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Midterm, la frattura nell'elettorato di Trump: economia, guerra e politiche migratorie pesano sul voto

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Midterm, la frattura nell'elettorato di Trump: economia, guerra e politiche migratorie pesano sul voto

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Le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti ridisegnano gli equilibri politici di Washington e rappresentano una battuta d'arresto per Donald Trump. Il Partito Democratico ha conquistato la maggioranza sia alla Camera dei Rappresentanti, dove potrebbe arrivare fino a 244 seggi sui 435 complessivi, sia al Senato, strappando entrambe le istituzioni al controllo repubblicano. Un risultato che consegna all'opposizione il controllo del Congresso e apre una nuova fase, particolarmente complicata per gli ultimi due anni della presidenza Trump. La vittoria democratica ha superato le aspettative, con affermazioni anche in Stati tradizionalmente conservatori come Texas, Kansas, Carolina del Nord, Carolina del Sud, Iowa e Ohio. Particolarmente significativo il risultato texano, dove i democratici hanno conquistato entrambi i seggi in palio per il Senato e la carica di governatore, interrompendo decenni di predominio repubblicano.

Il pastore presbiteriano James Talarico ha sconfitto il procuratore generale Ken Paxton, diventando il primo democratico eletto al Senato per il Texas da 38 anni. Gina Hinojosa ha invece battuto il governatore uscente Greg Abbott, diventando la prima donna latina a guidare lo Stato. Oltre agli equilibri parlamentari, queste elezioni hanno segnato una serie di primati nella rappresentanza politica. Chris Pappas è diventato il primo uomo apertamente gay eletto al Senato, Abdul El Sayed il primo senatore musulmano e Peggy Flanagan la prima donna indigena a entrare nella Camera alta. Sul fronte delle governatrici, Deb Haaland sarà la prima donna nativa americana a guidare uno Stato, in New Mexico, mentre Keisha Lance Bottoms sarà la prima donna afroamericana eletta governatrice, in Georgia. Anche la California avrà il suo primo governatore latino eletto dal 1875, Xavier Becerra.

Il voto riflette anche il malcontento di una parte significativa dell'elettorato nei confronti dell'amministrazione Trump. Inflazione, aumento dei prezzi della benzina legato alla guerra in Iran, conseguenze dei dazi commerciali e politiche migratorie controverse figurano tra i fattori che hanno contribuito alla sconfitta repubblicana. Particolarmente rilevante appare inoltre lo spostamento del voto latino in Texas, dove una componente dell'elettorato che aveva sostenuto Trump nel 2024 si è orientata questa volta verso i democratici. Trump ha tentato inizialmente di prendere le distanze dalla sconfitta, sostenendo che la propria assenza dalle schede elettorali avesse penalizzato i repubblicani. Eppure, durante la campagna, aveva trasformato il voto in un referendum sulla propria leadership, partecipando a numerosi comizi e chiedendo agli elettori di sostenerlo indirettamente. Successivamente ha riconosciuto la vittoria democratica e manifestato disponibilità a collaborare con la nuova maggioranza. Il cambio di controllo del Congresso avrà conseguenze concrete. I democratici potranno bloccare l'agenda legislativa della Casa Bianca, avviare inchieste sull'amministrazione e promuovere eventuali procedimenti di impeachment contro Trump o membri del suo governo.

Al Senato avranno inoltre maggiore influenza sulle decisioni di politica estera e potranno ostacolare le nomine alla Corte Suprema. L'impeachment non comporterebbe automaticamente la rimozione del presidente, che richiederebbe una maggioranza dei due terzi nella Camera alta. Per Trump si apre dunque una seconda parte del mandato caratterizzata da un Congresso controllato dagli avversari politici. Senza la possibilità di ricandidarsi nel 2028, il presidente dovrà affrontare una maggioranza democratica dotata di strumenti istituzionali per sottoporre la sua amministrazione a un controllo molto più stringente e condizionare le sue scelte politiche.

 

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