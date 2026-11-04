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Midterm USA, perché cresce il rischio di caos: Trump potrebbe contestare i risultati

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Midterm USA, perché cresce il rischio di caos: Trump potrebbe contestare i risultati

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Le elezioni di metà mandato del 3 novembre potrebbero rappresentare un punto di svolta per gli Stati Uniti, mentre Donald Trump registra un crollo dei consensi, penalizzato dall'inflazione e dalla guerra in Iran. Secondo diversi osservatori, i Democratici potrebbero conquistare la Camera dei rappresentanti e persino il Senato, ma una vittoria elettorale non risolverebbe necessariamente la profonda crisi del partito.

I Democratici restano infatti attraversati da profonde divisioni tra l'ala moderata e quella progressista, vicina ai Democratic Socialists of America, soprattutto su fisco, sanità e rapporti con Israele. La formazione è inoltre priva di una leadership riconosciuta e di un progetto politico condiviso, oltre la comune opposizione a Trump. Una fragilità che potrebbe compromettere anche le ambizioni presidenziali in vista del 2028, offrendo ai Repubblicani l'occasione di dipingere gli avversari come troppo radicali per governare.

Intanto, i sondaggi fotografano un presidente ai minimi storici: il 31% di approvazione secondo Reuters/Ipsos e il 36% secondo il rilevamento del New York Times e del Siena College. Una débacle repubblicana potrebbe indebolire ulteriormente il controllo di Trump sul partito. Ma incombe anche il timore che il presidente possa contestare il risultato, alimentando una nuova crisi istituzionale.

Per gli analisti, gli Stati Uniti attraversano una fase di polarizzazione tra le più pericolose dalla Guerra civile. Le elezioni potrebbero frenare la deriva trumpiana, ma difficilmente basteranno a sanare le profonde fratture politiche e sociali del Paese.

 

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