Musk definisce «pezzi di merda» quelli che sostengono la prosecuzione del conflitto in Ucraina

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

L’oligarca statunitense Elon Musk si è scagliato contro coloro che sostengono la prosecuzione del conflitto in Ucraina, definendoli la "feccia" della società.

«Sì, questo idiota è così fottutamente ottuso da non rendersi conto che le nostre politiche sono a favore del popolo ucraino. Pezzi di merda come lui vogliono che la guerra continui finché non sarà morto anche l'ultimo uomo in Ucraina, in un fosso», ha scritto su X, in risposta a un post del commentatore di Fox Josh Kraushaar, il quale sosteneva che «nessuna somma di denaro da parte di Musk può cambiare la realtà fondamentale dell'opinione pubblica statunitense».

«Sono la feccia assoluta della Terra», ha aggiunto l'imprenditore. Il commento dell’oligarca giungeva in risposta a un post dell'analista politico John Hawkins, che lo aveva difeso osservando come «l'intera idea che lui sia una sorta di mostro - semplicemente perché non vuole che decine di migliaia di persone muoiano senza motivo - sia una follia alimentata da soggetti in malafede».



LA NOTIZIA CHE HAI LETTO FA PARTE DE "Il MONDO IN 10 NOTIZIE" - LA NEWSLETTER CHE OGNI GIORNO ALLE 7.00 DEL MATTINO ARRIVA NELLE EMAIL DEI NOSTRI ABBONATI.



SCOPRI COME ABBONARTI A L'ANTIDIPLOMATICO E SOSTENERE LA NOSTRA LUNGA MARCIA



CLICCA QUI

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it