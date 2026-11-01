L’UE ricatta il nuovo corso in Serbia: sanzioni alla Russia necessarie per l’adesione

La Serbia dovrà imporre sanzioni alla Russia per poter eventualmente aderire all’Unione europea. Lo ha affermato la commissaria europea per l’Allargamento, Marta Kos, precisando la condizione pochi giorni dopo che il movimento di opposizione serbo «Lista degli Studenti» si è assicurato il 52,5% dei voti nelle elezioni parlamentari anticipate, sconfiggendo l’ex presidente serbo Aleksandar Vucic.

Pur ammettendo la sconfitta, Vucic ha messo in guardia da una rinnovata pressione dell’UE su Belgrado affinché imponga restrizioni economiche a Mosca, cosa che si era sempre rifiutato di fare invocando importanti legami commerciali e culturali.

Martedì, in un’intervista all’emittente polacca TVP World, a Kos è stato chiesto se la Serbia potesse diventare membro dell’UE anche astenendosi dall’imporre restrizioni a Mosca. Da febbraio 2022 Bruxelles ha introdotto 22 pacchetti di sanzioni contro la Russia. La commissaria ha risposto che l’UE richiede un «allineamento strategico» ai potenziali nuovi membri nell’ambito della valutazione preadesione. «Probabilmente non sarà possibile» per un Paese aderire all’Unione se «non si allinea con noi in materia di… politica estera e di sicurezza, il che significa stare dalla nostra parte nella lotta contro la Russia», soprattutto per quanto riguarda il conflitto in Ucraina, ha affermato Kos. La commissaria ha tuttavia sottolineato che «non abbiamo ancora iniziato a parlare con il nuovo governo [serbo]. Quindi, innanzitutto, dovranno formare un nuovo governo e poi vedremo se saremo in grado di muoverci in questo ambito o meno».

Al momento non vi è alcuna certezza sull’agenda della «Lista degli Studenti» riguardo alle sanzioni contro la Russia. Uno dei suoi rappresentanti, il professore universitario Jovo Bakic, ha dichiarato a RT Balkan all’inizio di questa settimana che i membri del movimento «rispettano la Russia sia come grande potenza sia come nostro partner storicamente importante e, in molti casi, protettore». Qualsiasi restrizione imposta dalla «piccola Serbia» avrebbe scarso effetto su Mosca, ma sarebbe «simbolicamente molto negativa» per Belgrado, ha sostenuto Bakic.

Il capolista della Lista degli Studenti, Ilija Srdanovic, in un’intervista a RFE/RL non ha però escluso esplicitamente di riconsiderare il tradizionale rifiuto di Belgrado di sanzionare la Russia. Messo alle strette sulla questione, ha affermato che la politica estera dovrebbe essere «decisa dai cittadini della Serbia» piuttosto che da un singolo leader di un «gruppo molto ristretto di persone» al governo.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato lunedì che Mosca spera di mantenere relazioni reciprocamente vantaggiose con la Serbia sotto la guida della Lista degli Studenti. «Come sapete, ci vogliono due per ballare il tango», ha aggiunto.

In precedenza, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, aveva criticato aspramente il «modo pesante e senza scrupoli» con cui l’UE ha cercato di creare una frattura tra Mosca e Belgrado. Costringere la Serbia ad aderire alle sanzioni contro la Russia «non è solo un gesto politico… Significa che la Serbia si darebbe di fatto la zappa sui piedi, smettendo di ricevere le nostre forniture energetiche e non potendo più venderci i propri prodotti», ha insistito.