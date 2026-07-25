Michael Hudson: La mia soluzione per risolvere lo stallo tra guerra Stati Uniti e Iran (prima del caffè del mattino)

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di Michael Hudson - Sovereignista

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[traduzione a cura di: Nora Hoppe]

Questa mattina mi sono svegliato dopo essermi addormentato guardando il rafforzamento militare degli Stati Uniti per nuovi combattimenti contro l'Iran. Improvvisamente tutto mi è diventato chiaro su come risolvere la guerra petrolifera degli Stati Uniti con l'Iran – e in effetti anche con i suoi Paesi arabi vicini dell'OPEC – senza la distruzione reciproca che sembra essere stata programmata e che si sta preparando per questo fine settimana.

Non possono esserci negoziati, perché Trump uccide i negoziatori e l'Iran sta finendo di trovarci martiri disposti. Ecco quindi cosa penso dovrebbe essere trasmesso dagli intermediari:

Per quanto riguarda l'Iran, almeno i 12 e 100 miliardi di dollari di risparmi iraniani congelati nelle banche degli Emirati Arabi Uniti vicini (promessi nel Paragrafo 11 come segno di buona fede per avviare l'accordo), gli Stati Uniti stessi pagheranno l'intero 100+ miliardi di dollari all'Iran. Questo taglierebbe il nodo gordiano di questi sceicchi sunniti che tentano lo stratagemma di tenere questi soldi come riparazioni per loro stessi, compensando la ritorsione dell'Iran contro di loro per essersi uniti agli attacchi statunitensi contro l'Iran.

Gli Stati Uniti sono semplicemente in una posizione molto migliore per riscuotere dagli Emirati e da altre banche in cui sono detenuti questi soldi – trattenuti a seguito delle sanzioni originarie degli Stati Uniti.

Trump può quindi applicare loro una tassa separata di qualsiasi cosa voglia, per "proteggerli" da ulteriori bombardamenti iraniani fermandosi stesso a bombardare l'Iran. Li avrà effettivamente salvati dalla distruzione che l'Iran avrebbe causato in risposta all'attacco pianificato dagli Stati Uniti. Come loro autoproclamato Angelo Custode, ha l'equivalente statunitense del diritto divino di fare loro questa richiesta.

Per quanto riguarda l'amministrazione commerciale dell'Iran attraverso lo Stretto di Hormuz promessa nel Paragrafo 5, sarà effettivamente permesso di avere il controllo, comprese le acque territoriali dell'Oman, dato che lo stato di guerra esistente gli conferisce un potere superiore rispetto alla Conferenza ONU sul Diritto del Mare (UNCLOS). L'Iran può quindi imporre pedaggi per recuperare i 300 miliardi di dollari che Trump aveva firmato nel Memorandum d’Intesa (Paragrafo 6), riflettendo i danni che gli Stati Uniti hanno stimato che l'Iran debba ricostruire a causa dei danni causati da quasi mezzo secolo di sanzioni economiche statunitensi.

Per quanto riguarda il Paragrafo 1 dell'accordo che chiede a Israele di aderire al cessate il fuoco, se non si ritirerà e non pagherà riparazioni all'autorità sciita del Libano meridionale (NON allo stato libanese che ha attaccato la regione a sud del fiume Litani), l'Iran farà rispettare la pace con il neonato stato sciita (che col tempo si espanderà per assorbire quello che avrebbe dovuto essere uno stato palestinese – parti della Giordania, le Alture del Golan, ecc.)

La fine di qualsiasi Grande Guerra prevede una ristrutturazione politica di vasta portata come parte della sua risoluzione. La Prima Guerra Mondiale segnò la fine delle monarchie asburgiche europee e di altre monarchie. L'equivalente oggi sarebbe che l'Iran invadesse Kuwait, Giordania e gli Emirati Arabi Uniti, sostituendo i loro clan al potere con una democrazia sotto il loro patrocinio. Questo darebbe inizio al processo di annullamento di ciò che Gran Bretagna e Francia fecero dopo la dissoluzione dell'Impero Ottomano a seguito della Prima Guerra Mondiale. Sarà la soluzione definitiva all'epoca del colonialismo europeo e alla sua distruttiva divisione della regione.

Questo è il mio piano proposto su ciò che accadrà comunque, anche se le parti belligeranti non accetteranno subito i miei termini proposti.

Non ho nemmeno finito il caffè del mattino, quindi questa è la soluzione più semplice che riesco a trovare per ora. Pubblicherò una lunga analisi della geopolitica in gioco tra una o due settimane.