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L'ufficio stampa della presidenza siriana ha annunciato che il presidente francese Emmanuel Macron effettuerà una visita ufficiale a Damasco. L'incontro sarà incentrato sul rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi e sull'analisi di diverse questioni di interesse comune. Secondo le informazioni fornite dalla Direzione alla Syrian Arab News Agency (SANA), il capo di Stato francese viaggerà accompagnato da una delegazione di alto livello composta da investitori e rappresentanti aziendali.

Durante il soggiorno, Macron terrà una tavola rotonda con il presidente ad interim della Siria, Ahmed al-Sharaa, alla quale prenderanno parte le rispettive delegazioni governative. I colloqui si focalizzeranno non solo sulla situazione regionale e internazionale, ma anche sulle prospettive di espansione della cooperazione bilaterale in vari settori strategici.

Entrambe le parti discuteranno inoltre dell'importanza di rispettare la sovranità e l'integrità territoriale della Siria, ponendo l'accento sulla necessità di rafforzare il dialogo a beneficio dei due popoli. Al momento, la presidenza siriana non ha ancora specificato la data esatta in cui avverrà la visita.

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