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"Morte a Israele!": il fragoroso ingresso degli yemeniti al funerale di Khamenei (VIDEO)

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"Morte a Israele!": il fragoroso ingresso degli yemeniti al funerale di Khamenei (VIDEO)

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Un gruppo di yemeniti entra nel complesso principale della Grande Moschea dell'Imam Khomeini a Teheran, sventolando bandiere e striscioni yemeniti e facendosi strada tra la folla, mentre grida slogan come "Morte a Israele!".

I partecipanti prendono parte alla cerimonia di commiato per la Guida Suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso nei criminali attacchi di Stati Uniti e Israele (coalizione Epstein) contro la Repubblica Islamica dell'Iran. 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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