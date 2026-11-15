Lula al vertice ASEAN: il Brasile risponde ai dazi di Trump con la diversificazione commerciale verso l'Asia

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Luiz Inácio Lula da Silva è atterrato a Manila scrivendo una pagina di storia diplomatica. Primo presidente brasiliano a mettere piede nelle Filippine, il capo di Stato di Brasilia ha trasformato la sua partecipazione alla quarantanovesima vertice dell'ASEAN in un messaggio politico ed economico inequivocabile rivolto al tracotante Trump che minaccia da quel di Washington. Di fronte alle pressioni, ai dazi punitivi e ai tentativi di condizionamento esterno, la risposta del Brasile non è stata la sottomissione, ma una netta e orgogliosa scelta di campo verso il multipolarismo.

I numeri snocciolati dal presidente brasiliano raccontano il fallimento della coercizione a stelle e strisce. Mentre l'amministrazione Trump colpiva l'economia verdeoro con tariffe doganali del 25 e del 12,5 per cento su diversi prodotti, cercando di piegare Brasilia alla propria volontà, il risultato è stato esattamente opposto. La quota degli Stati Uniti nei flussi commerciali brasiliani si è contratta fino al 9,2 per cento, mentre il superávit (surplus) commerciale del Paese è schizzato da 50 a 80 miliardi di reais, toccando i 14,12 miliardi di dollari. Lula non ha usato mezzi termini nel descrivere la strategia adottata dal suo governo: "Invece di metterci a piangere o a supplicare che il governo statunitense si impietosisse per il Brasile, abbiamo deciso di cercare altri partner con cui vendere e comprare".

Enfrentar as desigualdades e construir um futuro de paz exige que os países trabalhem juntos, com coragem para enfrentar os desafios e sabedoria para escolher um rumo que leve desenvolvimento aos nossos povos. Na Cúpula da ASEAN, reafirmamos nosso compromisso com o multilateralismo e o desenvolvimento sustentável, fortalecendo a cooperação com os países do Sudeste Asiático, uma prioridade para o Brasil. As distâncias geográficas não são obstáculos quando temos interesses que nos aproximam e disposição para agir em conjunto, porque navegar o futuro juntos é assumir a responsabilidade de construir um mundo mais justo para todos. — Lula (@LulaOficial) November 15, 2026

Questa dichiarazione racchiude l'essenza della nuova geopolitica economica brasiliana. Le barriere statunitensi hanno agito da catalizzatore, spingendo Brasilia a riorientare i propri flussi commerciali verso potenze asiatiche ed europee. L'interscambio con la Cina è cresciuto del 20 per cento, con l'Indonesia e il Vietnam rispettivamente del 15 e del 13 per cento, registrando un'impennata anche con la Germania. I rapporti con il blocco del Sud-est asiatico hanno raggiunto un livello storico: se nel 2003 il commercio con l'ASEAN valeva 530 milioni di dollari, nel 2026 ha superato i 6,7 miliardi, con l'obiettivo di raddoppiare questa cifra. Non si tratta di mera retorica, ma della costruzione di un'alleanza strategica volta a garantire una governance economica multipolare, slegata dalla dipendenza da un unico mercato egemone. Uno scenario che permetterebbe agli Stati Uniti di fare il bello e il cattivo tempo.

La diversificazione dei partner commerciali è l'altra faccia della medaglia della sovranità politica. Durante l'incontro con il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr., Lula ha tracciato un parallelo netto tra le sfide interne ed esterne affrontate dal suo Paese e la resistenza culturale del Sud Globale. Citando l'eroe nazionale filippino José Rizal, il presidente brasiliano ha ricordato il recente verdetto delle urne, sottolineando come la popolazione abbia respinto ogni tentativo di ingerenza straniera portato attraverso Flavio Bolsonaro. "Di fronte all'estremismo e ai tentativi di ingerenza esterna, il popolo brasiliano ha scelto la sovranità, la democrazia e la giustizia sociale. Ha scelto di non abbassare la testa quando poteva alzarla", ha affermato Lula, rivendicando l'autodeterminazione di una nazione che rifiuta di fare da cortile di casa per chiunque.

Questa stessa bussola della sovranità guida la politica regionale di Brasilia, che guarda al Sud America con un'ottica di integrazione libera da lacci USA. A margine della COP31 in Turchia, Lula ha incontrato la presidente incaricata del Venezuela, Delcy Rodríguez, gettando le basi per un rilancio a tutto tondo dei rapporti tra i due Paesi. Il ripristino della cooperazione energetica, commerciale e politica con Caracas restituisce al Venezuela un ruolo centrale nell'architettura sudamericana, confermando la volontà di costruire relazioni basate sul rispetto reciproco e sull'interesse comune. Sul Venezuela pesano però le manovre degli USA che dopo il sequestro Maduro paiono capaci di dettare legge a Caracas. Proprio a tal proposito c'è una macchia indelebile che grava su Lula: le sue azioni insieme a quelle del colombiano Petro, hanno contribuito all’isolamento diplomatico di Nicolas Maduro, circostanza che ha agevolato l’attacco militare del 3 gennaio e il sequestro del presidente venezuelano attualmente detenuto a New York.

Il tour asiatico di Lula non si limita alla macroeconomia, ma affonda le radici in una cooperazione concreta e solidale. A Manila sono stati firmati accordi per lo scambio di tecnologie agricole e per la difesa della concorrenza, mentre il commercio bilaterale con le Filippine si avvicina ai 3 miliardi di dollari. Sul fronte energetico, Brasilia offre la propria esperienza cinquantennale nei biocarburanti per aiutare il partner asiatico a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, attraverso il ‘Compromisso di Belém’. I due Paesi, che condividono la presenza di foreste tropicali, puntano a trasformare la preservazione ambientale in una fonte di reddito, sostenendo anche il Fondo per le Perdite e i Danni climatici.

Sul palcoscenico internazionale, il Brasile di Lula rivendica inoltre con forza l'autodeterminazione dei popoli, come nel caso della Palestina, e denuncia le conseguenze devastanti dei conflitti sulle catene di approvvigionamento globali, ricordando le vittime filippine nella crisi dello Stretto di Hormuz. La corsa di Brasilia per ottenere lo status di partner di dialogo a tutti gli effetti con l'ASEAN, unita agli incontri con il primo ministro canadese Mark Carney e quello di Singapore Lawrence Wong, delinea una diplomazia attiva, pragmatica e profondamente anti-egemonica. In un mondo che lentamente avanza verso un nuovo equilibrio multipolare.

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