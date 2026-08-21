Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS

L'ultimatum di Washington agli alleati sull'Iran: «Chi non è con noi è contro di noi»

Il segretario al Tesoro Scott Bessent: useremo «tutto il potere» della nazione contro chiunque continui a commerciare con Teheran. L'Iran definisce le sanzioni «terrorismo economico»

1135
L'ultimatum di Washington agli alleati sull'Iran: «Chi non è con noi è contro di noi»

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Gli Stati Uniti hanno tracciato una linea netta nel conflitto economico con l'Iran, mettendo i propri alleati di fronte a una scelta categorica: schierarsi senza riserve con Washington o essere considerati avversari. A lanciare il monito è stato il segretario al Tesoro, Scott Bessent, che in un'intervista a CNBC ha rilanciato la dottrina dell'amministrazione Trump: «O siete con noi o siete contro di noi».

Le parole di Bessent giungono a poche ore dall'annuncio di una nuova, durissima offensiva economica contro Teheran, voluta dal presidente Donald Trump. Il segretario ha avvertito che gli Stati Uniti non esiteranno a usare «tutto il loro potere e la loro forza» contro chiunque, azienda o Stato, continui a intrattenere rapporti commerciali con la Repubblica Islamica – che si tratti di trasferimenti di denaro, acquisti di petrolio o operazioni di trasporto marittimo.

Pur senza menzionare esplicitamente alcun paese, l'avvertimento sembra diretto in particolare a quelle nazioni, tra cui la Cina, che hanno mantenuto legami economici con Teheran nonostante le sanzioni statunitensi. La scelta di Washington, in sostanza, non lascia spazio a zone grigie: chi non aderirà al blocco economico subirà le stesse conseguenze riservate all'Iran.

La risposta di Teheran non si è fatta attendere. Il Ministero degli Esteri iraniano ha bollato le nuove misure come «terrorismo economico» e «crimini contro l'umanità», accusando gli Stati Uniti di perseguire una strategia di coercizione illegale che colpisce indiscriminatamente la popolazione civile.

Con questa mossa, l'amministrazione Trump alza ulteriormente la posta in gioco in una partita che vede contrapposte due visioni inconciliabili dell'ordine mondiale, mentre il Medio Oriente resta in fiamme e il nodo di Hormuz continua a strangolare i flussi energetici globali.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

L’Iran avverte che la sua risposta alle nuove minacce sarà «devastante»

L’Iran avverte che la sua risposta alle nuove minacce sarà «devastante»

21 Agosto 2026 12:00
«Abbiamo bisogno di più fondi»: Zelensky nel pieno dello scandalo di corruzione

«Abbiamo bisogno di più fondi»: Zelensky nel pieno dello scandalo di corruzione

21 Agosto 2026 11:00
Zelensky sanziona «Masha e l'Orso»

Zelensky sanziona «Masha e l'Orso»

21 Agosto 2026 11:00
La prima risposta formale di Pechino alle nuove sanzioni Usa contro l'Iran

La prima risposta formale di Pechino alle nuove sanzioni Usa contro l'Iran

21 Agosto 2026 11:00
L’Europa indica il suo principale fornitore di gas, che ha superato gli Stati Uniti

L’Europa indica il suo principale fornitore di gas, che ha superato gli Stati Uniti

21 Agosto 2026 10:00
La prima risposta di Teheran al «D-Day economico» minacciato da Trump

La prima risposta di Teheran al «D-Day economico» minacciato da Trump

20 Agosto 2026 13:00
La Danimarca schiera coscritti in Groenlandia per la prima volta nella storia moderna

La Danimarca schiera coscritti in Groenlandia per la prima volta nella storia moderna

19 Agosto 2026 11:00
Lavrov: "Mosca e Pyongyang lottano insieme per un nuovo ordine mondiale"

Lavrov: "Mosca e Pyongyang lottano insieme per un nuovo ordine mondiale"

18 Agosto 2026 15:00

Lavrov: "Per l'Ucraina si prospetta il peggio"

16905
CINA

La Cina impartisce una dura lezione al Giappone sulle Isole Curili dopo la visita di Putin

13495
EUROPA

"La cosa più atroce non è il caldo. È l'acquiescenza della gente" (di Francesco Erspamer)

13410
RUSSIA

Lavrov: "Hanno perso il diritto di chiamarsi Grande. Sono solo Bretagna"

13140
RUSSIA

Stati Uniti e Turchia aprono il «vaso di Pandora» con l'accordo sulle armi per l'Ucraina – Mosca

12361
CINA

Le case prefabbricate cinesi conquistano ordini in tutto il mondo

9207
EUROPA

Come si coltiva la sudditanza (di Alessandro Volpi)

8710
ITALIA

"Sovranità finanziaria" e l'ultimo rapporto di Banca d'Italia (di Alessandro Volpi)

7209

L'ultimatum di Washington agli alleati sull'Iran: «Chi non è con noi è contro di noi»

L’Iran avverte che la sua risposta alle nuove minacce sarà «devastante»

«Abbiamo bisogno di più fondi»: Zelensky nel pieno dello scandalo di corruzione

Zelensky sanziona «Masha e l'Orso»

CINA

La prima risposta formale di Pechino alle nuove sanzioni Usa contro l'Iran

EUROPA

L’Europa indica il suo principale fornitore di gas, che ha superato gli Stati Uniti

ASIA

La prima risposta di Teheran al «D-Day economico» minacciato da Trump

La Danimarca schiera coscritti in Groenlandia per la prima volta nella storia moderna

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura) di Alessandro Bartoloni Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

  • 20 Luglio 2026 10:00
Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli) Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

  • 07 Agosto 2026 18:00
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza di Fabrizio Verde Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza

Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza

  • 13 Agosto 2026 18:18
Strategia USA sull'Iran: come evolverà la Terza guerra del Golfo? di Giuseppe Masala Strategia USA sull'Iran: come evolverà la Terza guerra del Golfo?

Strategia USA sull'Iran: come evolverà la Terza guerra del Golfo?

  • 20 Agosto 2026 13:00
La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro di Michelangelo Severgnini La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

  • 24 Luglio 2026 15:49
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Cina, il viaggio non è più quello di una volta (e meno male)   Una finestra aperta Cina, il viaggio non è più quello di una volta (e meno male)

Cina, il viaggio non è più quello di una volta (e meno male)

  • 20 Agosto 2026 20:00
Coerenza politica, apertura e senso di responsabilità: così la Cina conquista la fiducia del mondo Coerenza politica, apertura e senso di responsabilità: così la Cina conquista la fiducia del mondo

Coerenza politica, apertura e senso di responsabilità: così la Cina conquista la fiducia del mondo

  • 15 Agosto 2026 12:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia? di Francesco Santoianni In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia?

In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia?

  • 20 Agosto 2026 16:00
RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE di Raffaella Milandri RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

  • 17 Agosto 2026 13:00
"La cosa più atroce non è il caldo. È l'acquiescenza della gente" (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  "La cosa più atroce non è il caldo. È l'acquiescenza della gente" (di Francesco Erspamer)

"La cosa più atroce non è il caldo. È l'acquiescenza della gente" (di Francesco Erspamer)

  • 17 Agosto 2026 16:00
Le scemenze sull'"imminente" attacco della Russia all'Europa non erano sufficienti? di Paolo Desogus Le scemenze sull'"imminente" attacco della Russia all'Europa non erano sufficienti?

Le scemenze sull'"imminente" attacco della Russia all'Europa non erano sufficienti?

  • 20 Agosto 2026 17:00
VENEZUELA: NON COLPEVOLIZZATE LA VITTIMA di Geraldina Colotti VENEZUELA: NON COLPEVOLIZZATE LA VITTIMA

VENEZUELA: NON COLPEVOLIZZATE LA VITTIMA

  • 21 Agosto 2026 11:00
VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi) VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

  • 19 Agosto 2026 10:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
TAV: condividere e condannare di Alessandro Mariani TAV: condividere e condannare

TAV: condividere e condannare

  • 30 Luglio 2026 07:00
La nuova provocazione della NATO nei pressi di Kaliningrad di Marinella Mondaini La nuova provocazione della NATO nei pressi di Kaliningrad

La nuova provocazione della NATO nei pressi di Kaliningrad

  • 21 Agosto 2026 12:00
Succubi e complici di americani ed israeliani di Giuseppe Giannini Succubi e complici di americani ed israeliani

Succubi e complici di americani ed israeliani

  • 05 Agosto 2026 18:00
Il caro prezzo della Bari "attrattiva" di Antonio Di Siena Il caro prezzo della Bari "attrattiva"

Il caro prezzo della Bari "attrattiva"

  • 20 Agosto 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
BRICS+ oltre il G7 e tramonto del dollaro: la diagnosi di Jeffrey Sachs sul nuovo ordine mondiale di Michele Blanco BRICS+ oltre il G7 e tramonto del dollaro: la diagnosi di Jeffrey Sachs sul nuovo ordine mondiale

BRICS+ oltre il G7 e tramonto del dollaro: la diagnosi di Jeffrey Sachs sul nuovo ordine mondiale

  • 06 Agosto 2026 07:00
ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi)

ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi)

  • 18 Agosto 2026 16:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti