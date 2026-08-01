Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Mosca: le esercitazioni nucleari di Germania e Francia sono il preludio a una guerra contro la Russia

505
Mosca: le esercitazioni nucleari di Germania e Francia sono il preludio a una guerra contro la Russia

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

Le prossime esercitazioni nucleari congiunte tra Francia e Germania dimostrano che l'Europa si sta preparando alla guerra contro la Russia, ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko.

"Non lo nascondono; lo dicono pubblicamente. Non ricordo esattamente, ma credo che un funzionario, penso il Ministro della Difesa francese, abbia dichiarato: 'Dobbiamo preparare i nostri figli francesi a combattere contro la Russia'", ha osservato.

Secondo il diplomatico russo, in Germania è attualmente in corso un processo di militarizzazione che sta influenzando i principi della sua politica estera e "le piattaforme ideologiche e politiche che hanno costituito la base per la sua riunificazione o unificazione".

In seguito allo scoppio del conflitto ucraino nel 2022, l'Europa, e in particolare la Germania, ha intensificato la sua retorica bellicosa nei confronti della Russia, seminando il panico tra la propria popolazione, che i politici locali cercano di convincere dell'imminenza e della fantomatica aggressione del Cremlino contro questo o quel paese del blocco europeo.

In particolare, durante il suo intervento alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco lo scorso febbraio, il Cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che il suo obiettivo è "rendere le Forze Armate tedesche il più potente esercito convenzionale d'Europa il più rapidamente possibile".

Inoltre, la Germania continua a finanziare il conflitto ucraino e a fornire armi al regime di Kiev. Il Ministro della Difesa Boris Pistorius ha annunciato settimane fa che Berlino intende trasferire missili aria-aria dal proprio arsenale militare al regime di Kiev. L'alto funzionario ha indicato che il suo Paese ha già consegnato un ulteriore sistema IRIS-T all'Ucraina e ha accelerato il trasferimento di missili guidati per i sistemi IRIS-T SLS e SLM. Ha inoltre annunciato che 200 milioni di dollari saranno stanziati per l'acquisto di missili guidati PAC-3 nell'ambito del programma JUMPSTART.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

CINA Cooperazione navale e deterrenza: cosa rivela l'ultima missione congiunta di Cina e Russia

Cooperazione navale e deterrenza: cosa rivela l'ultima missione congiunta di Cina e Russia

  • 30 Luglio 2026 17:31

Si è concluso con l'arrivo a Vladivostok il pattugliamento marittimo congiunto realizzato dalle marine militari di Cina e Russia, un'operazione durata diciassette giorni che conferma il crescente...

CINA Arriva la risposta di Pechino alle sanzioni UE

Arriva la risposta di Pechino alle sanzioni UE

  • 28 Luglio 2026 16:18

Cresce la tensione commerciale tra Unione Europea e Cina dopo che Bruxelles - clamorosamente visto che si trova già in grande affanno - nel suo ventunesimo pacchetto di sanzioni contro Mosca ha...

ITALIA Il caso Pirlo smaschera l'ipocrisia del pensiero unico

Il caso Pirlo smaschera l'ipocrisia del pensiero unico

  • 27 Luglio 2026 18:06

di Fabrizio Verde Il caso di Andrea Pirlo, costretto a rinunciare alla panchina della Nazionale italiana per via di un contratto di consulenza con una società di scommesse russa, è l’ultimo,...

RUSSIA RIA Novosti -La "guerra totale" di Zelensky e il boomerang strategico contro l'Ucraina

RIA Novosti -La "guerra totale" di Zelensky e il boomerang strategico contro l'Ucraina

  • 27 Luglio 2026 17:04

di Kirill Strelnikov - Ria Novosti Reuters, accidentalmente (o forse no), ha fatto trapelare informazioni su un incontro molto interessante. Secondo l'agenzia, rappresentanti dei servizi segreti statunitensi...

AMERICA LATINA Ucraina: punto cruciale nel traffico di droga tra l'America Latina e l'Europa

Ucraina: punto cruciale nel traffico di droga tra l'America Latina e l'Europa

  • 24 Luglio 2026 17:49

Da anni, mentre l’Occidente continua a inviare armi e mezzi all'Ucraina per alimentare la guerra per procura contro la Russia, emerge una vicenda che getta l'ennesima ombra inquietante sul conflitto....

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Israele: Un miliardo per manipolare l'IA. Così la propaganda influenza le risposte di ChatGPT su Gaza

Israele: Un miliardo per manipolare l'IA. Così la propaganda influenza le risposte di ChatGPT su Gaza

01 Agosto 2026 12:30
Madrid, Rabat e Bruxelles: la partita dietro la crisi di Ceuta

Madrid, Rabat e Bruxelles: la partita dietro la crisi di Ceuta

01 Agosto 2026 07:00
Ucraina, tra aperture diplomatiche e nuove linee di frattura

Ucraina, tra aperture diplomatiche e nuove linee di frattura

01 Agosto 2026 07:00
Dall'Iraq alla Giordania: come cambia l'equilibrio regionale

Dall'Iraq alla Giordania: come cambia l'equilibrio regionale

01 Agosto 2026 07:00
Invasione di Ceuta: cosa sta accadendo nell'enclave spagnola?

Invasione di Ceuta: cosa sta accadendo nell'enclave spagnola?

