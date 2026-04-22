Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Storia in diretta

Michele Marsiglia (FederPetroli) a l'AD: "Tra un mese nessuna alternativa al gas russo per l'Italia"

386
Michele Marsiglia (FederPetroli) a l'AD: "Tra un mese nessuna alternativa al gas russo per l'Italia"

 

Una storia in diretta di Loretta Napoleoni

 

Quanto resta all'Italia da un punto di vista di autonomia energetica?

Michele Marsiglia, presidente di FederPetroli spiega in questa intervista esclusiva a l'AntiDiplomatico la vulnerabilità energetica dell'Italia per la situazione attuale.

Le sue parole.

 

Loretta Napoleoni

Loretta Napoleoni

 

*Economista di fama internazionale. Ha insegnato alla Judge Business Schools di Cambridge e nel 2009 è stata invitata come relatrice alla Ted Conference sui temi del terrorismo. Nel 2005 ha presieduto il gruppo di esperti sul finanziamento del terrorismo per la conferenza internazionale su terrorismo e democrazia organizzata dal Club de Madrid. Autrice di diversi libri di successo tra cui Terrorismo SPAEconomia Canaglia e Maonomics, tradotto in 18 lingue, incluso l’arabo ed il cinese; ISIS, lo stato del terrore, uscito in 20 nazioni. L’ultimo si intitola Technocapitalism

 

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Storia in diretta

"Gli Usa e Israele la guerra l'hanno persa: a Islamabad è l'Iran che detta le condizioni". Intervista a Gianandrea Gaiani

"Gli Usa e Israele la guerra l'hanno persa: a Islamabad è l'Iran che detta le condizioni". Intervista a Gianandrea Gaiani

21 Aprile 2026 17:00
Fino a quando la finanza potrà ignorare le crisi geopolitiche? | Francesco Castelli

Fino a quando la finanza potrà ignorare le crisi geopolitiche? | Francesco Castelli

15 Aprile 2026 07:00
Il bluff di Trump a Hormuz. Intervista a Pino Arlacchi (VIDEO)

Il bluff di Trump a Hormuz. Intervista a Pino Arlacchi (VIDEO)

14 Aprile 2026 07:15
Crisi nel Golfo: l’Italia sull’orlo del razionamento energetico? Intervista a Demostenes Floros

Crisi nel Golfo: l’Italia sull’orlo del razionamento energetico? Intervista a Demostenes Floros

10 Aprile 2026 14:00
Perché il cessate il fuoco di Trump è già fallito || Andrea Zhok

Perché il cessate il fuoco di Trump è già fallito || Andrea Zhok

09 Aprile 2026 11:00
Perché l'Unione Europea ha perso la sfida del futuro - Intervista a Francesco Sylos Labini (VIDEO)

Perché l'Unione Europea ha perso la sfida del futuro - Intervista a Francesco Sylos Labini (VIDEO)

05 Aprile 2026 11:00
"Sapevano perfettamente che bombardando l'Iran avrebbero bombardato anche noi" - Intervista ad Alberto Negri (VIDEO)

"Sapevano perfettamente che bombardando l'Iran avrebbero bombardato anche noi" - Intervista ad Alberto Negri (VIDEO)

04 Aprile 2026 08:00
Scacco matto a Hormuz. Intervista esclusiva a Pepe Escobar (VIDEO)

Scacco matto a Hormuz. Intervista esclusiva a Pepe Escobar (VIDEO)

01 Aprile 2026 08:00
ITALIA

La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele...

34029
EUROPA

Magyar, Kiev e Bruxelles hanno cantato vittoria troppo presto?

18518
EUROPA

Mediobanca, Trump e chi comanda (veramente) in Italia

14370
ASIA

"Cent'anni di dominio". La Casa Bianca ammette il vero obiettivo della guerra all'Iran

12391

“Non c’è stato un dollaro americano speso in Europa e nella Nato che non abbia servito gli interessi americani”. Intervista al gen. Fabio Mini

10812
NORD-AMERICA

CENTCOM rivela il numero di soldati statunitensi feriti nella guerra all'Iran

9698
ASIA

Hormuz,: le 3 condizioni dell'Iran per il passaggio delle navi

9475
RUSSIA

La demonizzazione del "popolo russo" come preparazione ideologica al conflitto

9433
AMERICA LATINA

Dall'energia ai giovani comunisti: il sostegno della Cina a Cuba contro l'assedio USA

AMERICA LATINA

La Russia condanna le minacce USA contro Cuba e Nicaragua

ASIA

Blocco navale bucato: 26 navi della 'flotta ombra' iraniana eludono la Marina USA

MEDITERRANEO

Droni a prova di interferenze: come la fibra ottica di Hezbollah sta mettendo in crisi l'IDF

MEDITERRANEO

Hamas respinge il piano USA: 'Il disarmo è una trappola per scatenare la guerra civile'

RUSSIA

"Sfogheranno la rabbia sugli indifesi": l'allarme del diplomatico russo dopo la strage di Kiev

AMERICA LATINA

Lula shock ad Hannover: 'La guerra all'Iran è una follia da 2.700 miliardi di dollari

ASIA

Baghaei: 'Mentre parlavamo di pace, gli USA hanno invaso il territorio iraniano due volte'

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
L’eclissi della super-potenza: come l’Iran ha colpito al cuore la deterrenza USA di Alessandro Bartoloni L’eclissi della super-potenza: come l’Iran ha colpito al cuore la deterrenza USA

L’eclissi della super-potenza: come l’Iran ha colpito al cuore la deterrenza USA

  • 21 Aprile 2026 15:02
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
"Gli Usa e Israele la guerra l'hanno persa: a Islamabad è l'Iran che detta le condizioni". Intervista a Gianandrea Gaiani di Loretta Napoleoni "Gli Usa e Israele la guerra l'hanno persa: a Islamabad è l'Iran che detta le condizioni". Intervista a Gianandrea Gaiani

"Gli Usa e Israele la guerra l'hanno persa: a Islamabad è l'Iran che detta le condizioni". Intervista a Gianandrea Gaiani

  • 21 Aprile 2026 17:00
Eduardo Galeano, undici anni dopo: la sua voce contro la dottrina Monroe di Fabrizio Verde Eduardo Galeano, undici anni dopo: la sua voce contro la dottrina Monroe

Eduardo Galeano, undici anni dopo: la sua voce contro la dottrina Monroe

  • 14 Aprile 2026 18:48
L'endpoint di Hormuz e la Grande Guerra Energetica di Giuseppe Masala L'endpoint di Hormuz e la Grande Guerra Energetica

L'endpoint di Hormuz e la Grande Guerra Energetica

  • 13 Aprile 2026 10:00
La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante di Michelangelo Severgnini La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante

La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante

  • 11 Aprile 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Robot in maratona a Beijing: dalla corsa all'innovazione manifatturiera   Una finestra aperta Robot in maratona a Beijing: dalla corsa all'innovazione manifatturiera

Robot in maratona a Beijing: dalla corsa all'innovazione manifatturiera

  • 20 Aprile 2026 07:00
Grandi modelli IA cinesi ottengono ampia diffusione globale Grandi modelli IA cinesi ottengono ampia diffusione globale

Grandi modelli IA cinesi ottengono ampia diffusione globale

  • 16 Aprile 2026 09:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele... di Francesco Santoianni La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele...

La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele...

  • 14 Aprile 2026 14:30
Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio” di Raffaella Milandri Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

  • 21 Marzo 2026 18:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio di Paolo Desogus Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

  • 02 Aprile 2026 15:59
Venezuela, la lezione d'aprile di Geraldina Colotti Venezuela, la lezione d'aprile

Venezuela, la lezione d'aprile

  • 13 Aprile 2026 17:26
Fulvio Grimaldi - IL LIBANO DA VICINO. Dimenticare Gaza, moltiplicare Gaza Fulvio Grimaldi - IL LIBANO DA VICINO. Dimenticare Gaza, moltiplicare Gaza

Fulvio Grimaldi - IL LIBANO DA VICINO. Dimenticare Gaza, moltiplicare Gaza

  • 21 Aprile 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Dramma Nazionale     di Alessandro Mariani Dramma Nazionale    

Dramma Nazionale    

  • 04 Aprile 2026 19:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il PD alla continua ricerca di se stesso di Giuseppe Giannini Il PD alla continua ricerca di se stesso

Il PD alla continua ricerca di se stesso

  • 20 Aprile 2026 08:00
Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B di Antonio Di Siena Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

  • 17 Aprile 2026 10:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Dalle minacce atomiche alla capitolazione: come l'Iran ha sconfitto la propaganda dell'invincibilità di Michele Blanco Dalle minacce atomiche alla capitolazione: come l'Iran ha sconfitto la propaganda dell'invincibilità

Dalle minacce atomiche alla capitolazione: come l'Iran ha sconfitto la propaganda dell'invincibilità

  • 08 Aprile 2026 11:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti