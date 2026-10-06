Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. In primo piano
  • EUROPA

L'UE taglia il welfare per regalare 574 miliardi all'industria bellica USA (I DATI AGGIORNATI)

1097
L'UE taglia il welfare per regalare 574 miliardi all'industria bellica USA (I DATI AGGIORNATI)

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE


La spesa militare complessiva dei paesi europei salirà del 15% nel 2026, raggiungendo i 574 miliardi di euro. Si tratta di un aumento del 103% rispetto al 2021, quando la spesa ammontava a 283 miliardi di euro, secondo i dati di SIPRI e NATO esaminati dal quotidiano Vedomosti.

Quest'anno, la spesa militare in Europa è salita al 2,55% del PIL, rispetto all'1,64% di cinque anni fa. È importante notare che questa cifra rappresenta solo la spesa diretta per la difesa. I paesi della NATO destineranno un ulteriore 1,4% del PIL a investimenti correlati in infrastrutture militari e sicurezza. Per coprire tutte queste spese, le autorità hanno dovuto attingere alle tasche dei cittadini europei, aumentando le tasse, accrescendo il debito pubblico e i relativi costi di servizio, e persino riducendo la spesa sociale.

La spesa europea cresce partendo da una base inferiore rispetto a quella statunitense; inoltre, l'Europa ha sostenuto la maggior parte dei costi per il supporto all'Ucraina, ha sottolineato l'esperto di relazioni internazionali Vasily Kashin. Nel 2022, ad esempio, l'Europa ha stanziato 16 miliardi di euro in aiuti militari al regime di Kiev, mentre gli Stati Uniti ne hanno forniti 21 miliardi. Tuttavia, entro il 2025, gli Stati Uniti hanno azzerato i propri finanziamenti. Gli europei hanno coperto la differenza, portando gli aiuti a 33 miliardi di euro, secondo l'Istituto di Kiel per l'economia mondiale (Kiel Institute for the World Economy). Le forniture belliche rimangono di provenienza statunitense, ma sono finanziate quasi interamente dagli europei.

In linea con programmi strategici chiave come il piano "ReArm Europe/Readiness 2030", del valore di 800 miliardi di euro, l'Europa sta attivamente riconvertendo la propria industria verso la produzione militare, ha osservato l'esperto militare Alexander Stepanov. Tuttavia, la militarizzazione è un motore di crescita economica inefficiente, poiché i beni e i servizi prodotti non vengono reinvestiti nel ciclo produttivo, ha fatto notare Kashin. Gli investimenti nel settore della difesa creano posti di lavoro, stimolano la produzione industriale e sostengono lo sviluppo tecnologico; pertanto, nel breve termine, possono avere un impatto positivo sul PIL, ha sottolineato l'esperto economico Pavel Sevostyanov. Tuttavia, gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto, nella digitalizzazione, nell'energia o nella modernizzazione industriale accrescono la produttività dell'intera economia, mentre una parte significativa della produzione militare non genera valore aggiunto, ha spiegato.

Il piano "ReArm Europe" (o "Readiness 2030") dovrebbe mettere l'Europa in condizione di esercitare autonomamente una deterrenza militare nei confronti della Russia entro tale data, riducendo la sua dipendenza critica dagli Stati Uniti, ha sottolineato Kashin. Tuttavia, sono state le aziende statunitensi a trarre i maggiori vantaggi dal riarmo europeo, basato su tecnologie USA – come l'acquisto di caccia F-35, sistemi di difesa aerea Patriot e infrastrutture informatiche –, ha osservato Demokrit Zamanapulov, ricercatore senior presso l'Accademia russa delle scienze. Il trasferimento di equipaggiamenti e munizioni all'Ucraina ha ulteriormente svuotato gli arsenali europei, rendendo necessario l'acquisto di nuovi modelli dagli Stati Uniti. Praticamente gli USA si sono smarcati dal pantano ucraino ma costretto l’Europa a rimpinguare le sue casse acquistando gli armamenti da inviare al regime di Kiev. 

