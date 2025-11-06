Ministri israeliani esortano gli ebrei a fuggire da Mamdani, "sostenitore di Hamas", dopo l'elezione a sindaco di New York

I ministri del governo israeliano non hanno gradito l'elezione di Zohran Mamdani a primo sindaco musulmano di New York City, al punto di invitare gli ebrei della città a immigrare in Israele.

Il candidato democratico Mamdani è stato eletto martedì sindaco di New York, diventando il primo musulmano e sud asiatico a ricoprire tale carica.

"La città, che un tempo era il simbolo della libertà mondiale, ha consegnato le chiavi a un sostenitore di Hamas", ha dichiarato mercoledì il ministro israeliano per gli Affari della diaspora, Amichai Chikli, sul social media statunitense X.

Chikli, del partito Likud del primo ministro Benjamin Netanyahu, ha definito la vittoria di Mamdani "una svolta fondamentale" per New York, "un luogo che è diventato la roccaforte della più grande comunità ebraica al mondo al di fuori di Israele" dalla fine del XIX secolo.

"Invito gli ebrei di New York a considerare positivamente la definizione del loro nuovo posto nella Terra di Israele", ha affermato.

Il ministro della Sicurezza nazionale di estrema destra, Itamar Ben-Gvir, ha definito l'elezione di Mamdani a sindaco di New York "il trionfo dell'antisemitismo sul buon senso", etichettando il neoeletto sindaco come "un sostenitore di Hamas, un odiatore di Israele e un antisemita dichiarato".

Anche l'ambasciatore israeliano all'ONU Danny Danon si è scagliato contro Mamdani.

"Le dichiarazioni provocatorie di Mamdani non ci scoraggeranno", ha scritto Danon su X, promettendo di rafforzare i legami con i leader della comunità ebraica di New York.

In alcune dichiarazioni rilasciate alla radio locale 103 FM, Danon ha avvertito che l'elezione di Mamdani può danneggiare "il senso di sicurezza della comunità ebraica", in quanto egli è direttamente responsabile delle forze di polizia.

Mamdani, in dichiarazioni pre-elettorali, si è impegnato a ordinare al dipartimento di polizia di New York di arrestare Netanyahu se dovesse visitare la città, onorando un mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale per i crimini di guerra commessi dal premier nella Striscia di Gaza.

Ha inoltre ripetutamente denunciato l'antisemitismo e ha espresso il suo sostegno alla comunità ebraica della città.

"Ho detto in ogni occasione che non c'è spazio per l'antisemitismo in questa città, in questo Paese. L'ho detto perché è qualcosa in cui credo personalmente", ha dichiarato durante la sua campagna elettorale. Si è anche impegnato a costruire un municipio "che sia fermo al fianco degli ebrei newyorkesi e non vacilli nella lotta contro il flagello dell'antisemitismo".

Mamdani, nella sua vittoria, ha usufruito del sostegno di una base ampia e diversificata di elettori, tra cui anche ebrei che respingono le politiche del governo Netanyahu, in particolare durante i due anni di guerra genocida nella Striscia di Gaza.

Israele ha ucciso circa 69.000 persone, per lo più donne e bambini, e ne ha ferite oltre 170.000 in un brutale assalto a Gaza dall'ottobre 2023, prima che l'offensiva si interrompesse in base a un accordo di cessate il fuoco entrato in vigore il 10 ottobre.

