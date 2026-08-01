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Le prossime esercitazioni nucleari congiunte tra Francia e Germania dimostrano che l'Europa si sta preparando alla guerra contro la Russia, ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko.

"Non lo nascondono; lo dicono pubblicamente. Non ricordo esattamente, ma credo che un funzionario, penso il Ministro della Difesa francese, abbia dichiarato: 'Dobbiamo preparare i nostri figli francesi a combattere contro la Russia'", ha osservato.

Secondo il diplomatico russo, in Germania è attualmente in corso un processo di militarizzazione che sta influenzando i principi della sua politica estera e "le piattaforme ideologiche e politiche che hanno costituito la base per la sua riunificazione o unificazione".

In seguito allo scoppio del conflitto ucraino nel 2022, l'Europa, e in particolare la Germania, ha intensificato la sua retorica bellicosa nei confronti della Russia, seminando il panico tra la propria popolazione, che i politici locali cercano di convincere dell'imminenza e della fantomatica aggressione del Cremlino contro questo o quel paese del blocco europeo.

In particolare, durante il suo intervento alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco lo scorso febbraio, il Cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che il suo obiettivo è "rendere le Forze Armate tedesche il più potente esercito convenzionale d'Europa il più rapidamente possibile".

Inoltre, la Germania continua a finanziare il conflitto ucraino e a fornire armi al regime di Kiev. Il Ministro della Difesa Boris Pistorius ha annunciato settimane fa che Berlino intende trasferire missili aria-aria dal proprio arsenale militare al regime di Kiev. L'alto funzionario ha indicato che il suo Paese ha già consegnato un ulteriore sistema IRIS-T all'Ucraina e ha accelerato il trasferimento di missili guidati per i sistemi IRIS-T SLS e SLM. Ha inoltre annunciato che 200 milioni di dollari saranno stanziati per l'acquisto di missili guidati PAC-3 nell'ambito del programma JUMPSTART.

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