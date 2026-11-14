Mafia e turismo: così i clan riciclano miliardi nelle città "instagrammabili"

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di Angela Fais per l'AntiDiplomatico





Sfila il feretro di un boss mafioso e le saracinesche del mercato di Ballarò si abbassano: la via sprofonda nel silenzio in segno di rispetto, poi mortaretti e fumogeni.

Non è una sequenza cinematografica né un'immagine che proviene dal passato: accade a Palermo qualche giorno fa.

L’episodio dimostra che la mafia c’è ancora, controlla i territori e si adatta, facendo di ogni periodo di crisi una formidabile risorsa.

Senza lupara perché non siamo più nel tempo delle stragi e oggi Cosa Nostra non chiede più il pizzo. Non segue più un modello di estorsione violenta, come accadeva in passato. Il contesto storico ed economico è radicalmente differente rispetto agli anni bui. Oggi il suo raggio d’azione mira all’infiltrazione progressiva nell’economia legale tramite l’acquisizione societaria occulta o tramite il controllo totale con un prestanome. La mafia si riorganizza e sposta il suo business elettivo proprio nel terziario, in particolare nel comparto turistico trova una vera e propria miniera d’oro.

Col ‘Sacco’ la città infatti assiste alla conclusione di un processo di deindustrializzazione che aveva preso avvio molto tempo prima. L’economia della città viene ristrutturata e orientata forzatamente nel settore dei servizi. Di questo comparto il turismo in seguito diventerà il pilastro principale, un pilastro di cartone, purtroppo. Ma mentre durante il sacco di Palermo degli anni ’50 - primi anni ’80 la città fu preda di una speculazione edilizia dissennata a causa di manovre criminali provenienti da una gestione democristiana e corrotta, che operava attraverso gravissime irregolarità amministrative, urbanistiche e penali, consegnando la città nelle mani di costruttori mafiosi che ne fecero scempio, adesso ci troviamo in un contesto diversissimo.

Il quadro normativo è quello del neoliberismo estrattivo che oggi consente a Cosa Nostra di sfruttare proprio il boom commerciale che scaturisce dalla pedonalizzazione del centro storico e dalla sua turistificazione.

Proprio così, la città attrattiva, patinata e ‘instagrammabile’, visitata da milioni di turisti ogni anno, ha ancora un lato oscuro molto ingombrante.

Gli inquirenti parlano di ‘mafia liquida’ o ‘mimetismo imprenditoriale’ che si infiltra nell’economia legale iniettandovi i soldi sporchi della droga e delle estorsioni, gonfiando i fatturati delle aziende e stipulando dei contratti per le forniture, che saranno gestite dai clan.

Attenzione, perché tutto questo non accade solo a Palermo, ma anche a Roma e a Milano.

Secondo uno studio dell'istituto Demoskopika infatti, la criminalità organizzata genera un giro d'affari di più di 3,3 miliardi di euro l’anno soltanto nel comparto turistico.

Diverse operazioni della DDA (Direzione Investigativa Antimafia) delineano uno scenario preciso: il riciclaggio di denaro sporco avviene tramite hotel ristoranti e bar, attività ideali per il camuffamento di capitali illeciti. Nelle grandi città d'arte o nei centri storici di città come Palermo, Milano e Roma, i clan cavalcano i flussi turistici per trasformare i locali della movida in vere e proprie "macchine da soldi”.

Un pentito del palermitano già nel 2019 dichiarava che i clan definivano il centro storico della città “il parco giochi di Cosa Nostra”. Non dei turisti, dunque, ma di Cosa Nostra che evidentemente già da allora aveva individuato quale fosse il business più redditizio.

Il 2019, peraltro, è una data particolarmente indicativa perché quello del Covid ha rappresentato uno spartiacque storico per lo sviluppo del turismo globale che in questa occasione subisce una battuta d’arresto repentina e altrettanto imprevista, per poi avere un violento exploit dopo. Dunque ancor prima della pandemia la mafia stava sul pezzo e cavalcava un flusso turistico già parecchio intenso.

A questo punto c’è una considerazione che si rende estremamente necessaria.

Nell’era del neoliberismo più spinto, che ha reso permanenti asimmetrie di potere sempre più radicali, lo Stato non lavora più alla costruzione del welfare, ma lo smantella programmaticamente. Si impegna- come scrive David Harvey - a “creare un buon clima per gli affari”, a dar vita alle condizioni politiche, fiscali, sociali adatte ad attirare investimenti.

Creando di fatto le condizioni ideali per il proliferare delle attività mafiose e malavitose, che operano indisturbate, attraggono enormi quantità di capitali e imprese, riciclano denaro nell’economia legale e lucrano immensamente proprio sulla città ‘instagrammabile’.

Angela Fais Laureata in filosofia del linguaggio alla Sapienza di Roma e Dottoressa in psicologia scrive per varie riviste e collabora con l'Antidiplomatico