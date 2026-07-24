Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS

L'UE approva meccanismo per la confisca e la vendita di petrolio russo preso dalle petroliere sequestrate

679
L'UE approva meccanismo per la confisca e la vendita di petrolio russo preso dalle petroliere sequestrate

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

L’Unione Europea ha approvato, nell’ambito del suo 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia, un meccanismo giuridico che apre la strada alla confisca e alla vendita del petrolio russo sequestrato da petroliere inserite nella lista nera e di proprietà di paesi terzi, secondo un regolamento del Consiglio dell’UE pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.

Il regolamento - come riporta l'agenzia TASS - autorizza le autorità nazionali competenti «a disporre in modo sicuro dei carichi di petrolio russo da esse sequestrati e confiscati», anche attraverso «l’importazione, il trasferimento, lo stoccaggio, la gestione e la vendita». Inoltre viene specificato che tali operazioni non devono comportare «alcun pagamento né la messa a disposizione di fondi o risorse economiche a beneficio di persone fisiche o giuridiche russe».

Il meccanismo fornisce la prima base giuridica esplicita per la confisca e la vendita del petrolio russo sequestrato da petroliere inserite nell’elenco delle sanzioni dell’UE.

L’UE ha finora inserito nella lista nera oltre 670 petroliere battenti bandiera straniera che, secondo quanto afferma, trasportano petrolio russo in violazione del tetto massimo di prezzo occidentale fissato a 44,1 dollari al barile. Finora, i paesi dell’UE erano autorizzati principalmente a trattenere tali petroliere per effettuare ispezioni, mentre il nuovo meccanismo amplia la loro autorità.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

AMERICA LATINA Ucraina: punto cruciale nel traffico di droga tra l'America Latina e l'Europa

Ucraina: punto cruciale nel traffico di droga tra l'America Latina e l'Europa

  • 24 Luglio 2026 17:49

Da anni, mentre l’Occidente continua a inviare armi e mezzi all'Ucraina per alimentare la guerra per procura contro la Russia, emerge una vicenda che getta l'ennesima ombra inquietante sul conflitto....

AMERICA LATINA Cosa resta da asfissiare a Cuba? L'ultimo obiettivo USA è il sistema sanitario

Cosa resta da asfissiare a Cuba? L'ultimo obiettivo USA è il sistema sanitario

  • 24 Luglio 2026 16:37

L'annuncio è caduto il 23 luglio, come ormai a cadenza settimanale. Marco Rubio, Segretario di Stato USA e principale artefice della politica di massima pressione contro L'Avana, ha firmato un nuovo...

RUSSIA Il dialogo riprende ma le distanze restano: cosa si sono detti Lavrov e Rubio

Il dialogo riprende ma le distanze restano: cosa si sono detti Lavrov e Rubio

  • 23 Luglio 2026 15:42

Dopo dieci mesi di silenzio, i capi della diplomazia di Russia e Stati Uniti sono tornati a guardarsi negli occhi. È successo a Manila, nelle Filippine, durante il vertice ASEAN. Sergej Lavrov e...

NORD-AMERICA Carlson: "Gli USA hanno perso la loro sovranità molti anni fa"

Carlson: "Gli USA hanno perso la loro sovranità molti anni fa"

  • 23 Luglio 2026 15:14

Gli Stati Uniti hanno compromesso i propri interessi nazionali intraprendendo una guerra a favore di Israele, e la sovranità del Paese è andata perduta da tempo, ha affermato il giornalista...

ASIA L'Iran amplia l'offensiva: colpite basi USA in tutto il Golfo

L'Iran amplia l'offensiva: colpite basi USA in tutto il Golfo

  • 23 Luglio 2026 07:00

L'Iran ha annunciato una significativa espansione della propria campagna militare contro le forze statunitensi in Asia occidentale, sostenendo di aver colpito con missili e droni diverse installazioni...

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

La guerra dei droni sgonfia lo scudo USA: Washington costretta a riordinare i missili Patriot dopo 30 anni

La guerra dei droni sgonfia lo scudo USA: Washington costretta a riordinare i missili Patriot dopo 30 anni

24 Luglio 2026 08:00
Trump lancia ultimatum agli Houthi

Trump lancia ultimatum agli Houthi

23 Luglio 2026 17:18
Carlson: "Gli USA hanno perso la loro sovranità molti anni fa"

Carlson: "Gli USA hanno perso la loro sovranità molti anni fa"

23 Luglio 2026 15:14
Il monito della Cina agli Stati Uniti su Taiwan

Il monito della Cina agli Stati Uniti su Taiwan

23 Luglio 2026 15:04
Reuters: l'Iran ha colpito le sedi segrete della CIA

Reuters: l'Iran ha colpito le sedi segrete della CIA

23 Luglio 2026 14:00
Niente limiti all'uranio per Riad: gli USA verso un patto nucleare con i sauditi senza il "Gold Standard"

Niente limiti all'uranio per Riad: gli USA verso un patto nucleare con i sauditi senza il "Gold Standard"

