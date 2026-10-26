Lula strappa la presidenza a Flávio Bolsonaro in uno storico secondo turno
All'età di 80 anni, Luiz Inácio Lula da Silva segna un nuovo passaggio storico nell'America Latina conquistando per la quarta volta la presidenza del Brasile, la principale potenza della regione.
La vittoria di Lula si è consumata al termine di un perentorio testa a testa durante le operazioni di spoglio. Nelle prime fasi del conteggio dei voti, il candidato Flávio Bolsonaro era riuscito a portarsi momentaneamente in vantaggio; tuttavia, con il progredire delle rilevazioni nei territori chiave, la tendenza si è invertita in modo definitivo a favore dell'ex sindacalista.
Lula è così riuscito a ribaltare l'esito del primo turno svoltosi il 4 ottobre, spezzando quella che nel panorama politico brasiliano era nota come la "maledizione del primo turno". Dalla fine della dittatura e dal ripristino delle istituzioni democratiche nel 1989, infatti, nessun candidato piazzatosi al secondo posto al primo turno era mai riuscito a capovolgere il risultato e ad affermarsi al ballottaggio.