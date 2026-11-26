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C’è una distanza che non si misura più soltanto in chilometri, ma in decenni di visione politica. Da una parte un Occidente ripiegato su se stesso, avvitato tra crisi energetiche, debiti pubblici fuori controllo e bilanci divorati dalle spese militari per alimentare conflitti permanenti. Dall’altra una Cina che continua a ragionare per piani quinquennali, investendo miliardi sulle infrastrutture che governeranno la prossima rivoluzione industriale.

L’ultima conferma arriva da Pechino. Il Ministero dell’Industria e dell’Information Technology (MIIT), insieme alla Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma e all’Amministrazione del Cyberspazio, come riporta il quotidiano Global Times. ha presentato la tabella di marcia al 2030 per le reti di nuova generazione. L’obiettivo è tanto ambizioso quanto concreto: mettere il 6G, i supercalcolatori e i microchip avanzati al centro della cosiddetta economia intelligente, preparando il lancio commerciale dei nuovi servizi entro la fine del decennio.

Il progetto rientra nella più ampia architettura del quindicesimo Piano Quinquennale (2026-2030), che prevede il potenziamento di sei grandi reti infrastrutturali nazionali. Lo stesso Ministero ha definito le nuove telecomunicazioni come il vero e proprio «sistema nervoso» dell’economia e della società, l’ossatura digitale destinata a modernizzare la rete idrica, le nuove dorsali elettriche, il calcolo distribuito, le condutture sotterranee urbane e l’intero comparto della logistica. «Con la rapida evoluzione delle tecnologie di comunicazione, l’intelligenza artificiale che guida la trasformazione digitale e le sfide alla sicurezza delle reti sempre più complesse, costruire la nuova infrastruttura leggermente in anticipo rispetto alla domanda aiuterà la Cina a cogliere le opportunità nella trasformazione industriale digitale e a sostenere uno sviluppo economico e sociale di alta qualità», spiega il Ministero.

Gli analisti asiatici paragonano questa mossa alla celebre autostrada dell’informazione lanciata dagli Stati Uniti negli anni Novanta. Proprio come internet aprì le porte all’e-commerce e ai servizi digitali di massa, questa nuova rete puntellata da 5G-Advanced, 6G, fibre ottiche a 10 gigabit e internet satellitare punta a far nascere modelli di business ancora inediti. Non si tratta più soltanto di far comunicare le persone tra loro. La sfida è connettere in tempo reale macchine, sensori, veicoli a guida autonoma, velivoli per l’economia a bassa quota e sistemi di intelligenza artificiale, integrando capacità di calcolo e navigazione su terra, mare, aria e spazio.

A spiegare il salto di qualità rispetto al passato è Liu Gang, capo economista del Chinese Institute of New Generation Artificial Intelligence Development Strategies e direttore dell’Istituto di Economia dell’Università di Nankai: «L’iniziativa mira essenzialmente a costruire un’infrastruttura adatta alle esigenze di un’economia intelligente. Le reti di comunicazione tradizionali sono progettate principalmente per trasmettere informazioni. L’intelligenza artificiale, invece, richiede una serie di capacità, dal rilevamento, l’archiviazione e il calcolo fino all’analisi, al processo decisionale e all’esecuzione, ponendo richieste molto più elevate su ciò che le reti possono fare e sulle loro prestazioni». E aggiunge: «Tecnologie come il 6G e internet satellitare potrebbero supportare un’ampia gamma di applicazioni industriali, dalla guida autonoma all’economia a bassa quota fino alla manifattura intelligente, contribuendo a guidare l’ammodernamento industriale della Cina e i miglioramenti strutturali nel settore manifatturiero».

Sullo stesso fronte interviene Hu Qimu, professore presso il Maritime Silk Road Institute dell’Università di Huaqiao, sottolineando i vantaggi economici della condivisione infrastrutturale: «La condivisione delle infrastrutture tra diversi servizi potrebbe generare economie di scala e abbattere i costi dello sviluppo industriale. Funzioni che in precedenza richiedevano diverse reti separate potranno essere erogate attraverso un’unica rete integrata. Le aziende possono utilizzare la stessa infrastruttura per le comunicazioni, il calcolo e i servizi di intelligenza artificiale, creando maggiori margini per la convergenza e l’ammodernamento industriale».