23 Luglio 2026 08:30
Raid USA colpisce la rotta dei pellegrini sciiti in Iran: due morti e 11 feriti al confine

Raid USA colpisce la rotta dei pellegrini sciiti in Iran: due morti e 11 feriti al confine

23 Luglio 2026 08:30
Trump lancia nuove pesanti minacce all'Iran

Trump lancia nuove pesanti minacce all'Iran

22 Luglio 2026 15:44
EUROPA

I due aspetti che più mi colpiscono del caso Roggero

14630
EUROPA

Il piano di Kaja Kallas per portare l’Europa in guerra contro Russia e Cina

14603
RUSSIA

Cavo Dragone e il doppio inganno: Kiev che avanza e "ribalta le sorti della guerra" mentre la Russia minaccia l'Europa

12892
EUROPA

Due liste di proscrizione, due indignazioni diverse

12060
ITALIA

Italia e vincolo esterno

10836
EUROPA

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

10350
RUSSIA

Tensione USA-Iran: La Russia interviene dopo l'attacco al sito nucleare di Darkhovin

10199
AMERICA LATINA

Spagna-Argentina: Messi dedica la finale ai poveri e Milei va in tilt

8530
EUROPA

L'UE approva meccanismo per la confisca e la vendita di petrolio russo preso dalle petroliere sequestrate

NORD-AMERICA

La guerra dei droni sgonfia lo scudo USA: Washington costretta a riordinare i missili Patriot dopo 30 anni

ASIA

Trump lancia ultimatum agli Houthi

NORD-AMERICA

Carlson: "Gli USA hanno perso la loro sovranità molti anni fa"

CINA

Il monito della Cina agli Stati Uniti su Taiwan

ASIA

Reuters: l'Iran ha colpito le sedi segrete della CIA

ASIA

Niente limiti all'uranio per Riad: gli USA verso un patto nucleare con i sauditi senza il "Gold Standard"

ASIA

Raid USA colpisce la rotta dei pellegrini sciiti in Iran: due morti e 11 feriti al confine

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura) di Alessandro Bartoloni Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

  • 20 Luglio 2026 10:00
"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
Italia, UE e Cina: il corto circuito tra sanzioni e dialogo Italia, UE e Cina: il corto circuito tra sanzioni e dialogo

Italia, UE e Cina: il corto circuito tra sanzioni e dialogo

  • 21 Luglio 2026 08:00
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Oltre la frase isolata: cosa dice davvero Daniel Ortega (e cosa nasconde il mainstream) di Fabrizio Verde Oltre la frase isolata: cosa dice davvero Daniel Ortega (e cosa nasconde il mainstream)

Oltre la frase isolata: cosa dice davvero Daniel Ortega (e cosa nasconde il mainstream)

  • 21 Luglio 2026 21:41
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro di Michelangelo Severgnini La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

  • 24 Luglio 2026 15:49
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Italia-Cina, Peluffo: "Il dialogo tra le civiltà può dare un'anima umanistica all'era dell'intelligenza artificiale"   Una finestra aperta Italia-Cina, Peluffo: "Il dialogo tra le civiltà può dare un'anima umanistica all'era dell'intelligenza artificiale"

Italia-Cina, Peluffo: "Il dialogo tra le civiltà può dare un'anima umanistica all'era dell'intelligenza artificiale"

  • 24 Luglio 2026 13:00
L'innovazione alimenta l'ascesa della Cina nel supercalcolo L'innovazione alimenta l'ascesa della Cina nel supercalcolo

L'innovazione alimenta l'ascesa della Cina nel supercalcolo

  • 23 Luglio 2026 11:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra? di Francesco Santoianni Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra?

Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra?

  • 15 Luglio 2026 18:00
Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina di Raffaella Milandri Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

  • 16 Luglio 2026 09:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
I due aspetti che più mi colpiscono del caso Roggero di Paolo Desogus I due aspetti che più mi colpiscono del caso Roggero

I due aspetti che più mi colpiscono del caso Roggero

  • 18 Luglio 2026 10:00
La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro di Geraldina Colotti La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

  • 25 Giugno 2026 18:00
Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

  • 14 Luglio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Tutti pazzi per Roggero di Alessandro Mariani Tutti pazzi per Roggero

Tutti pazzi per Roggero

  • 19 Luglio 2026 15:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
Quanto vale una vita? di Giuseppe Giannini Quanto vale una vita?

Quanto vale una vita?

  • 21 Luglio 2026 07:00
"Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti di Antonio Di Siena "Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti

"Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti

  • 15 Luglio 2026 09:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Non solo benzina e bollette: perché la nuova escalation con l'Iran ci colpirà tutti di Michele Blanco Non solo benzina e bollette: perché la nuova escalation con l'Iran ci colpirà tutti

Non solo benzina e bollette: perché la nuova escalation con l'Iran ci colpirà tutti

  • 24 Luglio 2026 12:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti