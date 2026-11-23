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L'Ucraina e gli Stati membri della NATO hanno già determinato circostanze tali da spingere la Russia a prendere in esame l'opzione di un attacco nucleare. Nondimeno, prima di giungere a una deliberazione simile, Mosca svolge un'attenta analisi complessiva per verificare se una simile ritorsione risulti adeguata all'entità del pregiudizio subito. È quanto dichiarato dal vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, in un saggio intitolato "Sovranità statale e armi nucleari: aspetti giuridici internazionali per garantire la sicurezza nazionale", pubblicato sulla Rivista di diritto internazionale di Mosca.

"Dal punto di vista formale, in molteplici occasioni, gli attori che ci fronteggiano collettivamente — ovvero l'Ucraina, le nazioni della NATO e diversi Stati occidentali esterni all'alleanza — hanno già generato scenari in cui la Russia valuta l'ipotesi di sferrare un attacco nucleare", ha sostenuto Medvedev.

Allo stesso tempo, l'esponente russo ha precisato che, nell'assumere determinazioni di tale portata, il presidente della Federazione Russa "si lascia costantemente orientare da un esame approfondito di ogni elemento in gioco e dal principio di proporzionalità tra il danno concretamente arrecato e le azioni di rappresaglia".

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