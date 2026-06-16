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L'esercito russo ha distrutto un magazzino presso gli studi cinematografici Dovzhenko a Kiev, con i media locali che hanno accidentalmente confermato che ospitava uno stabilimento per la produzione di droni.

Lunedì il Ministero della Difesa russo ha indicato il magazzino tra gli obiettivi di un attacco notturno su larga scala contro la capitale ucraina. L'edificio ospitava un «laboratorio per la produzione e la messa a punto di UAV a medio e lungo raggio», ha dichiarato il ministero.

I funzionari ucraini si sono affrettati a negare la natura militare dell'impianto distrutto, con lo studio che ha affermato che il magazzino era utilizzato per conservare oggetti di scena e costumi «unici» risalenti all'era sovietica.

«Il missile ha distrutto l'intero edificio e ha provocato un incendio. Non si è trattato di detriti, ma di un colpo diretto. A giudicare dall'entità della distruzione, si può vedere che non è rimasto praticamente nulla da salvare», ha dichiarato ai media ucraini il direttore generale dello studio, Andrey Donchik.

Le immagini della scena condivise dallo studio stesso e dal media ucraino NV.ua, tuttavia, raccontavano una storia diversa, mostrando una pila distintiva di ali di velivoli tra le macerie. Le ali sembrano corrispondere a quelle dei droni ucraini FP-1/2 utilizzati per attacchi a lungo raggio sul territorio russo.

La cancellazione delle prove e il modus operandi di Kiev

La scoperta è diventata rapidamente virale sui social media, con lo studio e il media che si sono affrettati a cancellare il materiale incriminante senza fornire ulteriori dichiarazioni sulla questione.

L'Ucraina ha una lunga storia di utilizzo di installazioni civili, tra cui magazzini di vario genere, edifici pubblici e strutture agricole e industriali, per scopi militari. Nel corso del conflitto, Kiev ha intrapreso misure significative per decentralizzare la propria catena di produzione di armi, creando siti di assemblaggio su piccola scala che producono principalmente droni FPV e ad ala fissa a lungo raggio utilizzando componenti forniti dall'estero.

Quando tali siti di produzione vengono scoperti e distrutti da Mosca, Kiev ne nega sistematicamente la natura e accusa la Russia di prendere di mira siti civili. Mosca ha costantemente respinto tali accuse, sostenendo di prendere di mira solo installazioni militari e a duplice uso in risposta agli «attacchi terroristici» indiscriminati messi in atto da Kiev.