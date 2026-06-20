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Marco Polo promuove la pace, la cultura e lo sviluppo sostenibile (di Jeffrey Sachs)

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Marco Polo promuove la pace, la cultura e lo sviluppo sostenibile (di Jeffrey Sachs)

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di Jeffrey Sachs June 19, 2026   |   The Insider

 

Settecentocinquanta anni fa, un diciassettenne veneziano partì verso est e non fece ritorno per un quarto di secolo. Marco Polo lasciò la laguna di Venezia nel 1271 con suo padre Niccolò e suo zio Maffeo: tre mercanti a cavallo diretti, in seguito, alla corte di Kublai Khan. La loro spedizione si basava su un solo cavallo vapore per viaggiatore.

Il nostro gruppo di quattro persone – mia moglie Sonia, il nostro amico Patrick Zhong, suo figlio Jimmy e io – si è appena messo in viaggio lungo quella stessa strada verso est, dove l'Occidente incontra l'Oriente lungo l'antica Via della Seta. Non fingerò che stiamo vivendo un'esperienza avventurosa come quella del giovane Marco. Il nostro camper è un BYD Denza completamente elettrico, e i modelli di punta di questa gamma raggiungono la sorprendente potenza di 1.582 cavalli vapore, garantendo una guida silenziosa e fluida.

Ma togliete la potenza del motore e i sette secoli e mezzo, e il viaggio rimane lo stesso: una curiosità saldamente orientata verso est, la convinzione che la strada più sicura per la pace passi attraverso gli incontri umani e una lunga serie di sconosciuti che diventano nuovi amici davanti alla seconda tazza di tè.

Lo chiamiamo il "Viaggio di Marco Polo per la Pace, la Cultura e lo Sviluppo Sostenibile": 12 paesi, 15.000 chilometri, 43 giorni, da Roma a Hong Kong. Siamo partiti, non a caso, dalla Città Eterna, sede del Papato, perché, come i Polo prima di noi, portiamo un messaggio del Papa verso est, nel nostro caso la nuova enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, un appello alla pace e all'uso saggio e umano delle nostre potenti nuove tecnologie. I Polo un tempo facevano da tramite tra Papa Gregorio X e Kublai Khan attraverso un mondo diviso. L'obiettivo, a quanto pare, non è cambiato poi molto in 750 anni.

Da Roma abbiamo puntato l'auto verso nord e a Bologna ci siamo fermati per ricaricarla: ed è qui che il XXI secolo si è annunciato in grande stile. Grazie alla ricarica rapida di BYD e alle sue straordinarie batterie Blade, abbiamo raggiunto il 97,5% in meno di nove minuti, prima ancora che arrivasse il nostro caffè. Marco Polo misurava i suoi progressi in stagioni e passi di montagna; Noi misuriamo il nostro tempo in minuti di ricarica e nella straordinaria facilità con cui attraversiamo l'Eurasia senza bruciare una goccia di petrolio. Questo, in breve, è il messaggio principale del viaggio: le tecnologie verdi che stanno arrivando possono essere al servizio dell'umanità, unirci di più e ridurre al contempo il nostro impatto ambientale.

Mentre scrivo, stiamo viaggiando verso Venezia, la città natale dei Polo, la città da cui iniziò il loro viaggio e alla quale, un quarto di secolo dopo, fecero ritorno. Da lì il nostro itinerario prosegue verso Croazia e Serbia, Bulgaria e Turchia, attraverso il Caucaso fino a Georgia e Azerbaigian, oltre il Mar Caspio verso Kazakistan e Uzbekistan – Khiva, Bukhara, Samarcanda, nomi che ancora oggi richiamano viaggi attraverso le steppe – e infine in Cina, verso Xi'an, Shanghai e Shenzhen, per concludersi a Hong Kong a fine luglio.

Diversi governi ci hanno riservato una calorosa accoglienza e non vediamo l'ora di incontrare leader politici, economici e culturali lungo il percorso, e con altrettanto entusiasmo studenti, automobilisti, commercianti e i giovani che erediteranno questo mondo interconnesso. Il nostro desiderio è non solo parlare, ma anche ascoltare.

Per chi volesse unirsi a noi, terrò un corso online durante il viaggio: un'aula mobile sulla storia della Via della Seta, sullo sviluppo sostenibile e sull'antica, ostinata e necessaria idea che le nazioni stiano molto meglio cooperando che scontrandosi. È possibile iscriversi tramite la SDG Academy; il viaggio è aperto a chiunque abbia una mente curiosa. La pagina per l'iscrizione è qui: https://sdgacademy.org/course/the-marco-polo-drive/

Mentre i chilometri scorrono, torno a una convinzione fondamentale. Molti cosiddetti strateghi geopolitici e politici sostengono che le civiltà dell'Oriente e dell'Occidente siano destinate a scontrarsi piuttosto che a cooperare. Marco Polo la pensava diversamente. All'estremità della più lunga strada verso Oriente, non trovò nemici, bensì una civiltà brillante e sofisticata, desiderosa di scambiare idee con la stessa facilità con cui scambiava merci. La Via della Seta non è mai stata un singolo filo, tanto meno un muro. Fin dall'antichità, la Via della Seta è stata una vasta rete di interconnessioni. La globalizzazione è un segno distintivo della civiltà, dall'antichità alla nostra epoca. Lavoriamo per una globalizzazione di pace, per l'armonia tra culture diverse e per lo sviluppo sostenibile di tutti i giovani di oggi, i Marco e Maria Polo del XXI secolo.

La nostra Denza ronza dove un tempo arrancavano i cavalli dei Polo. L'enciclica che portiamo con noi ha un nuovo titolo, ma il messaggio è lo stesso: se ci incontriamo faccia a faccia, la pace smette di essere un'astrazione o una formula e diventa una realtà quotidiana e una gioia.

A presto, da qualche luogo più a est.

 

FONTE: https://www.jeffsachs.org/newspaper-articles/d9dtcxs8xxyzl8lj5lka94brtclalc

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