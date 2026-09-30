MAX CIVILI DA CUBA: VI RACCONTO LE CONDIZIONI UMANITARIE E LA RESISTENZA POLITICA

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

di Giulia Bertotto

Max Civili, corrispondente per Press Tv e giornalista freelance, si trova a L'Avana e siamo riusciti ad entrare in collegamento con lui, aggirando le sanzioni che bloccano molte piattaforme online. Civili è già stato in Australia dove ha anche vissuto, in Donbass e in Iran. Stavolta ci racconta le condizioni umanitarie dell'isola, l'atmosfera politica, commentando anche le parole di Bruno Rodriguez all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove ha ribadito che l'Avana reagirà se Washington si spingerà fino ad un intervento militare.

L'Iran è sotto sanzioni dal 1979, quando la Rivoluzione Islamica ha instaurato la Repubblica Islamica, Cuba invece è sotto sanzioni dal 1960-'62, tuttavia molti giornalisti in Occidente considerano questi atti violenti che si abbattono sulle popolazioni e sui cittadini degli innocui "pacchetti". A Cuba si trova anche la prigione militare statunitense di Guantanamo, attivata da Bush nel 2002, un "buco nero" la definisce Max Civili dove sparisce il diritto dei detenuti all'incolumità: diversi osservatori internazionali denunciano da anni condizioni di tortura psico fisica, isolamento e privazione dei diritti fondamentali. Si alternano i volti alla Casa Bianca, il buco nero resta lo stesso…

LA TESTIMONIANZA DI MAX CIVILI DA CUBA: