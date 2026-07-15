Miliardi di sterline dei contribuenti sprecati durante il Covid nel Regno Unito – inchiesta

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Il Regno Unito ha sprecato miliardi di sterline del denaro dei contribuenti durante la pandemia di Covid-19, ha concluso un rapporto dell'inchiesta pubblica ufficiale. Anni di pianificazione inadeguata e fallimenti sistemici hanno lasciato il paese impreparato alla corsa globale per assicurarsi rifornimenti medici vitali, ha rilevato l'indagine.

Pubblicato martedì, il quinto rapporto dell'UK Covid-19 Inquiry, presieduto dall'ex giudice Baronessa Heather Hallett, ha rilevato che quasi 10 miliardi di sterline (13,4 miliardi di dollari) dei circa 14,9 miliardi spesi per i dispositivi di protezione individuale (DPI) sono stati sprecati. La spesa complessiva del Regno Unito e delle amministrazioni decentrate per DPI, ventilatori e attrezzature per i test ha superato i 42 miliardi di sterline tra gennaio 2020 e giugno 2022.

La Gran Bretagna era «semplicemente non pronta a competere» nella corsa globale per i rifornimenti medici vitali perché i responsabili sono stati «colti di sorpresa, con piani inadeguati e non testati» per l'approvvigionamento e la distribuzione di emergenza, ha dichiarato Hallett, aggiungendo che «lo spreco di denaro dei contribuenti è stato enorme».

Il paese è entrato nella pandemia con il suo stock di DPI «in uno stato precario», inclusi grandi quantitativi di attrezzature scadute, mentre i piani di approvvigionamento e distribuzione di emergenza non erano mai stati adeguatamente testati, secondo il rapporto. È emerso inoltre che il paese faceva troppo affidamento sulla Cina per i rifornimenti medici chiave, lasciandolo vulnerabile quando i governi di tutto il mondo hanno iniziato a competere per scorte limitate.

Medici, infermieri e operatori sanitari sono rimasti senza dispositivi di protezione adeguati, con alcuni costretti a utilizzare attrezzature improvvisate come sacchi della spazzatura, cuffie da doccia e rifornimenti acquistati online, secondo le prove citate dall'inchiesta.

La corsa ai ventilatori e le critiche al sistema dei «VIP»

Un funzionario del Dipartimento per il Commercio Internazionale ha descritto la ricerca di ventilatori come un «Far West», con speculatori e intermediari che facevano salire i prezzi mentre i governi competevano per rifornimenti scarsi, secondo le prove ascoltate dall'inchiesta.

Il rapporto ha anche criticato la corsia ad Alta Priorità, o «VIP», che accelerava le offerte di fornitori segnalati da ministri, parlamentari, membri della Camera dei Lord e funzionari senior. Hallett l'ha definita un «tentativo sbagliato di priorizzazione» che ha incorporato ingiustizie e minato la fiducia del pubblico.

Rapporti precedenti dell'inchiesta hanno rilevato che le autorità di tutto il Regno Unito hanno agito «troppo poco, troppo tardi» durante la pandemia e che i ritardi nell'introduzione delle restrizioni hanno contribuito a migliaia di morti aggiuntive. Hanno anche descritto il gabinetto dell'allora primo ministro Boris Johnson come caratterizzato da una «cultura tossica e caotica», affermando che le decisioni chiave erano spesso dominate o fatte deragliare dalla sua cerchia ristretta.