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Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha contestato le motivazioni addotte dagli Stati Uniti per giustificare il conflitto contro l'Iran, evidenziando che la nazione persiana non intende sviluppare un ordigno nucleare.

"Questa guerra contro l'Iran è priva di spiegazioni [...] Non possiedono una bomba nucleare e non hanno alcuna intenzione di realizzarla. È una menzogna", ha dichiarato lunedì il capo di Stato brasiliano nel corso del suo incontro con il premier spagnolo Pedro Sánchez, avvenuto durante la sua visita ufficiale in Spagna.

Lula ha inoltre ricondotto le accuse rivolte a Teheran alla consueta strategia di Washington finalizzata a legittimare i propri interventi militari: "Gli Stati Uniti fabbricano pretesti per giustificare l'occupazione di altre nazioni", ha sostenuto.

A questo riguardo, ha rievocato l'invasione dell'Iraq nel 2003, motivata da Washington con la presunta presenza di armi di distruzione di massa nel territorio arabo, arsenali poi mai rinvenuti. "Che fine hanno fatto le armi chimiche di Saddam Hussein?", ha domandato il leader brasiliano riferendosi all'ex dittatore iracheno al potere dal 1979 al 2003.

A giudizio del presidente del Brasile, nella vicenda iraniana il suo omologo statunitense, Donald Trump, "crea dal nulla un conflitto" e "proclama la vittoria quando le ostilità sono appena cominciate", mentre le reali ripercussioni si sarebbero manifestate soltanto in un secondo momento.

Il leader del Paese sudamericano ha rimarcato che il capo della Casa Bianca "ignorava l'importanza dello Stretto di Hormuz", il quale si è poi rivelato "la formidabile arma impiegata dall'Iran contro gli Stati Uniti". Il riferimento è al controllo strategico esercitato da Teheran su questo snodo marittimo, attraverso cui passa una quota rilevante del greggio scambiato sul mercato globale.

"E quali sono state le conseguenze? Chi ne sta sopportando il peso? Trump ne ha pagato lo scotto alle urne, ma a farne davvero le spese sono le fasce più povere. Il blocco dello Stretto di Hormuz sta facendo impennare il costo del carburante, ripercuotendosi sul prezzo della carne, del caffè, del riso e sull'intero paniere alimentare essenziale per ogni cittadino in difficoltà nel mondo", ha concluso Lula nel corso del colloquio.

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