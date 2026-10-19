Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS
  • EUROPA

Macron in Medio Oriente alla ricerca di carburante mentre la Francia brucia

415
Macron in Medio Oriente alla ricerca di carburante mentre la Francia brucia

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Lunedì il presidente francese Emmanuel Macron inizierà una visita di tre giorni nel Golfo Persico con l'obiettivo di garantire alla Francia nuovi approvvigionamenti energetici.

Sebbene avesse inizialmente valutato l'ipotesi di rimanere nel Paese per gestire la crisi interna, Macron ha poi confermato la propria partenza durante un discorso televisivo alla nazione trasmesso domenica sera. Nel suo intervento ha spiegato di aver già avviato diverse iniziative internazionali per garantire la disponibilità di carburante e gas, precisando che il viaggio nei Paesi del Golfo servirà proprio ad assicurare le forniture nazionali. La missione, che include incontri con quattro partner regionali chiave, mira inoltre a rafforzare le intese sul piano economico, difensivo e della sicurezza, mentre la Francia affronta un'ondata di proteste e saccheggi innescati dal carovita e dalle precarie condizioni delle strutture scolastiche.

Ad alimentare le polemiche si è aggiunto un episodio avvenuto alla vigilia delle manifestazioni di sabato: il presidente e la moglie sono stati ripresi ad un concerto della cantante canadase Céline Dion. La diffusione del filmato della coppia che assisteva allo spettacolo ha scatenato un'ondata di critiche e una pioggia di meme sui social media.

 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

Colombia: ombre sull'acquisto dei caccia Gripen

Colombia: ombre sull'acquisto dei caccia Gripen

19 Ottobre 2026 14:27
Iran: sequestrato e studiato il più grande ordigno convenzionale usato dagli USA

Iran: sequestrato e studiato il più grande ordigno convenzionale usato dagli USA

19 Ottobre 2026 12:30
Egitto pronto all'intervento militare in soccorso dell'Arabia Saudita

Egitto pronto all'intervento militare in soccorso dell'Arabia Saudita

19 Ottobre 2026 12:30
Nasce in Cina una rete mediatica del Sud Globale

Nasce in Cina una rete mediatica del Sud Globale

19 Ottobre 2026 07:00
Gaza, orrore senza fine: 8.000 palestinesi ancora sepolti sotto le macerie

Gaza, orrore senza fine: 8.000 palestinesi ancora sepolti sotto le macerie

19 Ottobre 2026 07:00
Trump allenta le sanzioni contro la Russia: «Una decisione positiva per il mondo»

Trump allenta le sanzioni contro la Russia: «Una decisione positiva per il mondo»

19 Ottobre 2026 07:00
“Una pagliacciata”: Lavrov sulla reazione dell'Europa e dell'Ucraina all'accordo sul diesel tra Russia e USA

“Una pagliacciata”: Lavrov sulla reazione dell'Europa e dell'Ucraina all'accordo sul diesel tra Russia e USA

18 Ottobre 2026 19:35
Gli USA lanciano un severo monito a Zelensky: «Deve stare molto attento»

Gli USA lanciano un severo monito a Zelensky: «Deve stare molto attento»

18 Ottobre 2026 18:21
MEDITERRANEO

"Boicotta Bocelli". In Giordania cresce la campagna per il concerto del 27 novembre

15594
RUSSIA

“Zakharova attacca l'Italia” blaterano a RaiNews

12329
MEDITERRANEO

Naza e la trappola del pietismo

10573
NORD-AMERICA

Guerra all'Iran: i limiti degli USA e cosa farà Trump. L'analisi del Gen. Fabio Mini a l'AntiDiplomatico

9591
ITALIA

Gentiloni: «L'Italia non può tirarsi indietro». Fino alla guerra nucleare? (VIDEO)

8837
EUROPA

La guerra invocata in Parlamento (ed esaltata dai media)

8271
EUROPA

Altro che solidarietà a Kiev: la grande truffa tedesca degli "aiuti" militari all'Ucraina

7767
EUROPA

Putin parla dopo gli attacchi ucraini alle raffinerie

7524
AMERICA LATINA

Colombia: ombre sull'acquisto dei caccia Gripen

ASIA

Iran: sequestrato e studiato il più grande ordigno convenzionale usato dagli USA

ASIA

Egitto pronto all'intervento militare in soccorso dell'Arabia Saudita

EUROPA

Macron in Medio Oriente alla ricerca di carburante mentre la Francia brucia

CINA

Nasce in Cina una rete mediatica del Sud Globale

ASIA

Gaza, orrore senza fine: 8.000 palestinesi ancora sepolti sotto le macerie

RUSSIA

Trump allenta le sanzioni contro la Russia: «Una decisione positiva per il mondo»

