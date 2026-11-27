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di CGTN

Quest’anno ricorre il quinto anniversario della proposta dell’Iniziativa per lo sviluppo globale, ed è anche l’“Anno della Cina” nell’ambito dell’APEC. Il presidente dell’Istituto Italiano Belt and Road, Michele De Gasperis, ha recentemente dichiarato in un’intervista esclusiva concessa al China Media Group che, nei cinque anni trascorsi dalla sua presentazione, il valore dell’Iniziativa per lo sviluppo globale non si limita ai progetti concreti in settori quali la sanità, l’istruzione e la sicurezza alimentare, ma risiede soprattutto nel porre lo sviluppo umano al centro, fornendo anche alle piattaforme di cooperazione regionale, tra cui l’ Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), una guida orientata alla priorità dello sviluppo e all’inclusività.

A suo avviso, l’APEC Economic Leaders’ Meeting di Shenzhen ha riportato la “cooperazione” al centro del dibattito internazionale; i quattro pilastri – commercio, tecnologia, interconnessione e sviluppo – offrono un percorso concreto per la costruzione di una comunità Asia-Pacifico, e anche l’Europa dovrebbe trarre beneficio dall’apertura e dalla cooperazione.

Parlando della cooperazione sino-italiana, il presidente De Gasperis ha sottolineato che il “XV Piano quinquennale” cinese pone l’accento sull’innovazione, sulla crescita dei consumi e sulla prosperità comune; l’Italia, dal canto suo, vanta competenze in settori quali la meccanica avanzata, l’automazione, le tecnologie ambientali e l’agroindustria, il che offre ampi margini di collaborazione tra le imprese, le università e gli istituti di ricerca di entrambe le parti.