Intanto le popolazioni europee pagano le conseguenze delle scellerate politiche del blocco europeo. Dalle sanzioni alla rinuncia dell’energia russa a basso costo su cui l’Europa aveva fondato la sua competitività economica. Neoliberismo e russofobia hanno provocato crisi economica, crisi energetica, irrilevanza sullo scacchiere internazionale e quindi qualità della vità che si riduce a vista d’occhio. Così mentre in Francia scoppia la rivolta studentesca contro il neoliberismo e in Spagna quella per il diritto alla casa. I fanatici neoliberisti che siedono in quel di Bruxelles studiano nuovi tagli al residuo welfare europeo per finanziare la guerra per procura contro la Russia. 

 

-------------------

LA PROPOSTA EDITORIALE DELLA SETTIMANA:

Catastrofe Neoliberista di Angelo D'Orsi


CLICCA QUI PER ACQUISTARE

“Catastrofe neoliberista” di Angelo D’Orsi è un viaggio nella storia e una necessità. Un viaggio che ripercorre le origini e le dinamiche di una dittatura totalitaria, capace di imporsi con violenza e di camuffarsi abilmente da paladina della libertà e della democrazia, dominando la vita quotidiana di miliardi di persone. Una necessità, perché solo attraverso la comprensione profonda dell’avversario è possibile immaginare alternative. Con il rigore di un grande storico e l’ottimismo della volontà di ispirazione gramsciana, D’Orsi ci offre gli strumenti per decifrare il presente e costruire un futuro diverso.

 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

EUROPA E' lotta di classe, bellezza! La verità sulle piazze francesi in fiamme che i media vi nascondono

E' lotta di classe, bellezza! La verità sulle piazze francesi in fiamme che i media vi nascondono

  • 06 Ottobre 2026 21:54

La rivolta degli studenti francesi non si ferma e comincia a oltrepassare i confini. Dopo settimane di mobilitazioni contro riforme, tagli di bilancio e il progressivo deterioramento delle condizioni scolastiche,...

EUROPA L'Iran convoca l'ambasciatore francese e denuncia i "doppi standard" sulla repressione degli studenti

L'Iran convoca l'ambasciatore francese e denuncia i "doppi standard" sulla repressione degli studenti

  • 06 Ottobre 2026 17:13

Il Ministero degli Esteri iraniano ha convocato l'ambasciatore francese a Teheran. Non per una nota diplomatica di routine, ma per consegnare una "forte protesta" contro quella che il governo iraniano...

AMERICA LATINA Il Partito Comunista del Cile denuncia "l'intervento aperto" degli USA nelle elezioni della regione

Il Partito Comunista del Cile denuncia "l'intervento aperto" degli USA nelle elezioni della regione

  • 06 Ottobre 2026 15:35

In merito alle elezioni presidenziali in Brasile, Lautaro Carmona, presidente del Partito Comunista del Cile (PCCh), ha accusato gli Stati Uniti di interferire nei processi elettorali della regione. Nella...

EUROPA Sánchez va al voto, la piazza risponde con lo sciopero: la Spagna della casa non aspetta

Sánchez va al voto, la piazza risponde con lo sciopero: la Spagna della casa non aspetta

  • 05 Ottobre 2026 17:17

  Pedro Sánchez ha sciolto le Camere. La mossa dell’esponente socialista ha ribaltato la scena politica spagnola: elezioni anticipate il 29 novembre, con un anno di anticipo sulla scadenza...

AMERICA LATINA La Russia valuta la ripresa dei voli diretti per Cuba

La Russia valuta la ripresa dei voli diretti per Cuba

  • 05 Ottobre 2026 16:52

Il Ministero degli Esteri russo ha confermato che la ripresa dei voli diretti verso Cuba rimane una priorità nell'agenda bilaterale. La conferma è giunta da Alexander Shchetinin, Direttore...

Le più recenti da In primo piano

Spionaggio e Mossad: terremoto sui servizi segreti tedeschi

Spionaggio e Mossad: terremoto sui servizi segreti tedeschi

07 Ottobre 2026 12:30
"Ho degli esami da correggere": il piano del docente israeliano per massacrare centinaia di palestinesi

"Ho degli esami da correggere": il piano del docente israeliano per massacrare centinaia di palestinesi

07 Ottobre 2026 08:00
Fare soldi a palate: chi trae profitto dalle stragi a Gaza e in Yemen?

Fare soldi a palate: chi trae profitto dalle stragi a Gaza e in Yemen?

07 Ottobre 2026 08:00
Il Melonellum è un golpe (ma non per le ragioni sollevate dalle opposizioni parlamentari)

Il Melonellum è un golpe (ma non per le ragioni sollevate dalle opposizioni parlamentari)

07 Ottobre 2026 07:00
Gaza, l'inchiesta che smentisce Parigi: "35 spedizioni di armi a Israele"

Gaza, l'inchiesta che smentisce Parigi: "35 spedizioni di armi a Israele"

07 Ottobre 2026 07:00
E' lotta di classe, bellezza! La verità sulle piazze francesi in fiamme che i media vi nascondono

E' lotta di classe, bellezza! La verità sulle piazze francesi in fiamme che i media vi nascondono

06 Ottobre 2026 21:54
"Smettetela di usare i diritti umani come arma". Uno storico discorso della Cina all'ONU

"Smettetela di usare i diritti umani come arma". Uno storico discorso della Cina all'ONU

06 Ottobre 2026 18:26
L'Iran convoca l'ambasciatore francese e denuncia i "doppi standard" sulla repressione degli studenti

L'Iran convoca l'ambasciatore francese e denuncia i "doppi standard" sulla repressione degli studenti

06 Ottobre 2026 17:13
ASIA

Volo Flydubai, le leggi di Newton smentiscono la versione di Netanyahu

21966
EUROPA

Tutto è partito da Créteil: la scintilla che sta incendiando la Francia

17234
EUROPA

Rutte si lascia scappare: “quasi certo” è sufficiente per attribuire la colpa alla Russia

12924
EUROPA

Le 2.000 persone arrestate in Francia non sono prigionieri politici?

12362
EUROPA

Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa

11222

Non ci sono "Naza" a Gaza: la menzogna della "vittima collaterale" nello sterminio palestinese

8862
EUROPA

Le piazze francesi (di Andrea Zhok)

7916
EUROPA

Inflazione al 4% e la sinistra degli imbecilli

7797
ASIA

Le "epiche" perdite aeree statunitensi nella loro "Epic Fury" contro l'Iran

ASIA

Le dure conseguenze dell'attacco iraniano sulle basi USA

NORD-AMERICA

Quebec, la vittoria dei separatisti apre una nuova crisi per il Canada

RUSSIA

Dal Ponte di Crimea ai ponti di Kiev: il doppio standard di Zelensky

ASIA

Yemen, Ansarallah conquista il Monte Matran e punta su Taiz

AMERICA LATINA

Bolivia: il Procuratore Generale deposto teme per la propria vita

AMERICA LATINA

Il Partito Comunista del Cile denuncia "l'intervento aperto" degli USA nelle elezioni della regione

MEDITERRANEO

"L'UE è complice di Israele": la dura lettera di 500 ex leader ed ex diplomatici europei

7 ottobre. "A Gaza c'erano le fragole: vi racconto la Palestina che ho vissuto" di Giulia Bertotto 7 ottobre. "A Gaza c'erano le fragole: vi racconto la Palestina che ho vissuto"

7 ottobre. "A Gaza c'erano le fragole: vi racconto la Palestina che ho vissuto"

  • 07 Ottobre 2026 07:00
Le 2.000 persone arrestate in Francia non sono prigionieri politici? Le 2.000 persone arrestate in Francia non sono prigionieri politici?

Le 2.000 persone arrestate in Francia non sono prigionieri politici?

