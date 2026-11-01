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L’UE ricatta il nuovo corso in Serbia: sanzioni alla Russia necessarie per l’adesione

La commissaria per l’Allargamento Marta Kos: nella valutazione preadesione serve un “allineamento strategico”

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L’UE ricatta il nuovo corso in Serbia: sanzioni alla Russia necessarie per l’adesione

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La Serbia dovrà imporre sanzioni alla Russia per poter eventualmente aderire all’Unione europea. Lo ha affermato la commissaria europea per l’Allargamento, Marta Kos, precisando la condizione pochi giorni dopo che il movimento di opposizione serbo «Lista degli Studenti» si è assicurato il 52,5% dei voti nelle elezioni parlamentari anticipate, sconfiggendo l’ex presidente serbo Aleksandar Vucic.

Pur ammettendo la sconfitta, Vucic ha messo in guardia da una rinnovata pressione dell’UE su Belgrado affinché imponga restrizioni economiche a Mosca, cosa che si era sempre rifiutato di fare invocando importanti legami commerciali e culturali.

Martedì, in un’intervista all’emittente polacca TVP World, a Kos è stato chiesto se la Serbia potesse diventare membro dell’UE anche astenendosi dall’imporre restrizioni a Mosca. Da febbraio 2022 Bruxelles ha introdotto 22 pacchetti di sanzioni contro la Russia. La commissaria ha risposto che l’UE richiede un «allineamento strategico» ai potenziali nuovi membri nell’ambito della valutazione preadesione. «Probabilmente non sarà possibile» per un Paese aderire all’Unione se «non si allinea con noi in materia di… politica estera e di sicurezza, il che significa stare dalla nostra parte nella lotta contro la Russia», soprattutto per quanto riguarda il conflitto in Ucraina, ha affermato Kos. La commissaria ha tuttavia sottolineato che «non abbiamo ancora iniziato a parlare con il nuovo governo [serbo]. Quindi, innanzitutto, dovranno formare un nuovo governo e poi vedremo se saremo in grado di muoverci in questo ambito o meno».

Al momento non vi è alcuna certezza sull’agenda della «Lista degli Studenti» riguardo alle sanzioni contro la Russia. Uno dei suoi rappresentanti, il professore universitario Jovo Bakic, ha dichiarato a RT Balkan all’inizio di questa settimana che i membri del movimento «rispettano la Russia sia come grande potenza sia come nostro partner storicamente importante e, in molti casi, protettore». Qualsiasi restrizione imposta dalla «piccola Serbia» avrebbe scarso effetto su Mosca, ma sarebbe «simbolicamente molto negativa» per Belgrado, ha sostenuto Bakic.

Il capolista della Lista degli Studenti, Ilija Srdanovic, in un’intervista a RFE/RL non ha però escluso esplicitamente di riconsiderare il tradizionale rifiuto di Belgrado di sanzionare la Russia. Messo alle strette sulla questione, ha affermato che la politica estera dovrebbe essere «decisa dai cittadini della Serbia» piuttosto che da un singolo leader di un «gruppo molto ristretto di persone» al governo.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato lunedì che Mosca spera di mantenere relazioni reciprocamente vantaggiose con la Serbia sotto la guida della Lista degli Studenti. «Come sapete, ci vogliono due per ballare il tango», ha aggiunto.

In precedenza, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, aveva criticato aspramente il «modo pesante e senza scrupoli» con cui l’UE ha cercato di creare una frattura tra Mosca e Belgrado. Costringere la Serbia ad aderire alle sanzioni contro la Russia «non è solo un gesto politico… Significa che la Serbia si darebbe di fatto la zappa sui piedi, smettendo di ricevere le nostre forniture energetiche e non potendo più venderci i propri prodotti», ha insistito.

Fonti citate

  • Intervista di Marta Kos a TVP World: la commissaria europea ha rilasciato le dichiarazioni sull'allineamento strategico e sulle sanzioni alla Russia in un'intervista speciale al programma di TVP World condotto da Marcin Zaborowski. L'intervista è ripresa e citata da diverse testate, tra cui Gazeta Express e Euronews Serbia.

  • Dichiarazioni di Jovo Bakic a RT Balkan: il rappresentante della Lista degli Studenti ha rilasciato le dichiarazioni sul rifiuto delle sanzioni e sul rispetto per la Russia al canale televisivo RT Balkan. Le sue parole sono riprese dall'agenzia TASS, che cita esplicitamente l'intervista a RT Balkan.

  • Intervista di Ilija Srdanovic a RFE/RL: il capolista della Lista degli Studenti ha rilasciato l'intervista a Radio Free Europe/Radio Liberty, nel corso della quale ha affermato che la politica estera dovrebbe essere decisa dai cittadini serbi.

  • Dichiarazioni di Dmitry Peskov: il portavoce del Cremlino ha commentato la vittoria elettorale della Lista degli Studenti e la futura cooperazione con Belgrado con la metafora del tango. Le sue parole sono riportate da Klix.ba.

  • Critiche di Maria Zakharova: la portavoce del Ministero degli Esteri russo ha accusato l'UE di voler forzare la Serbia a imporre sanzioni per danneggiare le relazioni con Mosca. Le sue dichiarazioni sono riportate da RTRS.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

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