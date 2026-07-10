L'Ucraina intensifica le sue attività terroristiche contro la più grande centrale nucleare d'Europa
Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha denunciato l'intensificarsi delle attività terroristiche del regime di Kiev contro la più grande centrale nucleare d'Europa, quella di Zaporizhzhia.
"L'attività terroristica di Kiev contro questa infrastruttura critica si sta intensificando ed è estremamente pericolosa. Gli attacchi vengono perpetrati sia contro infrastrutture civili che contro infrastrutture direttamente collegate all'impianto, alla sua rete elettrica e così via", ha dichiarato ai giornalisti.
"Pertanto, la parte russa rimane in costante contatto con l'AIEA [Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica] e continua ad allertare l'organizzazione sull'inaccettabilità di queste attività pericolose e provocatorie del regime di Kiev", ha aggiunto.