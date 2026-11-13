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"Mi hanno costretto a spogliarmi, volevano dicessi: amo Israele". Il racconto del Prof. italiano arrestato nella Cisgiordania occupata

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"Mi hanno costretto a spogliarmi, volevano dicessi: amo Israele". Il racconto del Prof. italiano arrestato nella Cisgiordania occupata

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Abbiamo ascoltato il professore Donato Ferdori arrestato dalle forze di occupazione israeliane mentre difendeva i contadini palestinesi durante la raccolta delle olive: dal blitz con la finta "zona militare chiusa" alle violenze psicologiche nel carcere di Givon, fino all'ipocrisia dei media italiani questo il suo racconto a l'AntiDiplomatico.

 

di Agata Iacono

 

Professore, lei ha scelto di recarsi in Cisgiordania con l'International Solidarity Movement per supportare la raccolta delle olive. Questo momento agricolo è diventato ormai un simbolo della resistenza palestinese contro il furto di terre e i pogrom dei coloni.  Cosa l'ha spinta a questa scelta, mettendoci letteralmente il corpo, in un momento in cui l'Occidente sembra voler normalizzare il genocidio a Gaza e l'escalation in Cisgiordania?

Sono stato messo in contatto con L’International Solidarity Movement (ISM), che non conoscevo, tramite Global Sumud Flotilla. ISM è un movimento antisionista, nonviolento, a guida palestinese ma composto in gran parte da volontari internazionali. Mi ha subito colpito il loro modo di coniugare posizioni politiche radicali, azioni dirette basate su coraggio e saggezza, e un’attenzione genuina alle singole persone che si avvicinano al movimento, senza far loro pesare eventuali fragilità ma, al contempo, esponendo chiaramente i gravi rischi che l’attivismo può comportare. La loro prospettiva politica non si limita all’ambito palestinese, ma abbraccia le lotte portate avanti in vaste aree del pianeta contro le varie forme di suprematismo bianco, di colonialismo, di sfrenato capitalismo. In quel contesto ho conosciuto anche ebrei israeliani che hanno rinunciato da decenni ai propri privilegi di “cittadini di serie A” e vivono in Cisgiordania rischiando vita e libertà per proteggere le famiglie nei villaggi palestinesi. Da tempo avevo intenzione di intraprendere un percorso del genere, e i terribili sviluppi della situazione in quelle terre mi hanno fatto sentire che non potevo aspettare oltre. L’incontro con ISM e la fiducia in loro, attraverso un graduale percorso di conoscenza reciproca, mi hanno convinto sempre più che tre settimane di sostegno ai braccianti della West Bank nella raccolta delle olive potesse essere l’occasione giusta per fare qualcosa di concreto e testimoniare direttamente quel che accade in quei luoghi.

 

Il suo fermo è avvenuto ad al-Lubban al Gharbi con l'accusa di aver violato una "zona militare". Sappiamo che dichiarare arbitrariamente un'area "zona militare chiusa" è una tattica burocratica usata sistematicamente dalle forze di occupazione (IDF) per allontanare gli attivisti internazionali e lasciare i contadini palestinesi in balia delle violenze dei coloni.  Può raccontarci come si sono svolti realmente i fatti al momento dell'arresto e come si è manifestata questa asimmetria di potere?

Certo. Io e altri tredici attivisti di ISM abbiamo passato la mattina di giovedì 29 ottobre collaborando con alcuni braccianti della zona alla raccolta delle loro olive. Verso le 13 abbiamo cominciato a vedere arrivare dei coloni. Alcuni di loro erano armati, e tutti si muovevano tra noi con atteggiamenti aggressivi e sferrando calci nei momenti di incontro ravvicinato. Anche noi cercavamo di fotografare o filmare loro, mantenendo il cellulare protetto dalla password per renderne la violazione più difficile nel caso in cui fosse finito nelle loro mani. L’indicazione di ISM è quella di sostenere  le scelte dei contadini. Se avessero deciso di provare a resistere all’aggressione, alcuni di noi avrebbero cercato di fare interposizione nonviolenta tra loro e i coloni, mentre altri si sarebbero occupati di mettere in salvo il raccolto. Ma i contadini ci hanno invitato ad andarcene tutti assieme, e così abbiamo fatto – alcuni con i grandi sacchi carichi di olive in spalla – muovendoci veloci fuori dall’oliveto e poi lungo una strada, fino a fermarci nei pressi di una casa. Soltanto a quel punto, ho visto arrivare l’esercito: una dozzina di militari armati fino ai denti e, in alcuni casi, col volto coperto. Con ogni probabilità sono stati avvertiti dai coloni della nostra presenza e – invece di fermare questi ultimi (civili armati che aggrediscono contadini inermi) – hanno fermato noi. Ci hanno preso i passaporti e, dopo due ore di immobilità sotto le loro armi, hanno mostrato su un telefono il famigerato ordine di zona militare chiusa, che siamo stati accusati di aver violato. Se quella fosse stata davvero una closed military zone da prima del nostro arrivo, avrebbero potuto mostrarci subito il documento intimandoci di allontanarci, cosa che avremmo fatto. Molto verosimilmente, come anticipato dalla vostra domanda, lo scopo era invece quello di trattenerci per poi espellerci da Israele, “istituendo” una zona militare ad hoc. Una volta rientrato in Italia, ho appreso con dolore che, in seguito al nostro fermo,  il sindaco del villaggio di al-Lubban al Gharbi è stato picchiato brutalmente e minacciato dai militari che gli hanno intimato di non tornare negli uliveti per la raccolta e non accogliere mai più volontari internazionali.

 

Ha denunciato violenze fisiche e psicologiche nel carcere di Givon, tra cui l'imposizione umiliante di spogliarsi e di dichiarare "Io amo Israele". Lei stesso ha detto: "Se fanno questo a me, protetto dalla rete diplomatica, possiamo immaginare cosa succede ai palestinesi". Qual è il livello di brutalità strutturale e disumanizzazione che ha respirato all'interno del sistema carcerario israeliano, oggi noto per i report su torture sistematiche e abusi sui detenuti amministrativi palestinesi?

Qualche giornalista, nel rielaborare la mie dichiarazioni, si è soffermato sulla presenza di scarafaggi nelle celle, come se fosse quello il problema più serio. Certo, gli scarafaggi c’erano. Ma prima bisogna dire che i poliziotti consideravano noi carcerati come scarafaggi e facevano di tutto per farci sentire tali. Naturalmente, mi sono rifiutato di dire che amavo Israele, e forse per questo sono stato sbattuto in una cella da solo. C’erano tre pezzi di pane sul tavolo. C’era un rubinetto da cui, dopo qualche ora, ho bevuto senza sapere che l’acqua non era potabile (me l’hanno poi detto gli altri carcerati, persone che si trovavano dietro le sbarre per motivi di visti scaduti, dopo lustri passati a lavorare e pagare tasse in Israele). C’erano materassini da ginnastica da poggiare sugli scheletri metallici delle brandine, nessuna coperta. Alle 23 entrano due carcerieri urlando in ebraico, mi fanno spogliare e mi deridono. Poi buttano sul tavolo vicino al pane oggetti che stavano per terra, mi impongono di tenere un solo materassino sulla branda (ne avevo messi due) anche  se ce n’erano altri cinque inutilizzati. Questo è stato l’inizio, ma nei cinque giorni successivi non hanno perso occasioni per urlarmi ordini incomprensibili e spintonarmi se non capivo cosa intendessero; per trattare me e gli altri come oggetti, o insetti. E imbestialirsi, a volte, ancora di più, e colpirmi, quando alzando a mia volta la voce e guardandoli negli occhi dicevo frasi come “We are persons, we need respect!”. Forse sarebbe stato più corretto usare “deserve”, ma mi usciva “need”, era proprio un bisogno quello del rispetto, come il bisogno d’aria e di acqua pulita. Tutti venivamo trattati con questo feroce disprezzo; molti lo subivano e basta, oppure tentavano di ingraziarsi le guardie. Forse se fossi rimasto molto più a  lungo avrei ceduto anch’io a quei comportamenti. Era davvero una grande sfida mantenere costantemente la dignità di fronte a quegli omoni in divisa che potevano presentarsi in cella in qualsiasi momento del giorno e della notte, e pretendere qualcosa. Per i detenuti palestinesi, deve essere un inferno al di là di ogni immaginazione.

 

L'Italia ha attivato la sua rete diplomatica per il suo rilascio, eppure il nostro Paese — a livello istituzionale e mediatico — continua a fornire copertura politica e, spesso, forniture militari a Tel Aviv.  Come valuta la narrazione che i media mainstream italiani stanno facendo di quanto accade in Cisgiordania, spesso derubricando a semplici "scontri" quelle che sono vere e proprie aggressioni militari e coloniali?

I diplomatici italiani che ho incontrato in Israele, e poi durante l’espulsione tramite l’Egitto, si sono rivelati in larga misura persone attente e gentili, e la loro presenza fornisce un importante conforto psicologico al connazionale; la mia impressione tuttavia è che  possano incidere molto poco sulle decisioni assunte non solo dai vertici dei Paesi esteri in cui si trovano, ma anche da una microstruttura di potere quale può essere un carcere. Dubito che questa minima capacità di influenza diminuirebbe ulteriormente se il governo italiano assumesse – come dovrebbe – posizioni di netta condanna nei confronti di quanto Israele ha fatto e fa nei territori occupati e al proprio interno. Quanto alla narrazione dei media, quello che manca (per scelta dolosa o per incuria) è una visione complessiva del conflitto israeliano-palestinese, che per essere compreso correttamente richiede uno sguardo che abbracci più di un secolo di storia. Da questa prospettiva appare evidente che il sionismo (pur annoverando al proprio interno, come la maggior parte dei fenomeni culturali, anche alcune teorizzazioni interessanti e condivisibili), di fatto, fin dai suoi inizi, “fu implementato attraverso gli strumenti tipici del colonialismo di insediamento, compreso il modo di rapportarsi alla maggioranza della popolazione autoctona, considerata a volte come un capitale da sfruttare, altre come un ostacolo da rimuovere”. Ho citato Lorenzo Kamel, studioso equilibrato e rigoroso, di cui consiglio un libro agile ma esaustivo: “Israele-Palestina in trentasei risposte” (Einaudi, 2025). Lo sguardo dei media mainstream, invece, si ferma perlopiù al famigerato “7 ottobre” (esecrabile, come tutte le stragi di civili, ma da inquadrare nel contesto della pluridecennale occupazione dei territori palestinesi e delle migliaia di vittime e detenzioni senza accuse né processi – ma con torture e violenze sessuali – che essa ha comportato). O, nel migliore dei casi, si ferma alle violazioni del diritto internazionale compiute da Israele a partire dal 1967 nel contesto di quella che viene perlopiù presentata come una guerra difensiva, mentre si trattò essenzialmente di un attacco preventivo, inquadrabile anch’esso nella prospettiva di quella volontà secolare di dominio coloniale che oggi si manifesta in modo ancora più evidente. “Una terra senza popolo per un popolo senza terra” dicevano i sionisti delle origini. Ma un popolo su quella terra c’era eccome, e – nonostante tutto – c’è ancora.

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