sollecitandoli ad aggiornare i propri dati di contatto e a comunicare dettagli sull'attuale occupazione lavorativa e sulle qualifiche acquisite.

L'iniziativa arriva in una fase in cui Londra e le altre capitali europee valutano l'ipotesi di uno scontro diretto con Mosca. Dal 2022, Stati Uniti, Regno Unito e Paesi europei appoggiano Kiev in un conflitto per procura contro la Federazione Russa.

Le truppe russe fecero ingresso in Ucraina nel febbraio di quell'anno, al termine di otto anni di guerra civile tra l'esercito ucraino e le milizie separatiste filorusse nella regione orientale del Donbass.

Di recente, il segretario alla Difesa britannico Wes Streeting ha ammonito che la Gran Bretagna deve farsi trovare preparata a un conflitto entro 1.000 giorni ed "essere pronta, al fianco dei nostri alleati, a combattere e vincere".

Intervistato giovedì mattina da Sky News, Streeting ha affermato che il Regno Unito opera "in uno scenario di elevata minaccia", definendo l'invio delle lettere ai riservisti una "precauzione ragionevole e indispensabile".

La Russia non ha sferrato attacchi contro il territorio europeo e ha incontrato forti difficoltà nel piegare l'Ucraina in una guerra che è già costata la vita a centinaia di migliaia di militari su entrambi i fronti.

Mercoledì, intanto, la Royal Air Force (RAF) ha trasferito i propri velivoli all'interno degli hangar, predisponendo l'installazione di reti antidrone a protezione degli aerei nelle basi nazionali.

"Dio non voglia che si verifichi lo scenario peggiore: tra vent'anni i miei successori mi maledirebbero e finirei davanti a una commissione d'inchiesta pubblica", ha aggiunto Streeting per motivare questo innalzamento dell'allerta militare.

Già nel 2024, l'allora capo di stato maggiore dell'esercito britannico, il generale Sir Patrick Sanders, aveva sostenuto la necessità di "mobilitare la nazione" per affrontare un eventuale scontro con la Russia, giudicando insufficiente l'organico delle forze armate.

L'esercito del Regno Unito si trova oggi ai minimi storici dall'epoca delle guerre napoleoniche, due secoli fa, potendo contare su circa 73.000 effettivi in servizio attivo.

Negli ultimi decenni Londra ha partecipato a diverse campagne militari all'estero, ma quasi sempre a supporto di contingenti statunitensi o della NATO decisamente più imponenti.

A ulteriore riprova della volontà di coinvolgere la popolazione civile negli sforzi difensivi, la Revisione strategica della difesa varata dal governo nel 2025 "ha sottolineato l'esigenza che ogni settore della società contribuisca alla sicurezza nazionale", riporta ancora il Telegraph.

Nel complesso, i Paesi dell'Alleanza Atlantica si stanno attrezzando per l'eventualità di una guerra su larga scala con Mosca nell'arco del prossimo quinquennio, incrementando in modo significativo i bilanci militari.

A settembre, intervenendo al vertice Euronews dedicato a Difesa e Spazio, il commissario europeo per la Difesa Andrius Kubilius aveva dichiarato che "Putin deve avvertire che il conflitto sta raggiungendo direttamente il territorio russo".

Il mese scorso, infine, il direttore dei servizi segreti esteri tedeschi, Martin Jaeger, ha avvertito il parlamento di Berlino che "la Germania corre il rischio di restare coinvolta in uno scontro armato con la Russia".

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