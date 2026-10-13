"Manovra spregevole". Teheran risponde alle accuse di Londra sulla base di Fairford

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L'Iran ha condannato con fermezza le ultime dichiarazioni dei funzionari britannici che cercano di collegare il Paese a un presunto incidente di sicurezza avvenuto presso la base aerea della Royal Air Force (RAF) di Fairford, nel sud-ovest dell'Inghilterra.

In una nota ufficiale rilasciata dal Ministero degli Esteri di Teheran, l'iniziativa di Londra è stata definita una "manovra spregevole" intesa ad alimentare la campagna di "iranofobia" e a sviare l'attenzione dalla responsabilità diretta del Regno Unito nel sostegno alle operazioni militari contro il popolo iraniano.

Teheran convoca l'ambasciatore britannico

In risposta alle affermazioni britanniche, il governo iraniano ha convocato ufficialmente l'ambasciatore del Regno Unito a Teheran per chiedere chiarimenti formali.

Nel corso del colloquio, la diplomazia iraniana ha ribadito che il governo britannico non può sottrarsi alle proprie responsabilità politiche e legali ricorrendo ad affermazioni ambigue e prive di riscontri oggettivi. In particolare, il Ministero degli Esteri ha criticato l'uso da parte dell'intelligence e dei media britannici di espressioni come "altamente probabile" o "quasi certamente", giudicate un chiaro tentativo di attribuire credibilità ad accuse non dimostrate senza assumerne la responsabilità formale.

L'accusa di un'operazione "falsa bandiera"

La nota di Teheran richiama anche i precedenti storici di Londra nell'uso di accuse militari verso Paesi terzi, pratiche che in passato hanno contribuito ad aumentare le tensioni in Medio Oriente.

Il testo della dichiarazione ufficiale recita:

"Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran respinge categoricamente le accuse infondate e ritiene il governo britannico, così come gli ideatori ed esecutori di questa rozza operazione 'false flag' (sotto falsa bandiera), pienamente responsabili di tutte le conseguenze derivanti da tali falsità."

Il ruolo strategico della base di Fairford

La base aerea di Fairford occupa una posizione centrale nello scacchiere geopolitico attuale. Trattandosi dell'unica struttura nel territorio continentale britannico utilizzata dalle forze armate statunitensi per ospitare bombardieri a lungo raggio, lo scasso è stato autorizzato da Londra a supportare operazioni mirate contro i sistemi missilistici iraniani.

La controversia attuale nasce dagli eventi di fine settembre, quando le autorità britanniche hanno arrestato diversi individui nei pressi del perimetro della base con l'accusa di terrorismo e possesso di materiale esplosivo. I sospetti sono stati successivamente rilasciati su cauzione senza che sia stata presentata alcuna prova pubblica di un presunto legame con Teheran.

Secondo l'Iran, i tentativi di collegare il Paese a questa vicenda rappresentano solo una strategia mediatica per coprire il coinvolgimento attivo del Regno Unito nel facilitare attacchi militari contro il territorio iraniano tramite la messa a disposizione delle proprie infrastrutture strategiche.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it