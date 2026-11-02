Midterm, il voto che può trasformare il Congresso nel principale ostacolo a Trump

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Il 3 novembre gli Stati Uniti saranno chiamati alle urne per le elezioni di metà mandato, un appuntamento che potrebbe condizionare in maniera significativa gli ultimi due anni della presidenza di Donald Trump. In palio c'è il controllo del Congresso, con conseguenze dirette sulla capacità della Casa Bianca di portare avanti la propria agenda politica. La Camera dei Rappresentanti sarà rinnovata integralmente: tutti i 435 seggi sono infatti in gioco.

Per il Senato, invece, si voterà per 35 dei 100 componenti, secondo il meccanismo di rinnovo parziale previsto per questa istituzione. In 36 Stati si eleggeranno inoltre i governatori, con particolare attenzione agli Stati in bilico, dove il confronto tra repubblicani e democratici può assumere un peso decisivo. Attualmente il Partito Repubblicano controlla entrambe le camere: dispone di 218 seggi alla Camera, contro i 214 democratici, mentre al Senato può contare su 53 componenti, rispetto ai 45 democratici e ai due indipendenti che votano con loro. L'obiettivo dei democratici è conquistare la maggioranza in almeno uno dei due rami del Congresso, trasformando il voto in un freno all'azione dell'amministrazione Trump.

Le elezioni di metà mandato rappresentano tradizionalmente un giudizio sull'operato del presidente. Una maggioranza democratica potrebbe rendere più difficile l'approvazione delle leggi, condizionare le scelte di bilancio, rallentare la conferma delle nomine governative e intensificare le indagini sull'amministrazione. Trump conserverebbe tuttavia importanti margini di manovra, soprattutto in politica estera e attraverso il ricorso agli ordini esecutivi, anche se il Congresso potrebbe limitarne gli effetti intervenendo con nuove leggi o sul finanziamento delle iniziative presidenziali.

La posta in gioco va dunque oltre la semplice distribuzione dei seggi. Per i repubblicani si tratta di conservare la possibilità di governare senza ostacoli parlamentari; per i democratici, di ottenere gli strumenti istituzionali per controllare e contrastare l'azione della Casa Bianca. Il risultato del 3 novembre definirà così gli equilibri di potere a Washington nella seconda parte del mandato di Trump.



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