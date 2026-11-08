Mélenchon promette l'invio di navi francesi per scortare le flotte dirette a Gaza

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Il leader della sinistra francese Jean-Luc Mélenchon ha promesso che, in caso di una sua ascesa al potere, la Francia potrebbe inviare navi a protezione delle flotte di civili dirette verso Gaza, delineando un ruolo più diretto nella difesa dei diritti dei palestinesi.



Durante un comizio tenutosi il 7 novembre a Le Bourget, nei pressi di Parigi, il leader di "La France Insoumise" ha condannato il genocidio a Gaza e l'espansione territoriale israeliana, illustrando al contempo gli impegni in politica estera in vista delle elezioni presidenziali francesi del 2027.



"Se necessario, navi francesi scorteranno le flotte di cittadini che si mobilitano per far valere i propri diritti", ha dichiarato. La proposta di Mélenchon prevede l'affiancamento di imbarcazioni francesi alle missioni marittime civili che tentano di raggiungere Gaza, nel contesto del blocco israeliano.



Nelle sue dichiarazioni, il sostegno ai palestinesi viene collegato a misure concrete, tra cui la protezione dei cittadini che organizzano flottiglie per sfidare le restrizioni all'accesso verso il territorio sotto assedio.





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