31 Luglio 2026 17:00
Quando il figlio di Netanyahu incitava "l'occupazione musulmana" di Ceuta e Melilla

Quando il figlio di Netanyahu incitava "l'occupazione musulmana" di Ceuta e Melilla

31 Luglio 2026 16:00
Il caso dei 700 militari italiani nel Golfo e la (ennesima) umiliazione del Parlamento

Il caso dei 700 militari italiani nel Golfo e la (ennesima) umiliazione del Parlamento

31 Luglio 2026 15:00
Il "piano segreto" di Merz per aggirare i governi regionali sulle truppe NATO – Telegraph e Die Welt

Il "piano segreto" di Merz per aggirare i governi regionali sulle truppe NATO – Telegraph e Die Welt

31 Luglio 2026 12:00
ITALIA

Il PD resta il nemico numero uno del paese

23610
EUROPA

Il monito di Teheran a Kiev: "Potrebbe scatenare una guerra mondiale"

13040
EUROPA

Incendi in Spagna, gli elicotteri restano a terra per le sanzioni alla Russia

12101
ITALIA

La padella e la brace (di Marco Travaglio)

10629
EUROPA

Perché Kiev ha attaccato proprio ora la nave iraniana nel Caspio?

10061

Quello che non vi hanno detto sul matrimonio di Donnarumma

9084
EUROPA

Quali sarebbero le “vittorie ucraine” decantate dai media italici?

8228
ITALIA

Il caso Pirlo smaschera l'ipocrisia del pensiero unico

8110
ASIA

"L'America non vi salverà": gli Houthi minacciano l'Arabia Saudita e bloccano il Mar Rosso

MEDITERRANEO

700 tonnellate di esplosivo al Castello di Beaufort: la bomba israeliana che minaccia il sito UNESCO

AMERICA LATINA

Delcy Rodríguez si esprime sulla possibilità di tenere elezioni in Venezuela

ASIA

Pakistan, la scadenza della garanzia del feldmaresciallo

ASIA

Netanyahu accusa il sindaco di New York di essere un sostenitore di Hamas e Hezbollah

EUROPA

Ceuta, Sánchez accusa le mafie internazionali: "E' una violazione dell'integrità territoriale della Spagna"

MEDITERRANEO

Attacco al porto di Damietta, l'Iran avverte l'Egitto: "Attenti alle operazioni false flag di Israele"

ASIA

"Nessun danno"? L'Iran smentisce gli USA e mostra le immagini della base colpita in Giordania

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura) di Alessandro Bartoloni Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

  • 20 Luglio 2026 10:00
Beppe Grillo e il socialismo con caratteristiche italiane Beppe Grillo e il socialismo con caratteristiche italiane

Beppe Grillo e il socialismo con caratteristiche italiane

  • 30 Luglio 2026 09:00
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Il caso Pirlo smaschera l'ipocrisia del pensiero unico di Fabrizio Verde Il caso Pirlo smaschera l'ipocrisia del pensiero unico

Il caso Pirlo smaschera l'ipocrisia del pensiero unico

  • 27 Luglio 2026 18:06
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro di Michelangelo Severgnini La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

  • 24 Luglio 2026 15:49
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Luohu (Shenzhen), la finestra aperta sull’Asia-Pacifico   Una finestra aperta Luohu (Shenzhen), la finestra aperta sull’Asia-Pacifico

Luohu (Shenzhen), la finestra aperta sull’Asia-Pacifico

  • 29 Luglio 2026 09:30
Registro di ispezione di un drone intelligente Registro di ispezione di un drone intelligente

Registro di ispezione di un drone intelligente

  • 30 Luglio 2026 09:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Milioni di chiamate spam? Colpa dello Stato che non c’è più di Francesco Santoianni Milioni di chiamate spam? Colpa dello Stato che non c’è più

Milioni di chiamate spam? Colpa dello Stato che non c’è più

  • 28 Luglio 2026 16:00
Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina di Raffaella Milandri Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

  • 16 Luglio 2026 09:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
La grande cultura contadina di Franco Baresi di Paolo Desogus La grande cultura contadina di Franco Baresi

La grande cultura contadina di Franco Baresi

  • 31 Luglio 2026 15:00
Venezuela, sotto il cielo stretto nell'assedio di Geraldina Colotti Venezuela, sotto il cielo stretto nell'assedio

Venezuela, sotto il cielo stretto nell'assedio

  • 28 Luglio 2026 15:17
Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

  • 14 Luglio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
TAV: condividere e condannare di Alessandro Mariani TAV: condividere e condannare

TAV: condividere e condannare

  • 30 Luglio 2026 07:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
Tecnopolitica: la svolta totalitaria di Giuseppe Giannini Tecnopolitica: la svolta totalitaria

Tecnopolitica: la svolta totalitaria

  • 01 Agosto 2026 11:30
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Spesa militare al 2% del PIL: ecco quanto ci costeranno davvero i nuovi carri armati e i caccia di Michele Blanco Spesa militare al 2% del PIL: ecco quanto ci costeranno davvero i nuovi carri armati e i caccia

Spesa militare al 2% del PIL: ecco quanto ci costeranno davvero i nuovi carri armati e i caccia

  • 30 Luglio 2026 07:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti