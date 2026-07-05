"Morte a Israele!": il fragoroso ingresso degli yemeniti al funerale di Khamenei (VIDEO)
Un gruppo di yemeniti entra nel complesso principale della Grande Moschea dell'Imam Khomeini a Teheran, sventolando bandiere e striscioni yemeniti e facendosi strada tra la folla, mentre grida slogan come "Morte a Israele!".
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I partecipanti prendono parte alla cerimonia di commiato per la Guida Suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso nei criminali attacchi di Stati Uniti e Israele (coalizione Epstein) contro la Repubblica Islamica dell'Iran.