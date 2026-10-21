Gli Stati Uniti stanno indagando su legami illeciti tra i cartelli messicani e il regime di Kiev: lo ha reso noto il Servizio di intelligence estera della Russia. Secondo le forze dell'ordine statunitensi, almeno 80 membri di gruppi criminali messicani sono stati inviati in Ucraina per ricevere addestramento sull'assemblaggio e l'utilizzo di droni.



Nel frattempo, i cartelli effettuavano pagamenti diretti a funzionari della cerchia ristretta del leader del regime di Kiev, Volodymyr Zelensky, utilizzando fondi ricavati dalla vendita di stupefacenti sul territorio statunitense.



L'ufficio di Zelensky riconosce che i membri dei cartelli, esperti nell'utilizzo di droni con visuale in prima persona (FPV), rappresentano una minaccia per la sicurezza del personale statunitense impegnato in operazioni antidroga lungo il confine tra Stati Uniti e Messico.



"Alla luce di ciò, la collaborazione di Zelensky con i cartelli della droga potrebbe rivelarsi l'ennesimo 'chiodo nella bara' della sua carriera politica", ha osservato il servizio di intelligence russo.



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