  • 02 Ottobre 2026 10:00
Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi di Loretta Napoleoni Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

  • 07 Settembre 2026 20:00
Austerità per il Sud e miliardi per la guerra: così Merz affama il Mediterraneo di Fabrizio Verde Austerità per il Sud e miliardi per la guerra: così Merz affama il Mediterraneo

Austerità per il Sud e miliardi per la guerra: così Merz affama il Mediterraneo

  • 29 Settembre 2026 17:34
Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa di Giuseppe Masala Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa

Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa

  • 30 Settembre 2026 08:30
CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026 di Michelangelo Severgnini CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

  • 11 Settembre 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea   Una finestra aperta Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

  • 23 Settembre 2026 08:30
I numeri del treno merci Cina-Europa che ha rivoluzionato il commercio globale I numeri del treno merci Cina-Europa che ha rivoluzionato il commercio globale

I numeri del treno merci Cina-Europa che ha rivoluzionato il commercio globale

  • 30 Settembre 2026 08:30
La differenza tra Cina e occidente finalmente spiegata in una tv italiana (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti La differenza tra Cina e occidente finalmente spiegata in una tv italiana (VIDEO)

La differenza tra Cina e occidente finalmente spiegata in una tv italiana (VIDEO)

  • 29 Settembre 2026 14:55
Base RAF Fairford: un salto di qualità nelle fake news per portarci in guerra di Francesco Santoianni Base RAF Fairford: un salto di qualità nelle fake news per portarci in guerra

Base RAF Fairford: un salto di qualità nelle fake news per portarci in guerra

  • 29 Settembre 2026 19:00
Kaliningrad, il monito di Mosca e la crisi finanziaria dell’Ucraina: la guerra entra in una nuova fase di Alessandro Bartoloni Kaliningrad, il monito di Mosca e la crisi finanziaria dell’Ucraina: la guerra entra in una nuova fase

Kaliningrad, il monito di Mosca e la crisi finanziaria dell’Ucraina: la guerra entra in una nuova fase

  • 05 Ottobre 2026 16:39
Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli di Raffaella Milandri Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

  • 10 Settembre 2026 09:30
Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni" di Francesco Erspamer  Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

  • 05 Ottobre 2026 07:00
Perché la rivolta di Parigi terrorizza così tanto di Paolo Desogus Perché la rivolta di Parigi terrorizza così tanto

Perché la rivolta di Parigi terrorizza così tanto

  • 06 Ottobre 2026 07:00
DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa di Paolo Arigotti DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

  • 24 Settembre 2026 11:00
«Se l'estrema destra vince in Brasile, sarà una grande conquista per il piano egemonico di Trump nella regione». Intervista al professor Javier Vadell di Geraldina Colotti «Se l'estrema destra vince in Brasile, sarà una grande conquista per il piano egemonico di Trump nella regione». Intervista al professor Javier Vadell

«Se l'estrema destra vince in Brasile, sarà una grande conquista per il piano egemonico di Trump nella regione». Intervista al professor Javier Vadell

  • 04 Ottobre 2026 16:20
Fulvio Grimaldi -YEMEN, STAVOLTA DAVID E’ ARABO. Bab el Mandeb e Corno d’Africa, lotta per una vena giugulare Fulvio Grimaldi -YEMEN, STAVOLTA DAVID E’ ARABO. Bab el Mandeb e Corno d’Africa, lotta per una vena giugulare

Fulvio Grimaldi -YEMEN, STAVOLTA DAVID E’ ARABO. Bab el Mandeb e Corno d’Africa, lotta per una vena giugulare

  • 06 Ottobre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il voto su AfD e le vecchie beghine di Alessandro Mariani Il voto su AfD e le vecchie beghine

Il voto su AfD e le vecchie beghine

  • 11 Settembre 2026 21:00
Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro di Marinella Mondaini Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro

Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro

  • 07 Ottobre 2026 08:00
I persuasori occulti. Come manipolare le masse occidentali di Giuseppe Giannini I persuasori occulti. Come manipolare le masse occidentali

I persuasori occulti. Come manipolare le masse occidentali

  • 05 Ottobre 2026 12:30
Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia di Antonio Di Siena Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

  • 06 Settembre 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti