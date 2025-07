L'uomo dell'MI6 a Damasco

di Kit Klarenberg* - The Cradle

Il 19 luglio, il Mail on Sunday ha rivelato che Inter-Mediate, una società poco nota fondata da Jonathan Powell(FOTO ndt), ora consigliere per la sicurezza nazionale del primo ministro britannico Keir Starmer, ha mediato il ripristino delle relazioni diplomatiche tra Damasco e Londra.

Tra questi, un incontro ampiamente pubblicizzato tra il Ministro degli Esteri britannico David Lammy e l'autoproclamato Presidente siriano Ahmad al-Sharaa, avvenuto due settimane prima. Il giornale ha anche rivelato come l'agenzia di stampa britannica Inter-Mediate, finanziata dallo Stato, gestisca un ufficio dedicato nel Palazzo Presidenziale siriano.

Il partito conservatore dell'opposizione britannica ha chiesto un'indagine formale sull'uso di Inter-Mediate da parte di Powell "per fornire canali secondari a gruppi terroristici" e sul conflitto di interessi creato dal suo ruolo non eletto.

In qualità di consigliere per la sicurezza nazionale di Starmer – descritto come colui che esercita "più influenza sulla politica estera di chiunque altro al governo, dopo il primo ministro stesso" – Powell opera completamente al di fuori della responsabilità parlamentare. Una fonte di Whitehall ha dichiarato al Mail on Sunday:

"Si tratta essenzialmente di spie e spioni esternalizzati che intraprendono discussioni 'sottobanco' con leader politici e gruppi armati per raggiungere accordi negoziati".

Dai terroristi ai tecnocrati

Il ruolo centrale di Inter-Mediate nell'aiutare l'ex leader di Hayat Tahrir al-Sham (HTS) Sharaa a salire al potere a Damasco è stato rivelato per la prima volta a maggio da Independent Arabia. Ciò ha fatto seguito alle rivelazioni dell'ex ambasciatore statunitense in Siria, Robert Ford (2011-2014), secondo cui nel 2023 un'organizzazione non governativa britannica aveva richiesto il suo aiuto personale per trasformare HTS – in particolare Sharaa, che usava il nome di battaglia Abu Mohammad Julani quando era un capo dell'ISIS – da "terroristi" a politici. Mentre Ford non ha menzionato Inter-Mediate, Independent Arabia lo ha fatto – e i media mainstream lo hanno completamente ignorato.

Ora che è stato confermato il coinvolgimento di Inter-Mediate nel governo di Damasco post-Bashar al-Assad, i media occidentali hanno iniziato a descrivere i nuovi governanti siriani come composti da estremisti barbari legati ad Al-Qaeda e all'ISIS.

Eppure sono pochi quelli disposti a interrogarsi sulle implicazioni ben più gravi del fatto che una società legata all'intelligence britannica abbia un accesso privilegiato alla sede del potere in Siria, e sulla straordinaria influenza che ciò conferisce a Londra sull'amministrazione guidata da HTS e sulla sua leadership.

A complicare ulteriormente la situazione, la tempistica profondamente sospetta: Powell assunse il suo ruolo di consulente pochi giorni prima che HTS prendesse possesso di Damasco con la violenza. Starmer dichiarò immediatamente che la cacciata di Assad annunciava "un ruolo più attivo" per la Gran Bretagna nell'Asia occidentale e inviò i suoi diplomatici di alto rango a incontrare i funzionari di HTS. I media riconobbero che questi vertici erano del tutto illegali , in quanto HTS era un gruppo terroristico proscritto dalla legge britannica.

Da quando ha assunto l'incarico, Sharaa ha dichiarato che l'economia siriana, un tempo indipendente, è completamente aperta allo sfruttamento occidentale, ha ordinato massacri di alawiti e altre minoranze religiose e ha cercato di normalizzare le relazioni con Israele.

Nonostante lo stato di occupazione esegua regolarmente attacchi aerei altamente distruttivi contro le infrastrutture governative e militari dalla caduta dell'ex presidente siriano Bashar al-Assad, HTS sembra imperterrito. Ci troviamo quindi a chiederci se la brutale repressione interna del governo radicato in Al-Qaeda e la sua inazione concertata di fronte ai bombardamenti militari di Tel Aviv e alle incursioni nel suo territorio siano in ultima analisi dirette dall'MI6.

"Negare la responsabilità"

Il sito web di Inter-Mediate offre pochi indizi sulla sua vera agenda. Elenca un gruppo di ex diplomatici e funzionari militari occidentali tra i membri dello staff e del consiglio di amministrazione , e afferma vagamente di facilitare "canali segreti con attori di conflitto difficili da raggiungere" dove "i negoziati diretti sono impossibili o sconsigliabili". Si vanta di creare spazio per soluzioni politiche "in alcuni dei conflitti più difficili al mondo".

La Siria è stata un "conflitto irrisolvibile", soprattutto perché il governo "popolare" e sovrano di Assad si è rifiutato categoricamente di cedere il potere agli elementi stranieri, sostenuti dalla CIA e dall'MI6, autori di omicidi di massa, che hanno invaso il paese nel 2011.

Le email trapelate dell'ex Segretario di Stato americano Hillary Clinton indicano che Inter-Mediate era attiva a Damasco fin dalle prime fasi della "crisi" fomentata dall'estero. Nel marzo 2012 , Jake Sullivan, assistente senior di Clinton, la contattò, annunciando che Powell aveva "lanciato una nuova ONG che aveva già avviato un'attività molto interessante, ma che era passata inosservata".

In un'e-mail allegata di Powell si sottolineava che Inter-Mediate aveva "creato canali segreti tra gli insorti e i governi" in diversi paesi, si stava preparando a iniziare a lavorare in Birmania, Somalia, Siria e Yemen e cercava di proporre i suoi servizi ad alti funzionari del Dipartimento di Stato americano.

Aggiunse che la sua azienda "collaborava a stretto contatto" con il Ministero degli Esteri britannico, il Consiglio di Sicurezza Nazionale e l'MI6. All'epoca, a Washington era ben chiaro che gli "insorti" siriani fossero affiliati ad al-Qaeda, tra le altre entità ultra-estremiste.

Le prove suggeriscono che il rapporto di Inter-Mediate con le forze che poi sono diventate HTS risale a oltre un decennio fa e che il progetto di Londra di sostituire Assad con un regime compiacente legato ad Al-Qaeda sia in atto da allora. La sua sede operativa all'interno del palazzo siriano non è uno sviluppo recente, ma il culmine di anni di silenziosa penetrazione. Inter-Mediate non è l'unica entità dell'intelligence britannica incastonata nei corridoi del potere dell'Asia occidentale.

Come ha già documentato The Cradle, l'apparato di sicurezza e intelligence del Libano è pesantemente infiltrato dagli inglesi, al punto che la società appaltatrice del Ministero degli Esteri Torchlight ha un ufficio dedicato all'interno della Direzione dell'intelligence militare di Beirut.

I documenti trapelati relativi a questa infiltrazione sottolineavano che la presenza di Londra era un mezzo altamente efficace per "sviluppare rapidamente relazioni di fiducia" con il personale di alto rango dell'agenzia e per garantire che fosse "improbabile che dicessero 'no'" a un ulteriore coinvolgimento di personale e tecnologia britannici nelle operazioni delicate della Direzione.

Altri file trapelati relativi alla Westminster Foundation for Democracy (WFD), un clone britannico del National Endowment for Democracy (NED), ente di facciata della CIA statunitense, rivelano che l'organizzazione ha uffici nel palazzo del parlamento libanese.

