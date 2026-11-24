La Commissione europea propone di escludere circa 60 istituti di credito dal sistema SWIFT, vietare l’ingresso nell’Unione agli ex combattenti russi e bandire le squadre e gli atleti che gareggiano sotto la bandiera russa. Von der Leyen: «Gli eventi sportivi non possono essere un forum di propaganda». Mosca avverte: «Non resterà senza risposta».

La Commissione europea ha presentato lunedì il ventiduesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, un’offensiva su tre fronti – finanziario, energetico e della sicurezza – che per la prima volta colpisce in modo diretto anche il mondo dello sport e i veterani della guerra in Ucraina. Lo ha annunciato la presidente Ursula von der Leyen a Bruxelles, spiegando che l’obiettivo è «mantenere la pressione sulla Russia perché ponga fine alla sua guerra di aggressione contro l’Ucraina» e che l’esecutivo UE continuerà a proporre nuove misure «finché la Russia non mostrerà una volontà concreta di arrivare a una pace duratura».

Banche e criptovalute: 60 istituti fuori da SWIFT

Il cuore finanziario del pacchetto estende il divieto di transazione a circa 60 banche russe, tutte destinate a essere disconnesse dal sistema SWIFT, la rete internazionale di messaggistica utilizzata dagli istituti di credito. La stretta coinvolge anche le piattaforme di criptovalute e le reti di pagamento, comprese quelle utilizzate in Paesi terzi per aggirare le sanzioni. «Ci concentreremo sulla Russia, ma includeremo anche i Paesi terzi che aiutano la Russia a eludere le nostre sanzioni», ha dichiarato von der Leyen, annunciando l’istituzione di una task force dedicata alle criptovalute per coordinare il lavoro con i partner internazionali.

Energia e “flotta ombra”: 70 navi nella lista nera

Sul fronte energetico, Bruxelles amplia il divieto per le imprese europee di fornire servizi per la costruzione, la gestione o la riparazione delle infrastrutture energetiche russe, in particolare le raffinerie. Per la prima volta la misura comprende anche i servizi di fornitura di energia elettrica. Il pacchetto aggiunge inoltre oltre 70 navi alla lista delle unità sanzionate che, secondo l’UE, fanno parte della cosiddetta «flotta ombra» utilizzata per aggirare le restrizioni sul petrolio, e propone un divieto per tutte le petroliere assicurate in Russia.

Visti off limits per i veterani: «Un rischio per la sicurezza europea»

La misura più discussa riguarda il divieto di ingresso nell’UE per i militari russi, attuali ed ex, che hanno combattuto in Ucraina. Von der Leyen ha collegato la proposta all’intensificarsi delle «attività cinetiche non convenzionali» attribuite ad agenti russi in Europa: «I veterani russi rappresentano un rischio per la sicurezza dell’Europa. Non possiamo permettere che si aggirino liberamente nei nostri Paesi». Il commissario agli Affari interni Magnus Brunner è stato ancora più esplicito: «Chiunque combatte per la Russia contro l’Ucraina non è benvenuto in Europa». La misura, già discussa in un pacchetto precedente, aveva incontrato l’opposizione di Francia e Italia, che avevano espresso dubbi legali e pratici sul suo campo di applicazione.

Sport e cultura: stop alle bandiere e ai finanziamenti russi

La vera novità del pacchetto è la stretta sul mondo dello sport. «Gli eventi sportivi non possono essere un forum per attività di propaganda», ha affermato von der Leyen, annunciando il divieto per le squadre e gli atleti russi di gareggiare sotto la bandiera nazionale in qualsiasi evento sportivo nell’UE, il divieto di esporre simboli ufficiali russi, la restrizione dei flussi finanziari dagli sponsor russi alle associazioni sportive e culturali con sede in Europa e limitazioni per i cittadini russi che ricoprono incarichi negli organi direttivi delle federazioni sportive europee.

La misura arriva mentre diverse federazioni internazionali stanno allentando le restrizioni nei confronti dei concorrenti russi. Il Comitato Olimpico Internazionale ha revocato in via provvisoria la sospensione del Comitato Olimpico Russo, lasciando a ogni federazione la decisione sull’ammissione degli atleti sotto la propria bandiera. Una sentenza del Tribunale arbitrale dello sport ha recentemente consentito alla Russia di partecipare ai prossimi campionati mondiali di hockey su ghiaccio in Germania, scatenando polemiche e portando diverse nazionali, tra cui la Finlandia campione del mondo, ad annunciare che non giocheranno contro la squadra russa.

Il nuovo pacchetto arriva in un momento delicato. I partner europei dell’Ucraina stanno cercando di assicurarsi un ruolo nei colloqui con la Russia, dopo che i rappresentanti dell’UE sono stati esclusi dai negoziati mediati dagli Stati Uniti che si sono tenuti ad Abu Dhabi questo mese. La portavoce della Commissione, Paula Pinho, ha dichiarato lunedì che l’Unione non è pronta ad accettare l’invito del presidente russo Vladimir Putin a inviare una delegazione a Mosca, mentre il Cremlino ha subordinato l’apertura dei colloqui a un atteggiamento più conciliante da parte di Bruxelles.

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha avvertito la scorsa settimana che «i passi dell’UE per introdurre nuove sanzioni contro la Russia non resteranno senza un’adeguata risposta».

Il pacchetto non è ancora operativo: necessita dell’approvazione all’unanimità del Consiglio dell’UE prima di diventare legge vincolante, e Bruxelles punta a un accordo entro Natale.

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