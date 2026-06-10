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Secondo quanto scritto da Mohammad Reza Gilani, l'Iran e il Messico sembrano appartenere a mondi diversi. Uno si trova nel cuore dell'Asia occidentale, l'altro in Nord America. Parlano lingue diverse, hanno tradizioni distinte e hanno seguito percorsi storici differenti. Tuttavia, c'è qualcosa in grado di superare qualsiasi distanza: la forza del loro popolo e il loro amore per lo sport più popolare del pianeta.

La designazione di Tijuana come campo base della nazionale iraniana per i Mondiali del 2026 ha aperto un'opportunità senza precedenti per unire due società che, sebbene geograficamente distanti, condividono valori profondamente umani.

Le bandiere dell'Iran e del Messico condividono gli stessi colori: verde, bianco e rosso. Può sembrare una coincidenza. Ma dietro quei colori si celano valori universali che entrambi i popoli riconoscono e rispettano. Il verde rappresenta la speranza e il futuro; il bianco simboleggia la pace e la convivenza; il rosso esprime sacrificio, dignità e amore per la patria.

Forse è per questo che esiste un legame naturale tra messicani e iraniani.

I messicani comprendono perfettamente cosa significhi vivere il calcio con il cuore. Sanno cosa significhi cantare l'inno nazionale prima di una partita, festeggiare una vittoria con la famiglia o mantenere la speranza fino all'ultimo minuto. Gli iraniani provano esattamente la stessa cosa.

Per milioni di iraniani, il calcio è più di un semplice sport. È espressione di identità nazionale, fonte di orgoglio collettivo e linguaggio comune tra generazioni. Allo stesso modo, per milioni di messicani, il calcio è parte integrante della vita quotidiana e della cultura popolare.

Pertanto, la presenza dell'Iran in Messico durante i Mondiali trascende l'aspetto sportivo. È un'opportunità per i tifosi messicani di conoscere l'Iran da vicino, in modo più umano. Un'occasione per scoprire una cultura antica, una società orgogliosa della sua storia e un popolo che attribuisce grande valore all'ospitalità, alla famiglia e all'amicizia.

Sarà anche un'opportunità per gli iraniani di conoscere meglio il Messico, la sua ricchezza culturale, il calore della sua gente e l'incomparabile passione con cui vivono il calcio.

In un'epoca in cui il mondo sembra segnato da divisioni e conflitti, eventi come i Mondiali ci ricordano che esistono spazi in cui le differenze possono trasformarsi in incontro e rispetto reciproco. Il calcio non elimina i confini, ma costruisce ponti.

E nel 2026, uno di quei ponti avrà un nome proprio: Tijuana.

Lì, tifosi, giornalisti, famiglie e giovani di diverse nazionalità si incontreranno. Lì, bandiere diverse sventoleranno sotto lo stesso vessillo. Lì, migliaia di messicani avranno l'opportunità di conoscere meglio l'Iran, al di là dei titoli dei giornali e degli stereotipi.

Il messaggio che l'Iran desidera trasmettere al popolo messicano è semplice e sincero: Grazie per averci aperto le porte del vostro Paese. Grazie per aver accolto il nostro team. Grazie per aver permesso al calcio di diventare uno spazio di amicizia tra le nostre nazioni.

Perché, in fin dei conti, al di là delle lingue, dei confini o delle differenze culturali, c'è qualcosa che unisce messicani e iraniani: l'orgoglio per le nostre radici, l'amore per la nostra patria e l'emozione di vedere una palla rotolare.

Che i Mondiali del 2026 siano una celebrazione dello sport, dell'amicizia e dell'unione dei nostri popoli. Il Messico e l'Iran hanno molto più in comune di quanto immaginino. E forse Tijuana è il luogo in cui questa storia comincia a svelarsi.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it