Il cuore pulsante del piano riguarda proprio la potenza di calcolo. Pechino finanzierà la creazione di grandi cluster dotati di oltre diecimila acceleratori ciascuno, collegati tra loro da dorsali a 400 e 800 gigabit al secondo, con le prime sperimentazioni già avviate verso la soglia di 1,6 terabit. L’idea è costruire una rete a più livelli capace di smistare i dati in base alle esigenze reali. «L’enfasi sulla connettività e sull’allocazione coordinata delle risorse riflette le diverse esigenze di calcolo delle applicazioni di intelligenza artificiale», osserva ancora Liu Gang. «La guida autonoma, ad esempio, richiede risorse di calcolo vicine per risposte in tempo reale, mentre l’elaborazione dei dati meno sensibili al fattore tempo può attingere alle strutture nella Cina occidentale. Collegare queste risorse aiuterebbe a soddisfare in modo più efficiente la crescente domanda dell’industria e della ricerca scientifica». Inoltre, aggiunge l’economista, «i cluster di calcolo su larga scala sono particolarmente importanti per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale: il loro sviluppo potrebbe stimolare una più ampia adozione di chip di calcolo sviluppati a livello nazionale, migliorare la compatibilità hardware-software e accelerare i progressi tecnologici».

Questa spinta all’innovazione viaggia infatti di pari passo con la ricerca dell’autosufficienza tecnologica lungo tutta la catena del valore. Stretto nella morsa delle crescenti restrizioni USA sull’accesso alle tecnologie chiave - tra nuovi controlli sull’uso remoto dei chip avanzati per l’intelligenza artificiale, l’inserimento di sempre più aziende nella lista nera commerciale e i blocchi alle esportazioni di macchinari per la produzione di semiconduttori - il Dragone risponde saldando la collaborazione tra produttori di chip, sviluppatori di software e aziende di apparati per le telecomunicazioni. «Lo sviluppo di tecnologie autoctone potrebbe aiutare la Cina a superare le restrizioni esterne, ma i guadagni strategici vanno oltre», rimarca Hu Qimu. «Una più ampia adozione industriale potrebbe consentire alla Cina di sviluppare modelli di business adatti ai propri punti di forza e di acquisire una voce più autorevole nel definire gli standard internazionali e le regole del settore».

A differenza della chiusura protezionistica che oggi caratterizza Washington e Bruxelles, Pechino continua infatti a guardare all’integrazione globale. Il piano prevede la posa di nuovi cavi sottomarini lungo le rotte dell’Asia-Pacifico e verso l’Europa, lo sviluppo di una rete sottomarina dedicata ai paesi BRICS e l’espansione coordinata all’estero di data center e servizi cloud. Sul fronte degli standard tecnici internazionali per il 6G, dove Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud e Unione Europea sembrano muoversi in ordine sparso - con il rischio, avvertono gli analisti del settore, che «standard divergenti facciano lievitare i costi e limitino l’interoperabilità tra i mercati, minando le economie di scala su cui si basa l’industria globale delle telecomunicazioni» - la Cina ribadisce la propria partecipazione attiva negli organismi mondiali come l’ITU e il 3GPP, proponendo l’apertura graduale dei propri servizi a valore aggiunto attraverso programmi pilota. «Un maggiore allineamento sugli standard tecnici e sulle regole del settore potrebbe contribuire a ridurre i rischi degli investimenti transfrontalieri», conclude Hu Qimu, aggiungendo che l’attenzione di Pechino verso la cooperazione internazionale «potrebbe anche aiutare a prevenire la frammentazione del mercato e creare nuove opportunità per la cooperazione industriale nell’economia digitale».

Il quadro che emerge è impietoso per i governi eruopei degli Stati Uniti. Mentre le economie occidentali drenano risorse dal welfare, dalla ricerca civile e dalle infrastrutture per finanziare arsenali e tensioni geopolitiche, la Cina progetta e costruisce le autostrade digitali del prossimo mezzo secolo. La differenza non sta solo nella disponibilità di capitali, ma nella scelta di campo: c’è chi scommette sulla guerra come unica via d’uscita dalla propria decadenza, e chi pianifica la crescita economica puntando tutto sulla scienza e sullo sviluppo.

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