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Manna dal cielo: i funzionari della difesa israeliana pronti a colonizzare il mercato delle armi nel Golfo

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Manna dal cielo: i funzionari della difesa israeliana pronti a colonizzare il mercato delle armi nel Golfo

 

di Antony Loewenstein - Middle East Eye 

Chi è entusiasta della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran?

Mentre il Medio Oriente è in fiamme, da Teheran a Manama, l'industria bellica israeliana si lecca i baffi alla prospettiva di future vendite agli stati del Golfo, molti dei quali sono stati recentemente  colpiti direttamente  da missili e droni iraniani.

Il settore della difesa israeliano ha individuato le vulnerabilità delle nazioni del Golfo e vuole intervenire rapidamente per sfruttarle.

"Dobbiamo ammettere onestamente che, dalla ristretta prospettiva israeliana, la situazione al momento non è male per noi ", ha dichiarato un ex alto funzionario della difesa al sito  economico israeliano Calcalist.

Il giornale affermava che quest'uomo si sarebbe recato nel Golfo dopo la fine della guerra per vendere nuovi sistemi di difesa, scudi antimissile e altre armi ai governi del Golfo, stremati dal conflitto.   Cipro, gli Emirati Arabi Uniti e l'Azerbaigian hanno schierato sistemi di difesa aerea israeliani in questa guerra.

In nessuna di queste storie si accenna, né si discute, del fatto che nazioni come gli Emirati Arabi Uniti si siano rese quasi completamente dipendenti da Washington e Tel Aviv, e le ultime settimane hanno rivelato la follia di questa decisione.

"Sarà una manna dal cielo sotto ogni punto di vista", ha affermato un altro funzionario della difesa israeliana.

Questo ottimismo è giustificato. Israele è ora il settimo esportatore di armi al mondo. Secondo i  nuovi dati  dello Stockholm International Peace Research Institute, Israele rappresenta il 4,4% del commercio globale di armi. Lo Stato ebraico ha superato il Regno Unito nella top 10 della classifica.

Questo è solo uno dei motivi per cui la stragrande maggioranza degli israeliani  sostiene la guerra contro l'Iran, credendo alla retorica del governo israeliano secondo cui lo scioglimento o la soffocazione dei mullah a Teheran migliorerà la situazione strategica di Israele in Medio Oriente.

Finora non vi è alcuna indicazione che ciò accadrà e, prevedibilmente, la maggior parte dei palestinesi in Israele  non si sente protetta  dagli attacchi iraniani a causa della mancanza di rifugi. Dopotutto, è una democrazia riservata esclusivamente agli ebrei.

Secondo un recente sondaggio, il morale degli israeliani è salito alle stelle dall'inizio della guerra. Prima del conflitto, circa il 37% degli israeliani si dichiarava ottimista sul futuro del Paese, mentre oggi questa percentuale si aggira intorno al 50%.

Il Jerusalem Post, giornale favorevole alla guerra,   ha descritto questo cambiamento in questi termini: "Nonostante la guerra, molti israeliani hanno mostrato un rinnovato senso di ottimismo, dimostrando resilienza di fronte alle avversità".

È una comoda illusione, ma completamente lontana dalla realtà.

Dipendente dalla guerra

Gli israeliani sono dipendenti dalla guerra, convinti dalla menzogna che un altro conflitto porterà loro la sicurezza.

Ogni guerra dal 1948, quando le forze ebraiche hanno compiuto una pulizia etnica nei villaggi e nelle città palestinesi durante la creazione di Israele, ha portato all'illusione della vittoria.

Si tratta della convinzione che gli ebrei siano il popolo eletto e che nessuno al mondo abbia il diritto, soprattutto dopo l'Olocausto, di mettere in discussione o contestare le azioni di Israele. Ciò è stato possibile solo perché praticamente l'intero establishment mediatico e politico occidentale lo ha assecondato.

"Nessuna guerra nella storia di Israele, a eccezione della prima, ha portato a risultati duraturi",  ha scritto il giornalista israeliano Gideon Levy  su Haaretz. "Nessuna. Zero. La maggior parte sono state guerre di scelta, e la scelta di intraprenderle è sempre stata la peggiore."

Assisterete alle dichiarazioni del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu,  il quale affermerà che la guerra contro l'Iran sta trasformando Israele in una "superpotenza globale".

L'obbedienza all'esercito israeliano è  radicata nei  principali media israeliani. Raramente, se non mai, ci si interroga sulla moralità, la legalità o la necessità strategica di intraprendere guerre senza fine contro un numero sempre crescente di nazioni in Medio Oriente.

Oggi, il "nemico" è Hezbollah, Teheran e gli Houthi. Nel prossimo decennio, se queste forze verranno sconfitte, emergeranno altre entità, perché questo è il risultato inevitabile della guerra seminata da Israele nella regione.

Sento spesso commentatori dei media occidentali parlare della vivacità del dibattito nei media israeliani e nelle strade. Si tratta di una menzogna pericolosa, in passato come certamente oggi.

C'è stato  un sostegno quasi unanime  al genocidio israeliano a Gaza e alla pulizia etnica dei palestinesi da Gaza e dalla Cisgiordania. Il dissenso è raro. Sostenere l'esercito israeliano è la religione di stato . Avallare la supremazia ebraica è la legge del paese.

Il fascino della diaspora

Attualmente sto studiando le origini del sionismo nel XIX secolo e il modo in cui ha affrontato la presenza di una numerosa popolazione a maggioranza araba in Palestina.

Alcune voci espressero preoccupazione per la probabilità di conflitti con i non ebrei. Ma il sentimento prevalente era che la vita per gli ebrei nella diaspora europea fosse intollerabile, che l'antisemitismo fosse innegabilmente dilagante in tutto il continente e che l'autodeterminazione ebraica fosse l'unica soluzione.

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