Una revisione ufficiale delle attività della WFD afferma esplicitamente che la sua "ragione fondamentale" è quella di condurre progetti "controversi" all'estero che Londra "non poteva o non voleva intraprendere direttamente", limitando quindi "i danni alle relazioni ufficiali tra governi", ed "evitando il pericolo" che "la presenza del governo britannico venga interpretata come un'interferenza straniera".

“Il rapporto di piena indipendenza [della WFD] … fornisce al [Ministero degli Esteri] la migliore tutela … meno il [Ministero degli Esteri] cerca di esercitare il controllo, più può negare la responsabilità … La Fondazione fornisce uno strumento necessario e prezioso che si aggiunge a quelli che il [Ministero degli Esteri] può fornire per se stesso.”

Il sentiero di guerra di Powell

L editoriale del Mail on Sunday che accompagna l'inchiesta di Inter-Mediate evidenzia un'altra preoccupazione fondamentale: l'enorme potere esercitato dalle figure dell'ex primo ministro britannico dell'era Tony Blair nel governo di Starmer. Powell non è il solo: Peter Mandelson, ora ambasciatore del Regno Unito a Washington, lo è anche lui. L'editoriale afferma senza mezzi termini che questi blairiani "sono le vere forze della diplomazia britannica", mentre Lammy svolge "un ruolo di fatto cerimoniale", eseguendo dietro le quinte le politiche elaborate da Powell e altri.

Mentre si diceva che i due mantenessero "formidabili reti private in grado di mobilitare" per influenzare l'azione e le politiche del governo britannico, "alcuni a Downing Street" sarebbero "sempre più diffidenti nei confronti dell'influenza di questi abili blairiani". Come ha affermato un funzionario, "a che punto 'esperienza' e 'guida' diventano 'controllo'?"

Questa domanda si applica anche al rapporto di Inter-Mediate con il nuovo governo siriano. Powell, attraverso la sua azienda e la sua posizione governativa, sta finalmente realizzando il sogno di lunga data di Blair di rimodellare l'Asia occidentale a immagine della Gran Bretagna? L'Institute for Global Change dell'ex primo ministro ha apertamente chiesto un regime change in Iran e si vanta di alimentare reti antigovernative in tutta la regione.

La storia di Powell è istruttiva. Nel settembre 2002 , fece pressione sul Comitato Congiunto di Intelligence del Regno Unito affinché esagerasse le inesistenti armi di distruzione di massa (WMD) dell'Iraq per giustificare l'illegale invasione anglo-americana avvenuta sei mesi dopo.

Riteneva che fosse "un po' un problema" il fatto che la valutazione non concludesse che l'Iraq rappresentasse una minaccia militare urgente e imminente, insistendo affinché la sua formulazione venisse modificata per garantire il massimo impatto sull'informazione mediatica e sulla percezione del pubblico. Un recente profilo di Powell suggerisce che rimanga fedele alla missione di Blair:

“I documenti storici dimostrano che [Powell] nutriva dubbi sulle armi di distruzione di massa dell'Iraq, ma pensava che Saddam Hussein dovesse andarsene 'perché era un dittatore spietato che opprimeva il suo popolo'. Questo era, come lo definì Blair, 'interventismo liberale', che richiedeva all'Occidente di 'coinvolgersi attivamente nei conflitti altrui'... [Powell] ha gli stessi istinti oggi. Dopo l'Iraq e l'Afghanistan, vuole ancora salvare il mondo.”

Se il capo della sicurezza non eletto di Starmer sta davvero orchestrando la politica estera attraverso Inter-Mediate, allora la Gran Bretagna non si sta più limitando a intromettersi nell'Asia occidentale, ma la sta anche governando per procura. E se il fedele cliente di Al-Qaeda di Powell a Damasco è il nuovo volto dell'"interventismo liberale", è chiaro che il copione coloniale non è solo tornato, non se n'è mai andato.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Kit Klarenberg è un giornalista investigativo britannico il cui lavoro esplora il ruolo dei servizi segreti nel plasmare la politica e le percezioni.