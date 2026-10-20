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Mine in Russia. La testimonianza di un italiano a Briansk smentisce la propaganda di Trump

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Mine in Russia. La testimonianza di un italiano a Briansk smentisce la propaganda di Trump

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Storia in diretta di Loretta Napoleoni

Dal 15 ottobre la regione russa di Briansk, a circa 160 km dal confine ucraino, vive una nuova fase del conflitto: droni che non portano soltanto esplosivi, ma anche mine di piccole dimensioni, disseminate nei boschi e, secondo la nuova testimonianza che abbiamo raccolto, anche nei pressi dei centri abitati. Gregorio Rapetti, che vive a Briansk, riferisce di almeno un ferito e di una vittima tra i civili, nel pieno della stagione della raccolta dei funghi. Nel video ci mostra i resti di un drone e una cassetta a griglia per il trasporto degli ordigni. Cita inoltre l'avviso del governatore, arrivato anche sui telefoni dei cittadini, che invita a non toccare nulla. Il fenomeno, a suo dire, interessa anche Kursk, Belgorod, Kaluga e Voronež.

Con Fiammetta Cucurnia, storica inviata di Repubblica a Mosca,  discutono la provenienza dei componenti, l'uso dell'intelligenza artificiale, il ruolo di Starlink e le notizie sullo stop all'intelligence USA a Kiev. Le tesi sono le opinioni degli ospiti e non sono verificate in modo indipendente. 

Buona visione!

Loretta Napoleoni

Loretta Napoleoni

 

*Economista di fama internazionale. Ha insegnato alla Judge Business Schools di Cambridge e nel 2009 è stata invitata come relatrice alla Ted Conference sui temi del terrorismo. Nel 2005 ha presieduto il gruppo di esperti sul finanziamento del terrorismo per la conferenza internazionale su terrorismo e democrazia organizzata dal Club de Madrid. Autrice di diversi libri di successo tra cui Terrorismo SPAEconomia Canaglia e Maonomics, tradotto in 18 lingue, incluso l’arabo ed il cinese; ISIS, lo stato del terrore, uscito in 20 nazioni. L’ultimo si intitola Technocapitalism

 

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