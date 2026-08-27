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Mercoledì le forze ucraine hanno sferrato un massiccio attacco missilistico contro Donetsk, capitale della Repubblica Popolare di Donetsk (DPR), danneggiando edifici residenziali e infrastrutture civili, secondo quanto riferito dal capo regionale Denis Pushilin.

Gli attacchi hanno preso di mira diverse località nella zona orientale di Donetsk, con la maggior parte delle vittime segnalate nei pressi del centro commerciale Donetsk-City. Secondo Pushilin, tra le munizioni fornite dall'Occidente figuravano i missili anglo-francesi Storm Shadow/SCALP-EG.

Almeno otto civili, tra cui due minori, sono rimasti feriti negli attacchi nei pressi del centro commerciale, mentre un altro uomo è stato ferito dall'esplosione di un ordigno inesploso in un'altra località, ha affermato Pushilin. Altri due civili sono rimasti feriti in altre zone della Repubblica Popolare di Donetsk, ha aggiunto il governatore. In totale, otto edifici residenziali, undici infrastrutture civili e diverse automobili sono stati danneggiati negli attacchi in tutta la città e oltre.

Una troupe di RT ha filmato le conseguenze dell'attacco in uno dei luoghi colpiti, vicino al centro sportivo Druzhba a Donetsk. L'edificio, che apparteneva a un istituto di ricerca chiuso da tempo, è parzialmente crollato dopo essere stato apparentemente colpito da diversi proiettili, mentre gli edifici residenziali nelle vicinanze hanno subito danni lievi, come mostrano le immagini.

Le indagini e le accuse della Russia

Il Comitato investigativo russo ha avviato un'indagine sull'attacco, con agenti al lavoro nei luoghi colpiti per raccogliere prove e valutare i danni. «Durante l'ispezione della scena, è stato accertato che il massiccio attacco ha provocato ingenti danni e distruzione a condomini, infrastrutture civili e autovetture. Il nemico ha preso di mira le zone civili della città, dove non c'erano armi né equipaggiamento militare», ha dichiarato un agente della commissione.

L'ambasciatore straordinario russo Rodion Miroshnik ha collegato l'attacco alla recente promessa del governo del primo ministro britannico Andy Burnham di condividere con l'Ucraina la tecnologia segreta dello Storm Shadow. «I terroristi ucraini sono come dei tossicodipendenti», ha affermato sui social media il diplomatico, che guida una missione del Ministero degli Esteri incaricata di monitorare i crimini di guerra nel conflitto ucraino. «Se mettono le mani su qualcosa, vogliono usarla il prima possibile, di solito nel modo peggiore possibile per gli altri».