RUSSIA

“Una pagliacciata”: Lavrov sulla reazione dell'Europa e dell'Ucraina all'accordo sul diesel tra Russia e USA

Giovani Palestinesi d'Italia: "Vi raccontiamo come resiste la diaspora palestinese in Italia" di Giulia Bertotto Giovani Palestinesi d'Italia: "Vi raccontiamo come resiste la diaspora palestinese in Italia"

Giovani Palestinesi d'Italia: "Vi raccontiamo come resiste la diaspora palestinese in Italia"

  • 16 Ottobre 2026 18:00
"Quelle minacce di morte sono un attacco a tutti noi". La nostra piena solidarietà a Fabio Marcelli "Quelle minacce di morte sono un attacco a tutti noi". La nostra piena solidarietà a Fabio Marcelli

"Quelle minacce di morte sono un attacco a tutti noi". La nostra piena solidarietà a Fabio Marcelli

  • 19 Ottobre 2026 08:00
Guerra all'Iran: i limiti degli USA e cosa farà Trump. L'analisi del Gen. Fabio Mini a l'AntiDiplomatico di Loretta Napoleoni Guerra all'Iran: i limiti degli USA e cosa farà Trump. L'analisi del Gen. Fabio Mini a l'AntiDiplomatico

Guerra all'Iran: i limiti degli USA e cosa farà Trump. L'analisi del Gen. Fabio Mini a l'AntiDiplomatico

  • 16 Ottobre 2026 12:00
Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula di Fabrizio Verde Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

  • 11 Ottobre 2026 17:37
Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa di Giuseppe Masala Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa

Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa

  • 30 Settembre 2026 08:30
CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026 di Michelangelo Severgnini CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

  • 11 Settembre 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea   Una finestra aperta Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

  • 23 Settembre 2026 08:30
Ping Ping e Fu Shuang: i nuovi ambasciatori della Cina negli USA Ping Ping e Fu Shuang: i nuovi ambasciatori della Cina negli USA

Ping Ping e Fu Shuang: i nuovi ambasciatori della Cina negli USA

  • 17 Ottobre 2026 12:00
Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA di Fabio Massimo Paernti Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Tre miliardi di visualizzazioni e zero portaerei: il capolavoro cinese che umilia Hollywood di Francesco Santoianni Tre miliardi di visualizzazioni e zero portaerei: il capolavoro cinese che umilia Hollywood

Tre miliardi di visualizzazioni e zero portaerei: il capolavoro cinese che umilia Hollywood

  • 10 Ottobre 2026 20:00
La guerra culturale degli Usa contro l'Europa di Alessandro Bartoloni La guerra culturale degli Usa contro l'Europa

La guerra culturale degli Usa contro l'Europa

  • 15 Ottobre 2026 18:00
La mano rossa parla solo di guerra? di Raffaella Milandri La mano rossa parla solo di guerra?

La mano rossa parla solo di guerra?

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni" di Francesco Erspamer  Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

  • 05 Ottobre 2026 07:00
Sulla morale dei benpensanti per il riarmo e dei "fan" di Draghi di Paolo Desogus Sulla morale dei benpensanti per il riarmo e dei "fan" di Draghi

Sulla morale dei benpensanti per il riarmo e dei "fan" di Draghi

  • 19 Ottobre 2026 07:00
DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa di Paolo Arigotti DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

  • 24 Settembre 2026 11:00
Thomas Sankara, la rivoluzione spezzata e l'eredità del femminismo di Geraldina Colotti Thomas Sankara, la rivoluzione spezzata e l'eredità del femminismo

Thomas Sankara, la rivoluzione spezzata e l'eredità del femminismo

  • 15 Ottobre 2026 16:14
Fulvio Grimaldi - IRAQ, RITIRO USA, VINCE SADDAM. Damnatio memoriae, come uccidere un uomo morto Fulvio Grimaldi - IRAQ, RITIRO USA, VINCE SADDAM. Damnatio memoriae, come uccidere un uomo morto

Fulvio Grimaldi - IRAQ, RITIRO USA, VINCE SADDAM. Damnatio memoriae, come uccidere un uomo morto

  • 13 Ottobre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il voto su AfD e le vecchie beghine di Alessandro Mariani Il voto su AfD e le vecchie beghine

Il voto su AfD e le vecchie beghine

  • 11 Settembre 2026 21:00
Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro di Marinella Mondaini Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro

Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro

  • 07 Ottobre 2026 08:00
Era già tutto previsto di Giuseppe Giannini Era già tutto previsto

Era già tutto previsto

  • 13 Ottobre 2026 12:30
L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea di Antonio Di Siena L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

  • 12 Ottobre 2026 13:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti