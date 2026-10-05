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Minaccia alla base USA di Fairford: il Pentagono evacua i bombardieri B-1

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Minaccia alla base USA di Fairford: il Pentagono evacua i bombardieri B-1

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L'Aeronautica Militare statunitense ha ritirato tutti i suoi bombardieri dalla base aerea britannica di Fairford. La struttura era stata utilizzata da Washington per l'offensiva contro l'Iran e, recentemente, nelle sue vicinanze si è verificato un grave incidente di sicurezza, collegato a un'indagine su un presunto attentato terroristico.

Secondo un funzionario del Pentagono che ha parlato all'agenzia AP a condizione di anonimato, i bombardieri sono stati ridispiegati nelle rispettive basi d'origine negli Stati Uniti nella giornata di domenica, senza che venissero forniti ulteriori dettagli.

Gli osservatori di volo, tra cui la Military Air Tracking Alliance, avevano rilevato decine di B-52 e B-1 operativi a Fairford fin dai primi giorni del conflitto con l'Iran, iniziato il 28 febbraio. Sempre domenica, gli analisti hanno confermato il decollo di numerosi B-1 dalla base inglese. Il bombardiere supersonico a lungo raggio può trasportare uno dei carichi bellici convenzionali più ingenti dell'arsenale statunitense, tra cui decine di missili da crociera e diverse tonnellate di bombe.

Cos'è successo a Fairford?

I fatti risalgono alle prime ore di domenica mattina, quando cinque uomini sono stati arrestati vicino alla base con l'accusa di reati legati a esplosivi e terrorismo. I sospetti sono stati rilasciati su cauzione il giorno successivo.

Le autorità britanniche hanno ipotizzato un presunto coinvolgimento di Teheran nell'episodio, ricostruzione smentita "categoricamente" dal ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, e dall'ambasciata iraniana a Londra.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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