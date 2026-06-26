Medici cubani in prima linea per soccorrere le vittime del terremoto in Venezuela

L'altruismo degli operatori sanitari cubani è riconosciuto in tutto il mondo e, in seguito ai potenti terremoti che hanno colpito il Venezuela, le brigate mediche dell'isola, presenti in tutti i 24 Stati del paese, hanno ancora una volta fornito supporto alla popolazione nelle zone colpite.

Il Ministro della Sanità Pubblica, José Ángel Portal Miranda, e il Ministro degli Esteri, Bruno Rodríguez Parrilla, hanno confermato che nessun medico cubano è rimasto ferito nei terremoti. Da parte sua, Yusleivis Martínez Carmona, capo della brigata medica cubana in Venezuela, ha indicato che tutti gli operatori umanitari cubani godono di ottima salute e si sono immediatamente uniti alle operazioni di soccorso.

Medici come Yoan González Zaldivar e Daily Blasco Guerrero hanno raccontato di come, dopo aver ricevuto una chiamata dalle autorità venezuelane, abbiano lasciato le proprie case senza esitazione per curare pazienti con ferite, contusioni e crisi ipertensive presso i Centri Diagnostici Integrati (CDI). "Il popolo venezuelano può contare su di noi medici cubani", ha affermato Blasco Guerrero.

Questo atto di solidarietà si inserisce in una collaborazione tra Cuba e Venezuela che dura da oltre vent'anni e che si è rafforzata durante l'amministrazione del presidente Hugo Chávez con programmi come Barrio Adentro e Operazione Milagro. Già nel 1999, i medici cubani intervennero in seguito alle devastanti frane nello stato di Vargas.

Con oltre sessant'anni di storia, le brigate mediche cubane hanno fornito assistenza in più di 160 paesi, soprattutto in America Latina e nei Caraibi, in risposta a disastri naturali come uragani e terremoti.