L'UE finanzia i produttori di armi israeliani attraverso programmi di ricerca civile

Secondo i dati pubblici citati da Middle East Eye (MEE), l'UE ha dirottato milioni di finanziamenti destinati a programmi di ricerca civile verso i produttori di armi israeliani.

I dati mostrano che le aziende israeliane fondamentali per l'industria militare di Tel Aviv hanno ripetutamente preso parte alla ricerca finanziata dall'UE, anche nell'ambito dei programmi Horizon Europe e Horizon 2020.

Horizon Europe è un importante programma dell'UE per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione, che si basa sul suo predecessore Horizon 2020. Entrambi mirano a promuovere la scienza e ad affrontare questioni come il cambiamento climatico.

Secondo i dati, tra il 2014 e il 2025, Horizon 2020 e Horizon Europe hanno stanziato oltre 15 milioni di dollari per la Israeli Aerospace Industries (IAI), un'azienda statale e uno dei principali produttori di armi in Israele.

L'azienda ha prodotto droni, sistemi missilistici e tecnologie di sorveglianza utilizzati contro i palestinesi a Gaza e nella Cisgiordania occupata.

L'UE mantiene rigide restrizioni sulla natura della ricerca consentita nell'ambito dei programmi Horizon.

Il finanziamento ai produttori di armi israeliani viola il divieto imposto dall'UE sulla ricerca "a duplice uso", che può favorire progetti militari.

Un esperto europeo per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, a condizione di anonimato, ha descritto il finanziamento come "l'applicazione maligna di buone intenzioni" durante un'intervista con MEE.

"La Commissione europea non è un organo amministrativo neutrale. Le sue decisioni sono strategiche e politiche e non riflettono necessariamente la volontà dei cittadini europei", ha aggiunto l'esperto.

I membri del Parlamento europeo hanno espresso preoccupazione in merito ai finanziamenti.

"In pratica ci hanno detto di fidarci di loro. Potremmo aver trasferito le informazioni; potremmo non averlo fatto. La militarizzazione di Horizon Europe, sia nelle intenzioni che nei risultati, richiede un ripensamento del panorama scientifico e accademico europeo", ha affermato Marc Botenga, eurodeputato belga.

L'anno scorso, i rapporti hanno rivelato che l'Europa rimane il maggiore acquirente di armi di fabbricazione israeliana.

Nel 2024, le nazioni europee hanno acquistato armi israeliane per un valore di 8 miliardi di dollari, contribuendo a finanziare la guerra genocida di Israele contro Gaza.

I media israeliani hanno rivelato a ottobre che la Germania ha approvato la vendita di armi a Israele per un valore di almeno 2,9 milioni di dollari, violando il suo stesso divieto di esportazione di armi che potrebbero essere utilizzate per commettere crimini di guerra a Gaza.

L'UE ha inoltre continuato a intrattenere rapporti commerciali con gli insediamenti illegali nella Cisgiordania occupata.

